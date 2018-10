Voyance par téléphone: vies antérieures et réincarnation

Il convient de souligner qu'il existe des cas dans lesquels il est possible d'aider une âme à se libérer de phobies et d'autres maladies par le biais de thérapies régressives, telles que l'hypnose régressive. Mais ce sont des cas exceptionnels, sporadiques, assistés par des personnes hautement compétentes et évoluées. Parfois, la guérison relève plus d'un effet placebo que d'autre chose. Elle apporte une explication à nos difficultés ou, du moins, nous offre un point de vue différent.Si, en effet, la connaissance de nos vies antérieures nous permettait de mieux vivre, en quoi consistait exactement le karma, qui résulte de la loi de cause à effet? Comment peut-on prétendre dissoudre le karma grâce à une technique payante? Pourquoi devrions-nous en être privés lors d'une séance d'hypnose régressive?Le karma n'est certainement pas une maladie pouvant être traitée par un médecin. Le karma est ce que nous sommes maintenant. Et ce que nous sommes maintenant détermine ce que nous serons dans le futur. Il est inutile de penser à se souvenir de quelque chose qui s'est passé dans une vie antérieure, même si c'est nous qui avons commis ces actes, nous ne sommes plus la même personne : nous vivons dans un autre corps et appartenons à une autre espèce, une autre classe ; nous avons d'autres leçons à apprendre car nous ne voulons pas courir le risque d'être rejetés. Le désir de blâmer les faits et les personnes qui ne sont plus que des fantômes, y compris l'ancien "nous-même", signifie essentiellement refuser de faire face à la vraie vie et au final éviter de vivre réellement.Nous ne nous souvenons de rien. Cela nous offre ainsi d’autres possibilités de grandir et de nous perfectionner, mais sachez que les connaissances acquises dans les vies antérieures durent, nous ne nous souvenons pas des événements ni de ce qui a été appris. Ces "connaissances" se manifestent sous la forme de perceptions, d'intuitions, d'aspirations. Tout cela nous permet d'éviter de commettre les mêmes erreurs dans notre incarnation et de continuer à progresser sur l'échelle évolutive des espèces. Essentiellement, la réincarnation n'est qu'une nouvelle opportunité: exploitons-la bien!Vies antérieures et réincarnation: restons vigilants. La voyance par téléphone, avec https://voyance-telephone.be/ nous aide à être perspicaces. Nous sommes le résultat de nos vies antérieures. Celles-ci nous permettent de progresser sur l'échelle des espèces et, à chaque incarnation, de gravir une étape sur l'échelle du temps.