Voyant marabout, un rôle

Le rôle du voyant marabout est d'aider, secourir ceux qui en ont besoin. Cela peut être des problèmes spirituels, du monde physique, ou les deux. On peut citer alors les problèmes affectifs comme le retour de l'être aimé , le retour affectif , l'impuissance sexuelle, la frigidité,Le voyant marabout utilise aussi la divination. Plus couramment appelée voyance, elle est utilisée afin de communiquer avec le monde spirituel. Le voyant marabout peut alors y discerner votre futur, ce qui vous attend. Il peut ainsi vous y préparer.Maître Godiba utilise aussi la voyance pour communiquer avec les esprits de vos ancêtres. Il y règle alors vos problèmes. Ils utilisent aussi la divination afin de vous reconnecter avec votre double spirituel. La divination est aussi utilisée pour relier des êtres aimés entre eux.Le voyant marabout se sert de rituels maraboutiques ouest-africains. On y utilise entre autres des fétiches des pierres spécifiques, des plantes. Très puissants, ils ont de nombreuses spécificités particulières aux cas qu'ils traitent.Le voyant marabout se sert aussi de l'herboristerie. Renommé pour sa grande connaissance en la matière, il est respecté pour ses remèdes de grande qualité. Maître Godiba entretient sa propre pharmacopée. Cultivée à la fois sur place et dans les forêts Ouest-africaines, elles sont conservées selon la tradition afin de garantir le résultat attendu.Le voyant marabout Maître Godiba utilise entre autres la magie rouge. Elle est couramment décrite comme cela: magie de la sexualité, à l'amour, à la séduction et au plaisir amoureux ou charnel.Magie érotique, magie sexuelle ou magie rouge. Les moyens traditionnels sont bien connus, du moins en théorie. Déjà Sophocle les cite : « Si, par des philtres et par des charmes qui touchent Héraklès, je l'emporte sur la jeune fille, j'aurai conduit mon plan avec art ».Maître Godiba voyant marabout n'utilise pas uniquement la magie rouge. Ses autres missions comme la chance, la résolution des conflits, le voisinage, le succès en affaires, peuvent faire l'objet de nombreux moyens d'action.