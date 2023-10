Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Abdominoplastie Genève, tout savoir ! Le Chirurgien esthétique Dr Tenorio Xavier nous répond !

Le nombril en abdominoplastie est uen question récurrente en chirurgie esthétique. Le Dr Xavier Tenorio de Genève nous aide à en savoir plus !







Qu'arrive-t-il à votre nombril lors d'une abdominoplastie ?

Dans cet article de blog, Le Dr Tenorio, un chirurgien plasticien certifié, explique ce qu'il advient de votre nombril lors d'une abdominoplastie et comment trouver un chirurgien qui vous donnera en toute sécurité de beaux résultats de plastie abdominale ou de transformation de la silhouette, y compris un nombril d'apparence naturelle.



Vous déterminez votre nombril idéal

Lors d’une consultation, on parlera des résultats que vous souhaitez pour votre abdomen et votre nombril, en regardant des photos avant et après pour vous assurer que vous et votre chirurgien abdominoplastie sont sur la même longueur d'onde. En général, la plupart des patients souhaitent un nombril "en dedans".

Si vous souhaitez modifier l'apparence de votre nombril, il est souvent possible de personnaliser les résultats. En particulier pendant la grossesse, il est fréquent que le nombril passe d'un " dedans " à un " dehors ", ce qui peut indiquer que vous avez une hernie dans cette zone. Les petites hernies sont souvent réparées en toute sécurité en même temps que la plastie abdominale, avec un souci du détail pour redonner au nombril l'aspect qu'il avait avant l'accouchement.

La prise et la perte de poids peuvent également affecter l'apparence de votre nombril : votre nombril peut s'être affaissé avec le temps, et une plastie abdominale resserre à nouveau la peau autour du nombril.



Comment votre chirurgien plasticien crée un nombril d'apparence naturelle

La plastie abdominale consiste à resserrer les muscles abdominaux et les tissus de la paroi abdominale. L'incision principale pour une abdominoplastie est pratiquée au-dessus de l'aine, juste en dessous des cicatrices de césarienne, d'une hanche à l'autre - cette incision varie en longueur, en fonction du patient et de la quantité de tissu à retirer. Cette incision varie en fonction du patient et de la quantité de tissu à retirer. Par l'incision, les muscles sont resserrés et les tissus sont remodelés. Une deuxième incision est pratiquée autour du nombril afin de le remodeler et de le repositionner correctement. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que l'on conserve le même nombril, mais que les tissus qui l'entourent sont ajustés, ce qui modifie l'apparence du nombril.

Bien que la cicatrice principale de l'abdominoplastie soit généralement suffisamment basse pour être cachée par la plupart des sous-vêtements et des bas de bikini, l'incision du nombril est bien visible et des techniques spéciales sont nécessaires pour la modeler et la cacher autant que possible, tout en conservant un aspect naturel. Tout en fixant le nombril dans sa nouvelle position, on veille à reproduire les contours naturels et idéaux de l'abdomen autour du nombril, tout en dissimulant l'incision dans l'ombre.



Comment reconnaître un excellent résultat de plastie abdominale ?

L'un des moyens les plus simples de repérer une plastie abdominale de grande qualité est d'observer un nombril d'aspect naturel. Lorsque vous évaluez la galerie avant et après d'un chirurgien, recherchez les caractéristiques d'un nombril naturel sur les photos "après" :

• Un positionnement parfait sur l'abdomen, ni trop haut, ni trop bas.

• Une forme naturelle, non étirée

• Légèrement rond, avec une ombre sur le dessus



Tissu lisse au-dessus du nombril

Si de nombreux chirurgiens publient quelques photos sur leur site web, d'autres sont généralement disponibles hors ligne. Lors de votre consultation, demandez à voir des photos avant et après de patients qui avaient des préoccupations similaires et qui vous ressemblent sur les images "avant", et examinez ces photos d'un œil critique. Elles vous aideront à mieux comprendre le type de résultats que votre chirurgien peut vous apporter.

Planifiez votre consultation pour en savoir plus sur la plastie abdominale ou le remodelage de la silhouette avec chirurgien abdominoplastie nombril dedans.

Quelles que soient les raisons pour lesquelles vous souhaitez un changement, discutez de vos options avec un chirurgien plasticien certifié abdominoplastie. Un spécialiste du remodelage corporel qualifié et expérimenté a traité de nombreux patients ayant des préoccupations similaires, et il peut vous aider à comprendre les options qui s'offrent à vous.



En savoir plus : Lorsque vous regardez les photos avant et après une abdominoplastie, il est clair que les tissus ont été resserrés pour révéler un abdomen aux contours naturels. Si vous envisagez cette intervention, vous recherchez probablement un chirurgien dont les photos "après" révèlent de beaux contours. Mais vous devez également rechercher un nombril proportionnel et attrayant. La création d'un nombril d'apparence naturelle exige des compétences chirurgicales méticuleuses et des techniques raffinées, ce qui est un signe révélateur d'un excellent chirurgien spécialisé dans l'abdominoplastie.Dans cet article de blog, Le Dr Tenorio, un chirurgien plasticien certifié, explique ce qu'il advient de votre nombril lors d'une abdominoplastie et comment trouver un chirurgien qui vous donnera en toute sécurité de beaux résultats de plastie abdominale ou de transformation de la silhouette, y compris un nombril d'apparence naturelle.Lors d’une consultation, on parlera des résultats que vous souhaitez pour votre abdomen et votre nombril, en regardant des photos avant et après pour vous assurer que vous et votre chirurgien abdominoplastie sont sur la même longueur d'onde. En général, la plupart des patients souhaitent un nombril "en dedans".Si vous souhaitez modifier l'apparence de votre nombril, il est souvent possible de personnaliser les résultats. En particulier pendant la grossesse, il est fréquent que le nombril passe d'un " dedans " à un " dehors ", ce qui peut indiquer que vous avez une hernie dans cette zone. Les petites hernies sont souvent réparées en toute sécurité en même temps que la plastie abdominale, avec un souci du détail pour redonner au nombril l'aspect qu'il avait avant l'accouchement.La prise et la perte de poids peuvent également affecter l'apparence de votre nombril : votre nombril peut s'être affaissé avec le temps, et une plastie abdominale resserre à nouveau la peau autour du nombril.La plastie abdominale consiste à resserrer les muscles abdominaux et les tissus de la paroi abdominale. L'incision principale pour une abdominoplastie est pratiquée au-dessus de l'aine, juste en dessous des cicatrices de césarienne, d'une hanche à l'autre - cette incision varie en longueur, en fonction du patient et de la quantité de tissu à retirer. Cette incision varie en fonction du patient et de la quantité de tissu à retirer. Par l'incision, les muscles sont resserrés et les tissus sont remodelés. Une deuxième incision est pratiquée autour du nombril afin de le remodeler et de le repositionner correctement. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que l'on conserve le même nombril, mais que les tissus qui l'entourent sont ajustés, ce qui modifie l'apparence du nombril.Bien que la cicatrice principale de l'abdominoplastie soit généralement suffisamment basse pour être cachée par la plupart des sous-vêtements et des bas de bikini, l'incision du nombril est bien visible et des techniques spéciales sont nécessaires pour la modeler et la cacher autant que possible, tout en conservant un aspect naturel. Tout en fixant le nombril dans sa nouvelle position, on veille à reproduire les contours naturels et idéaux de l'abdomen autour du nombril, tout en dissimulant l'incision dans l'ombre.L'un des moyens les plus simples de repérer une plastie abdominale de grande qualité est d'observer un nombril d'aspect naturel. Lorsque vous évaluez la galerie avant et après d'un chirurgien, recherchez les caractéristiques d'un nombril naturel sur les photos "après" :• Un positionnement parfait sur l'abdomen, ni trop haut, ni trop bas.• Une forme naturelle, non étirée• Légèrement rond, avec une ombre sur le dessusSi de nombreux chirurgiens publient quelques photos sur leur site web, d'autres sont généralement disponibles hors ligne. Lors de votre consultation, demandez à voir des photos avant et après de patients qui avaient des préoccupations similaires et qui vous ressemblent sur les images "avant", et examinez ces photos d'un œil critique. Elles vous aideront à mieux comprendre le type de résultats que votre chirurgien peut vous apporter.Planifiez votre consultation pour en savoir plus sur la plastie abdominale ou le remodelage de la silhouette avec chirurgien abdominoplastie nombril dedans.Quelles que soient les raisons pour lesquelles vous souhaitez un changement, discutez de vos options avec un chirurgien plasticien certifié abdominoplastie. Un spécialiste du remodelage corporel qualifié et expérimenté a traité de nombreux patients ayant des préoccupations similaires, et il peut vous aider à comprendre les options qui s'offrent à vous.En savoir plus : https://www.ladenise.net/abdominoplastie-geneve-se-lancer-en-2023/



josie bonet

Lu 49 fois









Flashback : < > Comment choisir le bon chirurgien esthétique ? Augmentation mammaire Montreux, voir le Dr Smarrito pour des réponses Augmentation mammaire à Paris, choisir les prothèses, le Dr Marsili nous conseillent Infos Business | Italia | Chirurgie Esthétique