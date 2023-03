Vote de jeudi à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites : l'incertitude persiste

Le vote de jeudi à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites s'annonce très incertain pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le gouvernement a du mal à convaincre les différents acteurs concernés de l'utilité et de la nécessité de cette réforme.



De plus, les députés de l'opposition sont très mobilisés contre cette réforme et ont déjà déposé plusieurs amendements pour tenter de la faire échouer. Enfin, certains députés de la majorité sont également très réticents à voter en faveur de cette réforme, craignant les répercussions politiques et sociales qu'elle pourrait avoir.



Si le vote de jeudi à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites échoue, cela aura de graves conséquences pour le gouvernement français. En effet, cela signifierait un échec majeur pour Emmanuel Macron et son équipe, qui ont fait de cette réforme une de leurs priorités.



De plus, un échec du vote pourrait entraîner une crise politique et sociale majeure en France, avec des mouvements de grève et de manifestations qui pourraient paralyser le pays pendant des semaines, voire des mois.