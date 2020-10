Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Abdominoplastie Paris ? Avoir un beau ventre

L'abdominoplastie fait partie des prestations de chirurgie esthétique les plus demandées à Paris. Lisez ce qui suit pour en savoir plus sur la différence entre une abdominoplastie et une liposuccion et pour savoir quelle procédure vous convient le mieux. Sur Paris vous trouverez de nombreux spécialistes





En savoir plus :



L'abdominoplastie également connue sous le nom de "Tummy Tuck" et la liposuccion sont deux procédures chirurgicales très similaires, mais différentes. Elles visent toutes deux à modifier l'apparence de votre ventre pour créer un aspect plus plat, plus serré et plus petit. Cependant, en termes de procédure, de temps de récupération et de risques encourus, il existe des différences essentielles entre les deux.

Quelle est la différence entre une plastie abdominale et une liposuccion ?



Les deux procédures, pratiquées par des chirurgiens plasticiens, prétendent faire paraître votre ventre plus plat, plus serré et plus petit. Mais les deux procédures sont différentes et présentent des risques et des résultats différents. Les principales différences entre les deux procédures abdominales sont les suivantes : La liposuccion permet de retirer les petits dépôts de graisse du corps qui se trouvent sur les hanches, les cuisses, les fesses ou le ventre.

Une plastie abdominale permet d'enlever l'excès de graisse et de peau, qui ne peut être réparé par un régime alimentaire et de l'exercice. À qui s'adresse-t-elle ?



Les deux interventions s'adressent à des personnes ayant des objectifs esthétiques similaires, mais il existe des différences en ce qui concerne la cicatrisation et son caractère évasif.



Ce sont les principales différences entre la plastie abdominale et la liposuccion :



plastie du ventre



En plus de retirer l'excès de graisse de la zone abdominale, une plastie abdominale permet également de retirer l'excès de peau. Lorsque vous êtes enceinte ou que vous avez subi un changement de poids important, elle peut étirer la peau sur et autour de votre abdomen. La plastie abdominale peut être utilisée pour redonner l'apparence d'une section médiane plate et profilée, en rapprochant les muscles du rectus de l'abdomen (muscles du redressement) s'ils ont été étirés ou séparés - c'est un phénomène courant.





Liposuccion



Une fois que la région de l'estomac est endormie, votre chirurgien fera un certain nombre de petites incisions autour des dépôts de graisse autour de votre ventre. Un mince tube sera ensuite inséré sous la peau pour détacher les cellules adipeuses et un vide médical sera utilisé pour aspirer la graisse délogée, créant ainsi un ventre plus plat.



Il est à noter que cette procédure peut prendre plusieurs séances pour atteindre le résultat souhaité.

Les résultats



La différence entre une plastie abdominale et une liposuccion n'est pas très nette - les deux donnent le même résultat : un ventre plus plat. Cependant, l'un est souvent plus durable que l'autre...



Après une plastie abdominale, les résultats sont souvent permanents. La procédure permet de renforcer les muscles abdominaux, ce qui contribue à renforcer la paroi abdominale. L'excès de peau qui a été enlevé ne reviendra pas, sauf si votre poids fluctue ou si vous tombez enceinte.



Les personnes qui subissent une liposuccion de l'abdomen s'attendent à voir une section médiane plus plate et mieux proportionnée après leur rétablissement. On dit que ces résultats sont permanents, mais si vous prenez du poids à l'avenir, la graisse s'accumulera à nouveau dans votre corps, mais pas toujours dans les zones qui ont été aspirées.



Complications possibles



Comme pour tout type de chirurgie, il existe des effets secondaires et des complications possibles que vous devez connaître.



Voici les différences entre une plastie abdominale et une liposuccion : Abdominoplastie Il a été démontré que les procédures de plastie abdominale comportent plus de risques de complications que les autres procédures cosmétiques. Selon une étude particulière, les complications des plaies et les infections étaient parmi les raisons les plus fréquentes de réadmission des patients à l'hôpital. Parmi les autres risques possibles, on peut citer



Changements de sensation

Accumulation de fluides

Nécrose tissulaire Liposuccion Il est compréhensible que le risque de complication augmente si votre chirurgien opère une grande partie de votre estomac. Voici quelques-uns des risques possibles :



Engourdissement

Irrégularités de contour

Accumulation de fluides



En outre, il existe d'autres risques qui peuvent se produire, mais ils sont extrêmement rares. Il s'agit notamment d'une infection, d'une ponction d'un organe interne ou d'une embolie graisseuse.



La récupération



Le temps de récupération diffère entre une plastie abdominale et une liposuccion. Les principales étapes de la convalescence sont les suivantes : Au réveil, l'incision sera recouverte d'un pansement chirurgical. Vous devrez retourner plusieurs fois chez votre chirurgien pour faire changer cela. Votre chirurgien vous remettra un vêtement de compression.

Dans la journée, vous devrez vous lever et marcher avec une main secourable, pour éviter la formation de caillots sanguins. Il est probable que vous preniez des analgésiques et des antibiotiques sur ordonnance pour atténuer toute gêne et réduire le risque d'infection. Vous pouvez également avoir recours à un drain chirurgical pendant deux semaines au maximum. Il faut six semaines pour que la phase initiale de récupération d'une plastie abdominale passe, et vous aurez plusieurs rendez-vous de suivi en cours de route pour vérifier que l'incision cicatrise bien. Pendant cette période, vous devez éviter toute activité qui pourrait tirer ou mettre trop de tension sur l'incision. Il va sans dire que vous devez également éviter toute activité physique ou exercice intense pendant la période de récupération, jusqu'à ce que votre médecin vous y autorise.



Votre processus de guérison dépendra du nombre de zones opérées et de la nécessité éventuelle de séances de liposuccion supplémentaires.



Après l'intervention, votre chirurgien peut vous recommander de porter un vêtement de compression sur votre ventre, pour favoriser le gonflement et aider votre peau à cicatriser.



La liposuccion n'est qu'une intervention ambulatoire, ce qui signifie que vous pouvez poursuivre une activité régulière assez rapidement, dans les 48 heures suivant l'intervention. Malgré cela, vous devez éviter de soulever des objets lourds ou de participer à des activités cardio intensives tant que votre médecin n'a pas donné son accord.



Éléments à prendre en considération



Si vous envisagez d'aller de l'avant, tout comme d'autres interventions esthétiques, une plastie abdominale n'est pas une décision à prendre à la légère. Assurez-vous d'avoir effectué des recherches approfondies sur l'intervention, y compris sur son coût et ses éventuels effets secondaires. Il est important de prendre le temps de réfléchir à votre décision avant d'aller de l'avant, car il s'agit d'une intervention chirurgicale majeure qui prend des semaines à guérir. Les patients doivent en tenir compte car elle aura des répercussions sur leur travail en particulier si vous avez un emploi actif. "Abdominoplastie contre liposuccion"En savoir plus : https://www.riccardomarsili.fr/chirurgie-esthetique/chirurgie-du-corps/abdominoplastie L'abdominoplastie également connue sous le nom de "Tummy Tuck" et la liposuccion sont deux procédures chirurgicales très similaires, mais différentes. Elles visent toutes deux à modifier l'apparence de votre ventre pour créer un aspect plus plat, plus serré et plus petit. Cependant, en termes de procédure, de temps de récupération et de risques encourus, il existe des différences essentielles entre les deux.Les deux procédures, pratiquées par des chirurgiens plasticiens, prétendent faire paraître votre ventre plus plat, plus serré et plus petit. Mais les deux procédures sont différentes et présentent des risques et des résultats différents. Les principales différences entre les deux procédures abdominales sont les suivantes :À qui s'adresse-t-elle ?Les deux interventions s'adressent à des personnes ayant des objectifs esthétiques similaires, mais il existe des différences en ce qui concerne la cicatrisation et son caractère évasif.Ce sont les principales différences entre la plastie abdominale et la liposuccion :plastie du ventreEn plus de retirer l'excès de graisse de la zone abdominale, une plastie abdominale permet également de retirer l'excès de peau. Lorsque vous êtes enceinte ou que vous avez subi un changement de poids important, elle peut étirer la peau sur et autour de votre abdomen. La plastie abdominale peut être utilisée pour redonner l'apparence d'une section médiane plate et profilée, en rapprochant les muscles du rectus de l'abdomen (muscles du redressement) s'ils ont été étirés ou séparés - c'est un phénomène courant.LiposuccionUne fois que la région de l'estomac est endormie, votre chirurgien fera un certain nombre de petites incisions autour des dépôts de graisse autour de votre ventre. Un mince tube sera ensuite inséré sous la peau pour détacher les cellules adipeuses et un vide médical sera utilisé pour aspirer la graisse délogée, créant ainsi un ventre plus plat.Il est à noter que cette procédure peut prendre plusieurs séances pour atteindre le résultat souhaité.Les résultatsLa différence entre une plastie abdominale et une liposuccion n'est pas très nette - les deux donnent le même résultat : un ventre plus plat. Cependant, l'un est souvent plus durable que l'autre...Après une plastie abdominale, les résultats sont souvent permanents. La procédure permet de renforcer les muscles abdominaux, ce qui contribue à renforcer la paroi abdominale. L'excès de peau qui a été enlevé ne reviendra pas, sauf si votre poids fluctue ou si vous tombez enceinte.Les personnes qui subissent une liposuccion de l'abdomen s'attendent à voir une section médiane plus plate et mieux proportionnée après leur rétablissement. On dit que ces résultats sont permanents, mais si vous prenez du poids à l'avenir, la graisse s'accumulera à nouveau dans votre corps, mais pas toujours dans les zones qui ont été aspirées.Complications possiblesComme pour tout type de chirurgie, il existe des effets secondaires et des complications possibles que vous devez connaître.Voici les différences entre une plastie abdominale et une liposuccion :Il a été démontré que les procédures de plastie abdominale comportent plus de risques de complications que les autres procédures cosmétiques. Selon une étude particulière, les complications des plaies et les infections étaient parmi les raisons les plus fréquentes de réadmission des patients à l'hôpital. Parmi les autres risques possibles, on peut citerChangements de sensationAccumulation de fluidesNécrose tissulaireIl est compréhensible que le risque de complication augmente si votre chirurgien opère une grande partie de votre estomac. Voici quelques-uns des risques possibles :EngourdissementIrrégularités de contourAccumulation de fluidesEn outre, il existe d'autres risques qui peuvent se produire, mais ils sont extrêmement rares. Il s'agit notamment d'une infection, d'une ponction d'un organe interne ou d'une embolie graisseuse.La récupérationLe temps de récupération diffère entre une plastie abdominale et une liposuccion. Les principales étapes de la convalescence sont les suivantes :Il faut six semaines pour que la phase initiale de récupération d'une plastie abdominale passe, et vous aurez plusieurs rendez-vous de suivi en cours de route pour vérifier que l'incision cicatrise bien. Pendant cette période, vous devez éviter toute activité qui pourrait tirer ou mettre trop de tension sur l'incision. Il va sans dire que vous devez également éviter toute activité physique ou exercice intense pendant la période de récupération, jusqu'à ce que votre médecin vous y autorise.Votre processus de guérison dépendra du nombre de zones opérées et de la nécessité éventuelle de séances de liposuccion supplémentaires.Après l'intervention, votre chirurgien peut vous recommander de porter un vêtement de compression sur votre ventre, pour favoriser le gonflement et aider votre peau à cicatriser.La liposuccion n'est qu'une intervention ambulatoire, ce qui signifie que vous pouvez poursuivre une activité régulière assez rapidement, dans les 48 heures suivant l'intervention. Malgré cela, vous devez éviter de soulever des objets lourds ou de participer à des activités cardio intensives tant que votre médecin n'a pas donné son accord.Éléments à prendre en considérationSi vous envisagez d'aller de l'avant, tout comme d'autres interventions esthétiques, une plastie abdominale n'est pas une décision à prendre à la légère. Assurez-vous d'avoir effectué des recherches approfondies sur l'intervention, y compris sur son coût et ses éventuels effets secondaires. Il est important de prendre le temps de réfléchir à votre décision avant d'aller de l'avant, car il s'agit d'une intervention chirurgicale majeure qui prend des semaines à guérir. Les patients doivent en tenir compte car elle aura des répercussions sur leur travail en particulier si vous avez un emploi actif.



Michèle Desmarais













Flashback : < > Blépharoplastie Paris - Réponses à toutes vos questions Architecte d'intérieur Architecte intérieur Paris Monde: Toute l'Actu | France | Régions | L'Info en Temps Réel | Commerces et services | Publi-Reportages | Internet | L'Economie en temps réel et en continu | La Bourse en Direct | Faits Divers - Société | Humeurs - Rumeurs | Tribune Libre | Chroniques | Art et Culture | Histoire | Al Wihda International | Altermag | Forum laïc | Stars-Sailors-League