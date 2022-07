Variole du singe : la campagne de vaccination a débuté dans les Hauts-de-France

En principe toute la population, mais certaines catégories de personnes sont plus incitées à se faire vacciner à cause de leur vulnérabilité selon les autorités. Il s’agit précisément d’une part des travailleuses et travailleurs de sexe et d’autre part les homosexuels et autres personnes ayant plusieurs partenaires. Les premiers sont ciblés parce que le virus se transmet facilement par un contact de muqueuses de même que part la salive. La contamination est même possible par le contact des habits d’une autre personne déjà contaminée.

La deuxième catégorie est ciblée pas à cause de son orientation sexuelle mais pour la même raison. Les contaminations dans ce groupe social sont facilitées par l’organisation de fêtes régulières où les contacts sont assez proches. Cette communauté présente d’ailleurs la majorité des cas enregistrés pour l’instant.

Santé Publique France mentionne aussi que le personnel soignant qui s’occupe des cas de contaminations pouvait être aussi concerné par la vaccination dans une certaine mesure.