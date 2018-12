VOYANCE: VOYANCE TÉLÉPHONE PAR MEDIUM il est ici question dans cette page du site https://voyance-telephone.be et dans un premier temps, de définir la fonction du médium. Ensuite , il nous faudra cerner en quoi ce dernier est différent du voyant (e) qui est un autre professionnel du domaine. Donc Qu’es-ce qu’un médium ? Il en est de même pour le numerologue, astrologue,tarologue et plus généralement des pratiquants des sciences occultes et divinatoires mais intéressons nous pour l'instant au medium.



Pour la petite définition , il faut savoir qu’un medium est une personne capable de sentir la présence des esprits et d’entrer en communication avec ceux-ci. Ils sont le « milieu intermédiaire » . Ils sont entre deux mondes. Celui des esprits et celui des vivants. Les médiums se donnent la mission de communiquer avec les esprits .On parle ici d’une faculté qui est acquise à la naissance.posons nous donc la question: Médium et voyant, quelle différence ?



Pour une personne lambada , il est difficile de noter dans le domaine de la voyance la différence entre le voyant et le medium. Et pourtant celle ci est réelle.Elle se résume au niveau des facultés de l’un et de l’autre. Ce que vous devez savoir est qu’un médium est avant tout un intermédiaire entre deux mondes. Il communique avec le monde des esprits et des défunts et transmet au vivants les informations. Par contre ce qu’il faut savoir c’est que le medium ne pratique pas la voyance qui elle est une tout autre perd de manche. Car il s’agit ici de lire l’avenir d’un individu. C’est par contre ce que le voyant fait tout les jours. Ce dernier est capable de percevoir des choses qui échappent au commun des mortels. Il a aussi une intuition qui est très forte ? Il peut déceler voir comprendre des événements liés à la vie passé d’un individu à son présent ou encore à ce son avenir. Pour réussir sa mission il peut se servir de certains outils de pratique de l’art divinatoire. Entre autres on peut citer le tarot de Marseille ou encore ce que l’on appelle les oracles...

Pour en savoir plus ouvrez Pour la petite définition , il faut savoir qu’un medium est une personne capable de sentir la présence des esprits et d’entrer en communication avec ceux-ci. Ils sont le « milieu intermédiaire » . Ils sont entre deux mondes. Celui des esprits et celui des vivants. Les médiums se donnent la mission de communiquer avec les esprits .On parle ici d’une faculté qui est acquise à la naissance.posons nous donc la question: Médium et voyant, quelle différence ?Pour une personne lambada , il est difficile de noter dans le domaine de la voyance la différence entre le voyant et le medium. Et pourtant celle ci est réelle.Elle se résume au niveau des facultés de l’un et de l’autre. Ce que vous devez savoir est qu’un médium est avant tout un intermédiaire entre deux mondes. Il communique avec le monde des esprits et des défunts et transmet au vivants les informations. Par contre ce qu’il faut savoir c’est que le medium ne pratique pas la voyance qui elle est une tout autre perd de manche. Car il s’agit ici de lire l’avenir d’un individu. C’est par contre ce que le voyant fait tout les jours. Ce dernier est capable de percevoir des choses qui échappent au commun des mortels. Il a aussi une intuition qui est très forte ? Il peut déceler voir comprendre des événements liés à la vie passé d’un individu à son présent ou encore à ce son avenir. Pour réussir sa mission il peut se servir de certains outils de pratique de l’art divinatoire. Entre autres on peut citer le tarot de Marseille ou encore ce que l’on appelle les oracles...Pour en savoir plus ouvrez https://voyance-telephone.be/medium/

Retour à la liste des brèves