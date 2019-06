Voyance, récit de Salma voyante medium par Téléphone

Myriam m’a expliqué que cela faisait 4 ans qu’elle était amie avec Amanda, c’était une bonne amie qui était toujours présente et très sympa mais le seul problème c’est qu’elles se disputaient souvent à cause toujours de certaines divergences d’opinions.Myriam tenait vraiment à son amitié, elles ne se parlaient plus depuis deux semaine à cause d’une violente dispute. Myriam était très triste. Elle ne voulait pas du tout blesser son amie. Pour moi, je voyais juste cela comme dans toute autre relation, un besoin de pardon de résilience. Peu importe laquelle les deux personnes était la fautive, il fallait se rapprocher pour se pardonner. La compréhension et le pardon ne peuvent s’opérer que par la communication.J’ai donc conseillé à Myriam de la rendre visite présenter des excuses. En effet, le travail de voyance que j’avais fait m’a montré que leur amitié existera éternellement, que c’était juste un mauvais cap à passer. Et effectivement, en suivant mes conseils, elle a reconquis son amie et elle en est tellement heureuse.Mais en qualité de medium je suppose que vous voulez connaitre ma conception de la voyance. C’est très simple : Je comprends le message de mes supports habituels : cartes, pendule et Tarot de Marseille grâce à mon intuition de médium. Mon ressenti est complété et affiné par mes visions en concentration profonde. Concernant les questions sur le développement personnel, je suis guidée par mon expérience et mon ressenti pour fournir des réponses claires et précises.Ma grand-mère, décédée à l’âge de 105 ans, et ma mère m’ont légué mes dons de voyance. Les rêves prophétiques sur tous les sujets leur arrivaient très fréquemment.C’est ma mère qui m’a fait une initiation au pendule et aux cartes. Pour débuter, ma famille et mes amis ont été les premiers à bénéficier de mes dons de voyance. Puis, je me suis rendue compte que je les maîtrisais assez pour en faire ma vocation et aider le maximum de personnes autour de moi.L’avenir est l’enfant du présent et le passé est le père de celui-ci.Maîtriser son destin passe par la compréhension du Présent pour l’ouverture des portes de l’avenir.Je vous propose la lecture des news de voyance ci dessous: