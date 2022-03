AU TEMPS EN EMPORTE LE VENT : Nettoyage, entretien, fleurissement de sépultures dans L'ALLIER

Notre concept : nous répondons à l'éloignement géographique, au manque de temps, à l'incapacité à vous déplacer pour le nettoyage, le fleurissement et l'embellissement des sépultures dans l'Allier à ABREST, VICHY, CUSSET, ST YORRE, BELLERIVE sur ALLIER et environs..



Nous saurons vous apporter conseil et soutien. L'ensemble des prestations sont réalisées à la main ( excepté pour les grand monuments en pierre et en ciment ). Nous n'avons pas recours à la sous-traitance et privilégions l'emploi des produits naturels.



« Au Temps en Emporte le Vent » propose de nombreux services dans l'Allier à ABREST, VICHY, CUSSET, ST YORRE, BELLERIVE sur ALLIER et environs. :

Nettoyage de monuments

Entretien de columbariums

Fleurissement

Embellissement avec la dorure du lettrage

Embellissement avec la reprise des joints d’étanchéités

Petits travaux de rénovation

Contrats annuels ou prestations ponctuelles.