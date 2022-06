Variole du singe : La France compte désormais 91 contaminations confirmées, majoritairement chez des hommes entre 20 et 60 ans

Se référant à la santé publique, on remarque ce 9 juin 2022 une évolution de la situation comparativement aux jours précédents. L’Ile de France enregistre le plus grand nombre de contaminations soit 64 cas. L’Occitanie quant à elle en compte 8 et 2 pour l’Auvergne-Rhône-Alpes. En Normandie, on compte 2 cas et 2 aussi dans les Hauts-de-France. Le Centre-Val de Loire et PACA de même que la Bourgogne-Franche-Comté en dénombre chacun 1 cas de contamination. Les 2 cas restants sont enregistrés en Nouvelle-Aquitaine.



Santé publique France fait remarquer que 85 personnes sur les 91 contaminées ont fait objet d’enquête épidémiologique. Tous des hommes, ils ont un âge compris entre 20 et 63 ans. On dénombre 4 patients immunodéprimés dont deux sont passés en hospitalisation mais sont déjà sortis.