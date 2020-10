la fille du vice-ministre de la Défense du Malawi abattue aux USA par son ex copain

Les ressortissants de la Malawi ont été offusqués de voir le corps de leur semblable gisait au sol. Le corps identifié est celui de Noria Sendeza, fille de la vice ministre de la défense du Malawi. Elle a été victime de la relation compliquée qu'entretenait sa petite sœur Mundi Sendeza, 25 ans, avec son ex-copain âgé de 37 ans. Ce dernier s'est mis en rogne après que Mundi a décidé de le quitter.





La petite sœur de Noria s'est séparée de son fameux copain à cause du tempérament de celui-ci. Au cours de leur relation, Mundi Sendeza a subi des violences physiques et des abus. N'en pouvant plus, elle a donc plié ses bagages mais son copain n'était pas du même avis. Il s'est pointé à plusieurs reprises chez elle pour la battre et vandaliser son véhicule afin d'exprimer son mécontentement.





La victime a porté plainte, c'est ainsi que la police s'est mise à la recherche de cet ex qui est probablement dérangé psychiquement. Toutefois, le criminel a réussi à contourner la vigilance des forces de sécurité pour s'inviter dans la demeure de son ex-petite amie afin de la violenter encore. Cette fois-ci, il a violé la jeune dame devant son fils de 7 ans et a pris la fuite ensuite.





Après ce nouveau forfait, la police a décidé de délocaliser Mundi Sendeza et son fils pour les garder en sécurité dans un lieu secret. Pour ce faire, elle a fait appel à sa sœur Noria pour l'aider à déménager. Lors du déménagement, l'ex-copain s'est présenté de nouveau pour semer le trouble. Prises de peur, elles ont pris la voiture pour s'échapper en compagnie de leurs enfants, celui de Mundi et de Noria. Le gars qui était juste derrière en voiture également, a tiré un coup de feu qui a atteint Noria, la sœur aînée.





Immobilisée après que son véhicule a fait un tonneau, Mundi a également reçu 3 coups de feu. Son ex-copain a été ensuite interpellé par les forces de sécurité. Contrairement à sa grande sœur qui a perdu la vie, elle s'en est sortie avec des blessures. Noria Sendeza est morte laissant tomber on enfant et son mari.