A savoir sur le temps de travail

Travail : 8 heures par semaine suffisent pour être heureuxLe travail est bon non seulement pour nos poches, mais aussi pour notre esprit et notre corps. Mais attention à ne pas en faire trop, sinon le bien-être psychophysique résultant du travail se transforme en stress et en fatigue. Une étude récente menée par des chercheurs de Cambridge et publiée dans la revue Social Science & Medicine, affirme que pour être heureux et profiter des bienfaits physiques et mentaux du travail, il suffit de travailler 8 heures par semaine. Donc, mis à part les besoins économiques, si nous devions concevoir le travail comme une seule activité dont nous pourrions tirer des avantages psychophysiques, nous n'aurions qu'à travailler 8 heures par semaine, soit l'équivalent d'une journée par semaine. Il n'y a rien de nouveau à ce que trop travailler, et surtout tous les jours, crée du stress et de la tension, car les individus n'ont plus le temps matériel à se consacrer à eux-mêmes.La bonne quantité de travail qui est bonne pour tout le mondeLe travail n'est pas seulement utile d'un point de vue économique, lié à la subsistance des individus, il est aussi lié aux bénéfices psychologiques. En fait, se sentir utile, s'engager dans différentes activités, donner libre cours à ses attitudes et à ses compétences, procure un sentiment de bien-être général. Cependant, il est nécessaire de trouver la bonne quantité de travail, cela fait mal de dépasser.Travailler 8 heures par semaine, c'est la garantie d'un bien-être psychophysique adéquat. Les heures et le temps que chacun consacre à son travail sont étroitement liés à sa santé mentale et physique. Travailler plus de 8 heures par semaine, comme n'importe quel travailleur aujourd'hui, ne procure aucun bénéfice mental. Évidemment, dans une réalité comme celle d'aujourd'hui, il est inconcevable de travailler si peu.Réduire progressivement le temps de travail pour que cela déménage efficacement en 2020Si l'on considère la question du point de vue du seul bien-être lié au travail, en mettant de côté l'ensemble de la sphère économique, alors la bonne quantité de travail pour chaque individu est une journée par semaine. Les chercheurs eux-mêmes demandent que les résultats de la recherche soient pris calmement et, surtout, qu'ils soient interprétés comme il se doit. L'étude ne veut pas appeler à une réduction drastique du temps passé au travail, notamment parce qu'une telle chose aurait des conséquences sur les économies des différents pays. Il s'agit d'une recherche informative.Peut-être, au fil des ans, avec l'introduction d'outils et de robots sur le lieu de travail, la réduction du temps de travail humain sera possible. Cependant, nous devrions procéder graduellement, en commençant par l'introduction du week-end de 5 jours, ou en augmentant le temps consacré aux vacances. De cette manière également, il est possible d'obtenir des effets positifs sur le bien-être.