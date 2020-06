les forces spéciales françaises ont neutralisé le chef d’AQMI

Abdelmalek Droukdel tué et enterré au Mali par les forces spéciales

Une vidéo montrée à la presse ce jeudi par l'état-major montre un véhicule blanc garé à l'abri d'un amas rocheux, et cinq hommes en bivouac à proximité. Abdelmalek Droukdel accompagné de plusieurs proches ( un Algérien et trois Maliens) ont été repérés et neutralisés à une quinzaine de kilomètres de la frontière Algérienne. Parmi les personnes neutralisées figurait un haut cadre d'AQMI, chargé de la propagande et de la coordination du Rassemblement pour la victoire de l'islam et des musulmans, Toufik Chaïb.

gé de 50 ans, le dernier Émir historique d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) a été tué et enterré dans le désert du Mali par les forces spéciales françaises après "identification formel" de son corps. L'opération a eu lieu le 3 Juin et a entraîné l'élimination de trois autres terroristes et la capture d'un jeune malien, chauffeur de l'escorte. Le compte rendu de cet assaut a été livré à l'état major français ce Jeudi 11 juin. Cet assaut et qualifié de succès majeur et confirmé par un tweet de la ministre des armées, Florence Parly le 5 juin dernier.