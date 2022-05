Variole du singe : à quel point le monkeypox est-il dangereux ?

Depuis le début, plusieurs questions sans réponses claires et immédiates entourent les épidémies de variole du singe que nous observons dans plus d'une douzaine de pays à ce jour.

A quelques exceptions près, ce virus a généralement été confiné aux régions d'Afrique de l'Ouest et Centrale, mais nous nous trouvons aujourd'hui dans une nouvelle situation à la fois surprenante et inquiétante même pour les spécialistes de la santé.

Autrefois, le petit nombre de cas apparus dans d'autres parties du monde pouvait être lié à des personnes qui s'étaient rendues dans les pays touchés et avaient ramené l'infection chez elles. Mais aujourd'hui, on ne sait pas comment les gens sont infectés par cette variole du singe. Les recherches continuent pour arriver à cerner tous les détails de cette variole qui devient virale progressivement