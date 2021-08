Zambie : l’opposant Hakainde Hichilema élu président

Mais qui est Hakainde Hichilema le nouveau visage de gouvernement de la Zambie ? Retour sur le parcours politique de cet homme.



Hakainde Hichilema est né le 4 juin 1962. En 2006, il remplace Anderson Mazoka à la tête de l’United Party for National Development (UPND) et de l'Alliance Démocratique Unie (UDA), coalition mise en place contre Levy Mwanawasa président de la république en son temps. L’homme va se présenter à l'élection présidentielle zambienne de 2006, il finit troisième avec 25,3 % des suffrages.



Lors du scrutin présidentiel en 2008, il finit à nouveau à la troisième place. Il perd une nouvelle fois de justesse l'élection présidentielle de 2015 face à Edgar Lungu candidat du parti au pouvoir (46,7 % contre 48,3 %). Il dénonce des fraudes électorales et perd de nouveau l'élection présidentielle de l'année 2017 (47,6 % contre 50,4 %) contre le même homme.





Avril 2017, il est arrêté pour motif de trahison et accusé d'avoir voulu renverser le gouvernement en place. Il est enfermé et dit avoir été torturé et n’avoir rien mangé ni bu pendant de nombreux jours. Il sera libéré suite à l’abandon des charges qui pesaient sur lui. Il se présente encore une nouvelle fois aux élections présidentielles du 12 août 2021 qu’il remporte dès le premier tour.

On peut s’en apercevoir, le parcours de Hakainde Hichilema n’a pas été des plus faciles.