Variole du singe : trois cas détectés au sein d’une même famille dans camping du Var

La transmission est aussi rapide et facile qu'on ne le pense. C’est pourquoi il est souvent recommandé les bonnes manières adoptées pendant la pandémie du COVID-19.

La variole du singe se transmet par les contacts directs avec une autre personne infectée. Lorsqu’on partage par exemple avec cette personne le linge ou des ustensiles non nettoyés et non désinfectés. La transmission est aussi possible lorsqu’on partage avec une personne infectée un matériel d’injection.

Si le masque n’est plus obligatoire à cause du recul du Covid-19, il est toujours nécessaire pour se protéger des gouttelettes respiratoires des autres afin de mieux se protéger. La France est déjà malheureusement au-delà des deux milliers de cas de contaminations.