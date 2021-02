Variant britannique en Nouvelle-Zélande, Auckland confiné

Ces cas sont les premiers cas de transmission communautaire en Nouvelle-Zélande depuis le 24 janvier, et ont conduit l'Australie à suspendre le couloir de circulation sans quarantaine pour les Néo-Zélandais tard dans la nuit de dimanche à dimanche.



Alors qu'Auckland a été placée sous des restrictions de niveau 3, qui imposent à chacun de rester chez soi sauf pour les courses et les travaux essentiels, le reste du pays a été placé sous des restrictions de niveau 2. Le niveau d'alerte 2 impose une distanciation sociale et limite les rassemblements sociaux à 100 personnes.



Le Premier ministre Ardern, qui a annoncé dimanche les nouvelles mesures de confinement alors que les responsables de la santé enquêtaient sur la nouvelle épidémie, a déclaré lundi à RNZ National qu'ils avaient eu raison de prendre de telles précautions, car elle a confirmé qu'il s'agissait bien de cas du variant le plus infectieux : "Cependant, nous savons aussi que, sur la base de cette séquence, nous n'avons pas pu établir de lien avec d'autres cas que nous avons rencontrés dans nos centres d'isolement contrôlé et cela nous indique qu'il est donc peu probable que notre isolement contrôlé ait posé un problème quelconque", a déclaré Mme Ardern au réseau radio.



Mme Ardern a déclaré que les responsables de la santé tentent toujours de déterminer la source de l'infection et travaillent sur deux pistes principales. Il est possible que le virus soit entré en Nouvelle-Zélande avec un passager en transit et qu'il provienne d'un équipage international. Dans certains cas, ces équipages font nettoyer leurs uniformes à l'endroit où travaille l'une des personnes dont le test de dépistage du virus est positif.



Mme Ardern a ajouté, cependant, qu'aucun cas de transmission n'avait été signalé jusqu'à présent en faisant la lessive : "Le scénario le plus probable est toujours la transmission d'homme à homme ... mais même avec ces possibilités moins probables, nous ne les excluons pas, nous essayons d'explorer toutes les options possibles", a-t-elle déclaré.