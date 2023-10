Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Abdominoplastie Genève, pourquoi on l'appelle aussi le lifting du ventre

On entend souvent parler d'abdominoplastie. L'opération du ventre qui permet d'éliminer la graisse et la peau superflue et de retrouver une silhouette enviable. Jeune, mince et sculptée. Mais est-ce si simple ? La réponse est non. C'est pourquoi il est essentiel d'arriver préparé à la décision de subir une chirurgie abdominale. Toute personne dont l'état de santé est optimal et qui ne souffre d'aucune maladie cardiovasculaire peut être candidate à une abdominoplastie. Ceci afin de garantir l'absence de complications et d'irrégularités au cours de l'intervention, compte tenu des examens médicaux exigés du patient. Cependant, ce n'est pas la seule exigence, car il est essentiel d'avoir une flaccidité, un excès de graisse et de peau.



Aujourd'hui, les anciens patients bariatriques peuvent également y avoir accès, car leur perte de poids importante a entraîné un relâchement de la peau et des restes de graisse localisés qui doivent être extraits. Par ailleurs, l'un ou l'autre patient présentant une obésité modérée et une perte de latitude cutanée pourra accéder à la chirurgie abdominale de la même manière. Il s'agira seulement d'une bonne évaluation par votre chirurgien plasticien.







D'une manière générale, disons tout d'abord que l'abdominoplastie est recommandée : aux personnes de poids normal (c'est-à-dire pour éliminer l'excès de peau après un régime ou pour corriger les muscles abdominaux en cas d'accouchement, de perte de poids importante ou de graisse résistante) exclusivement aux patients adultes en bonne santé ; aux personnes qui ont déjà subi une chirurgie bariatrique et qui ont atteint leur poids cible ; en cas de dysfonctionnement objectif tel qu'une laparalocèle ou un diastasis du muscle droit.

Elle ne doit jamais être considérée : un moyen de perdre du poids (pour cela, il faut faire des efforts en matière de régime et d'exercice physique ; ce n'est que lorsque l'objectif de poids-sphère est atteint que l'on peut envisager de "retoucher" le travail effectué par l'abdominoplastie ou la mini-abdominoplastie) ;

un traitement facile, car il s'agit d'une intervention chirurgicale à réaliser avec un chirurgien spécialisé, dans un établissement qualifié et en toute connaissance de cause. Que sait-on de l'abdominoplastie ?



Trop souvent, les patients viennent au cabinet avec des idées très confuses sur la chirurgie abdominale esthétique. Il y a des questions qu'ils ont honte de poser ou des doutes réticents. Dans cet article, nous aborderons les dix questions les plus fréquentes.



Tout le monde peut-il subir une abdominoplastie ?



La réponse est non. Il s'agit d'une véritable chirurgie abdominale. Comme pour toute intervention chirurgicale, le candidat doit être éligible. Avant de donner son accord, le chirurgien plasticien évaluera certains paramètres : l'état de santé général du patient la motivation à vouloir subir une chirurgie abdominale ; le mode de vie du patient (par exemple, s'il est fumeur, s'il a tendance à reprendre du poids, s'il s'agit d'une femme qui souhaite tomber enceinte à l'avenir).

En général, les patients adultes en bonne santé ayant des attentes réalistes quant au résultat de l'opération sont acceptés. Conscients qu'ils ne retomberont pas dans l'obésité à l'avenir et qu'ils ne peuvent pas avoir de grossesse.



Les hommes et les femmes peuvent-ils bénéficier d'une abdominoplastie ?



Certainement. Ce type de chirurgie peut être pratiqué aussi bien sur l'abdomen féminin que sur l'abdomen masculin. L'opération consiste à enlever la graisse abdominale superflue, à repositionner les muscles abdominaux (s'ils sont divisés par un diastasis, par exemple), à exciser d'éventuelles hernies ou laparocèles et à suturer la peau pour redonner à l'abdomen un aspect lisse et tonique.



Après l'opération, mon ventre sera-t-il aussi parfait que ceux des mannequins ?



Non, ce n'est pas toujours une attente réaliste. C'est possible si, dans votre jeunesse ou avant d'accoucher, votre physique était déjà ainsi. Cependant, chacun a son propre physique. Certes, l'abdominoplastie permet : l'élimination de la graisse ;

la reconstruction du muscle abdominal et son repositionnement correct ;

l'atténuation des plis, des vergetures, des marques cutanées ;

le repositionnement de l'ombilic ;

l'excision de toutes les protubérances telles que les hernies ou les laparocèles. Aurai-je une grosse cicatrice ?



Non. Un bon chirurgien fera une petite incision dans la "zone du maillot". Il s'agit de la partie la plus basse de l'abdomen, à cheval sur le début du pubis. De cette manière, la cicatrice sera couverte par les sous-vêtements ou le maillot de bain. Dans tous les cas, la marque aura tendance à s'éclaircir et à devenir moins visible avec le temps. Si vous n'êtes pas satisfaite, vous pouvez toutefois envisager de traiter la cicatrice à l'avenir par des traitements doux ciblés.



Après une abdominoplastie, verra-t-on que j'ai été relookée ?



Non. Si le chirurgien, qui est également spécialisé dans le remodelage du corps, est soigneusement choisi, le résultat de l'abdominoplastie sera si naturel qu'il n'éveillera aucun soupçon chez quiconque ne sait pas que vous avez eu recours à la chirurgie esthétique.



Le résultat est-il visible immédiatement ?



Là encore, la réponse est non. Après l'opération, l'abdomen peut être gonflé et enflé pendant quelques jours. Avec le temps, il s'améliorera de plus en plus jusqu'à ce qu'il prenne son aspect définitif au bout de six mois environ.



L'opération est-elle douloureuse ?



Grâce aux techniques chirurgicales modernes, qui sont certainement moins invasives que celles d'il y a quelques décennies, l'abdominoplastie est aujourd'hui une opération de routine. Il est possible de ressentir une légère douleur ou une gêne dans les 48 à 72 heures qui suivent l'intervention. Toutefois, il suffit de traiter cette gêne par un simple traitement anti-douleur, qui peut également être effectué à la maison.



Comment se déroule la période post-opératoire ?



Dans les jours qui suivent l'opération, il est recommandé de se reposer, de suivre un traitement anti-douleur et de porter une gaine de soutien. Cette gaine doit être portée pendant environ 30 jours. Vous pourrez reprendre vos activités habituelles au bout d'une semaine. Vous pourrez faire du sport après environ quatre semaines. Il est important d'effectuer des contrôles réguliers au cours de l'année qui suit l'opération.



Aesthetics Clinic

Chemin de Rieu 18

1208 Genève

En savoir plus :



L'abdominoplastie consiste à retirer une partie de la peau de la région située sous l'ombilic. Par conséquent, toutes les vergetures de la partie retirée sont éliminées. Les vergetures restantes sur les côtés, sur les hanches et au-dessus de la région ombilicale subsistent, mais sont moins visibles en raison de l'effet tensif de la traction vers le bas. Néanmoins, l'abdominoplastie n'a pas pour objectif principal d'éliminer les vergetures.Trop souvent, les patients viennent au cabinet avec des idées très confuses sur la chirurgie abdominale esthétique. Il y a des questions qu'ils ont honte de poser ou des doutes réticents. Dans cet article, nous aborderons les dix questions les plus fréquentes.La réponse est non. Il s'agit d'une véritable chirurgie abdominale. Comme pour toute intervention chirurgicale, le candidat doit être éligible. Avant de donner son accord, le chirurgien plasticien évaluera certains paramètres :En général, les patients adultes en bonne santé ayant des attentes réalistes quant au résultat de l'opération sont acceptés. Conscients qu'ils ne retomberont pas dans l'obésité à l'avenir et qu'ils ne peuvent pas avoir de grossesse.Certainement. Ce type de chirurgie peut être pratiqué aussi bien sur l'abdomen féminin que sur l'abdomen masculin. L'opération consiste à enlever la graisse abdominale superflue, à repositionner les muscles abdominaux (s'ils sont divisés par un diastasis, par exemple), à exciser d'éventuelles hernies ou laparocèles et à suturer la peau pour redonner à l'abdomen un aspect lisse et tonique.Non, ce n'est pas toujours une attente réaliste. C'est possible si, dans votre jeunesse ou avant d'accoucher, votre physique était déjà ainsi. Cependant, chacun a son propre physique. Certes, l'abdominoplastie permet :Non. Un bon chirurgien fera une petite incision dans la "zone du maillot". Il s'agit de la partie la plus basse de l'abdomen, à cheval sur le début du pubis. De cette manière, la cicatrice sera couverte par les sous-vêtements ou le maillot de bain. Dans tous les cas, la marque aura tendance à s'éclaircir et à devenir moins visible avec le temps. Si vous n'êtes pas satisfaite, vous pouvez toutefois envisager de traiter la cicatrice à l'avenir par des traitements doux ciblés.Non. Si le chirurgien, qui est également spécialisé dans le remodelage du corps, est soigneusement choisi, le résultat de l'abdominoplastie sera si naturel qu'il n'éveillera aucun soupçon chez quiconque ne sait pas que vous avez eu recours à la chirurgie esthétique.Là encore, la réponse est non. Après l'opération, l'abdomen peut être gonflé et enflé pendant quelques jours. Avec le temps, il s'améliorera de plus en plus jusqu'à ce qu'il prenne son aspect définitif au bout de six mois environ.Grâce aux techniques chirurgicales modernes, qui sont certainement moins invasives que celles d'il y a quelques décennies, l'abdominoplastie est aujourd'hui une opération de routine. Il est possible de ressentir une légère douleur ou une gêne dans les 48 à 72 heures qui suivent l'intervention. Toutefois, il suffit de traiter cette gêne par un simple traitement anti-douleur, qui peut également être effectué à la maison.Dans les jours qui suivent l'opération, il est recommandé de se reposer, de suivre un traitement anti-douleur et de porter une gaine de soutien. Cette gaine doit être portée pendant environ 30 jours. Vous pourrez reprendre vos activités habituelles au bout d'une semaine. Vous pourrez faire du sport après environ quatre semaines. Il est important d'effectuer des contrôles réguliers au cours de l'année qui suit l'opération.Chemin de Rieu 181208 GenèveEn savoir plus : www.aesthetics-ge.ch/fr/traitements/chirurgie-de-la-silhouette/abdominoplastie-geneve



Dr Xavier Tenorio

Lu 52 fois









Flashback : < > Soutien gorge après augmentation mammaire Comment choisir la taille des prothèses mammaires ? Reprise du sport après augmentation mammaire Infos Business | Italia | Chirurgie Esthétique