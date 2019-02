Directeur Boucherie Sanzot : Monsieur le PDG c'est devenu invivable on ne peut plus faire notre métier en paix, j'ai même des enfants qui viennent dans ma boucherie me demander si les steaks de ma vitrine viennent d'animaux mort comme dans les vidéos qu'on voit sur Youtube ! Qu'est ce qu'on peut faire ? La consommation a même baissé !

PDG Viande : Mon bon ami gardez la foi ! J'ai des contacts très haut placé. On m'a conseillé les agences de communications très haut placée et nous allons remettre de l'ordre dans tout cela. Par exemple savez ce qu'est une influenceuse sur Youtube ?

Directeur Boucherie Sanzot : Non c'est quoi ? Quelqu'un qui travaille pour vous ?

PDG Viande : Vous pouvez le dire mon bon ami. Aujourd'hui tout s'achète et tout se like ! Vous savez ce qu'est un like ?

Directeur Boucherie Sanzot : C'est quand mon fils il dit j'aime sur Facebook quand Macron parle aux Français ?

PDG Viande : Oui Bravo ! Les influenceuses sont très fortes pour obtenir des likes. Vous voyez mon brave on va leur faire dire à ces influenceuses que la viande c'est bon, que la viande c'est bien et que franchement se passer d'un bon steak tartare c'est idiot, mais on va faire encore bien mieux.

Directeur Boucherie Sanzot : C'est à dire Monsieur le PDG ?

PDG Viande : On va détourner le regard. Aujourd'hui les cerveaux des gens sont manipulables à souhaits ! On va faire de vous les victimes ! Vous serez nos portes paroles. Et le plus drôle c'est que même les partis politique vont vouloir se battre contre les Vegans.

Directeur Boucherie Sanzot : C'est vrai Monsieur le PDG avant que ces vidéos sortent on était tranquille. Les gens voyait juste un bout de steak bien assaisonné. Aujourd'hui on nous sort toujours que c'était un être vivant, un être vivant qui ne voulait pas mourir, si vous saviez ils sont créatifs ces vegans qui se battent soit disant pour la vérité !

PDG Viande : Mon Brave sachez que en communication la vérité reste très subjective et qu'elle se travaille ! On peut faire tout dire aux médias, mais cela c'est notre partie à nous ! Il faut plus qu'on parle des animaux, il faut qu'on parle que de vous les Bouchers et des Vegans !

Directeur Boucherie Sanzot : Monsieur le PDG vous me promettez qu'on va bientôt pouvoir continuer de transformer les animaux tranquillement ?

PDG Viande : On va même faire mieux que cela. On va faire rentrer dans la tête des gens que l'abattoir est un lieu hautement professionnel !

Directeur Boucherie Sanzot : Pour tout vous dire Monsieur le PDG moi j'ai jamais tué un animal. Tout arrive direct par camion de l'usine. Mettez l'accent sur mon savoir faire à moi, c'est à dire je sais mettre en forme la viande de mille et une manière. On penserait jamais que c'était un agneau ou un veau avant. Je passe du coq au cochon, vous savez que les vegans seraient même capables de lancer des cagnottes pour payer leurs frais d'avocats ?

PDG Viande : Mon ami gardez la foi ! Avez-vous vu comment les gilets jaunes se font bien manipuler ? Avez-vous vu ce qu'il en coûte de se défendre face à un CRS qui vous matraque et vous envoi des grenades ? On va bientôt traiter les Vegans de terroristes c'est moi qui vous le dit ! On ne touche pas à un business comme le nôtre générant des millions d'euros et de dollars.

Directeur Boucherie Sanzot : Vous croyez qu'on va y arriver ?

PDG Viande : Vous verrez que nos agences de communication et nos influenceuses et influenceurs seront tellement efficaces que cela deviendra un combat pour la liberté que de manger son steak le dimanche !

Directeur Boucherie Sanzot : Comment vous faîtes pour que les influenceurs comme vous dites fassent des vidéos contre les Vegans ?

PDG Viande : C'est simple ! Un influenceur ou une influenceuse est payée pour dire quelque chose ! C'est la base des réseaux sociaux ! Ne vous inquiétez pas nous maîtrisons cela parfaitement !