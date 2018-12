Voyance par tarologue et Tarots de Marseille

étant active, masculine, la seconde passive, féminine. La Force, l’Arcane XI, est le dernier Arcane de la première zone. Le personnage qui la symbolise est coiffé d’un chapeau constitué d’une couronne d’or à cinq pointes, symbole de la royauté spirituelle et de la quintessence, et d’un bord en forme de huit horizontal, symbole mathématique de l’infini, que l’on avait déjà observé chez le Bateleur, Ses cheveux sont blonds et évoquent la sublimation de la matière. Sa robe bleue suggère la spiritualité !

La Force évoque le mouvement des deux courants positif et négatif, de la gauche vers la droite et vice versa. La Force ouvre les mâchoires d’un lion féroce. Il symbolise la matérialité, la passion, les instincts, les vices, tous les aspects négatifs de l’être, ainsi que le solstice d’été, caractérisé par une position zodiacale au summum du matérialisme. La Force est un personnage féminin qui, par la douceur et la volonté, par-vient à dominer totalement les forces négatives ; pour cela, elle ne tue pas le lion, mais elle l’apprivoise et l’utilise à des fins plus nobles. Cela signifie que les bas instincts de l’homme ne doivent absolument pas être refoulés, mais au contraire transformés de manière à pouvoir être utilisés au bénéfice de l’évolution. Cette lame représente donc la force de volonté, maîtrisée au prix de certains

renoncements, autrement dit la domination du Mal et non son élimination. Cette lame symbolise également la transmutation, le changement des métaux vils en métaux nobles. Par ailleurs le chiffre onze naît de l’union du chiffre six, l’hexagramme ou sceau de Salomon, et du chiffre cinq, symbole de l’homme. 6 + 5 = 1 1 = la Force. Lorsque l’homme atteint l’équilibre parfait, qu’il possède la connaissance du microcosme ou du macrocosme, il maîtrise ces forces avec calme et sérénité. Le microcosme voit dans l’homme une entité supérieure et c’est pour cela qu’il le sert ; le macrocosme voit dans l’homme

(évolué) sa propre image, aussi lui donne-t-il l'énergie qui lui est nécessaire pour accomplir le Grand Œuvre alchimique.

