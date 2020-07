Abdominoplastie Paris ? Plastie abdominale par un expert

La chirurgie vise à modeler l'abdomen en corrigeant les défauts liés à la relaxation de la peau et des muscles de la région et à l'adiposité localisée.



Sujets présentant une adiposité abdominale marquée et une élasticité cutanée insuffisante.

Les femmes qui, suite à une grossesse, ont constaté une nette détérioration de la fermeté abdominale liée à une traction mécanique de la peau et à une prise de poids.

Les sujets qui ont suivi une prise de poids importante et une perte de poids ultérieure se retrouvent avec une peau abdominale abondante.

Abdominoplastie - deux cicatrices :

En savoir plus : https://www.riccardomarsili.fr/chirurgie-esthetique/chirurgie-du-corps/abdominoplastie L'intervention est conseillée pour ce type de patient :Ces patients bénéficieront de cette procédure en obtenant un abdomen ferme et remodelé. En fait, l'abdominoplastie permet d'éliminer l'accumulation adipeuse et l'excès de peau et de raffermir la structure des muscles abdominaux droits. L'intensité variable de ces imperfections détermine la technique chirurgicale spécifique à utiliser, qui peut donc être plus ou moins étendue.Abdominoplastie : AnesthésieL'abdominoplastie concerne une grande partie du corps. La procédure concerne l'abdomen, le pubis, les hanches et parfois le dos. L'anesthésie optimale pour une abdominoplastie est la péridurale. Il s'agit d'une procédure anesthésiologique fréquemment utilisée lors d'un accouchement sans douleur pour anesthésier le corps depuis la taille jusqu'au bas de l'abdomen grâce à l'infiltration d'un anesthésique effectué dans le dos.Abdominoplastie : cicatriceLa procédure de chirurgie abdominale consiste à retirer la partie du tissu abdominal considérée comme esthétiquement excessive afin de raffermir la zone. La cicatrice restante est obtenue en suturant les lambeaux qui en résultent. La cicatrice de l'abdominoplastie est assez longue et longe la partie inférieure de l'abdomen. La qualité du tissu cicatriciel dépend non seulement de la qualité de l'opération chirurgicale, mais aussi des caractéristiques biologiques personnelles de la cicatrisation et du "bon comportement" du patient pendant la période post-opératoire.Qu'est-ce que la cicatrisation en général ?Une cicatrice est un nouveau tissu formé pendant la cicatrisation pour réparer une blessure. Ce tissu fibreux sans attaches cutanées (cheveux, pores, glandes) est dû à la prolifération du derme. Normalement, la cicatrice est lisse et de couleur plus claire par rapport à la peau environnante. Si ce processus est altéré de manière excessive, une cicatrice hypertrophique se formera. Le tissu cicatriciel est formé en grande quantité et reste détecté et douloureux.Formation de cicatrices lors d'une abdominoplastieLes incisions pratiquées dans la zone abdominale, qui visent à retirer la partie de la peau et du tissu adipeux considérée comme esthétiquement excessive, créent les lambeaux qui se rejoignent pour former les cicatrices typiques de l'abdominoplastie.1. autour du nombril2. le long du pli abdominalLa longueur de la cicatrice est proportionnelle à la laxité de la peau. Dans la plupart des cas, la cicatrice post-abdominoplastie va d'une colonne iliaque à l'autre.Abdominoplastie : post-opératoireDans la période post-opératoire immédiate, le patient a placé un bandage de compression élastique qui a pour fonction de contenir l'œdème (gonflement) de la zone opérée et de favoriser une posture correcte pendant la guérison. Grâce au type d'anesthésie (péridurale + sédation), la récupération post-opératoire est pratiquement immédiate. Même le patient sera ambulatoire quelques heures après l'opération. Cela permet également de réactiver la circulation sanguine. A la fin de l'intervention chirurgicale abdominale, deux drains ont été placés afin de drainer les éventuelles collections séreuses. Ces derniers seront retirés dans les 24 premières heures. Le patient sera tenu d'observer attentivement les instructions postopératoires données par le chirurgien plasticien au moment de la sortie. En particulier, le patient doit prendre les médicaments prescrits, rester au repos, éviter une posture verticale excessive et l'effort physique. La douleur postopératoire est généralement contenue car la technique utilisée - grâce aussi à l'utilisation d'épinéphrine (vasoconstricteur) - permet de réduire la durée du traumatisme chirurgical, ce qui se traduit par une perte de sang et un œdème moins importants. Le cas éventuel d'intolérance à la douleur peut être géré avec l'administration d'analgésiques oraux. Vous ne devez pas vous exposer au soleil pendant 2 mois et, dans tous les cas, il est conseillé de demander une autorisation préalable au chirurgien plasticien. Le principe est que les rayons du soleil ne doivent pas atteindre les tissus encore en cours de cicatrisation, sinon des taches cutanées se formeront. L'activité sportive peut être reprise progressivement après 30 jours à partir de l'opération sans exagérer avec des efforts excessifs. N'oubliez pas que la cicatrice est encore récente et qu'elle est affectée par une traction physique. Pour éviter l'élargissement de la cicatrice, il faut attendre qu'elle se stabilise complètement avant de la soumettre à un stress physique.Abdominoplastie et grossesseLa grossesse est l'un des facteurs les plus importants dans la formation de la laxité de la peau, de l'adiposité et des vergetures dans la région abdominale. Certaines femmes enceintes ont tendance à prendre beaucoup de poids, ce qui aggrave encore la situation. L'abdominoplastie est indiquée chez les femmes qui ont développé ces imperfections pendant leur grossesse.Que doit faire une femme qui veut subir une abdominoplastie mais qui prévoit une grossesse ?La grossesse entraîne un étirement des tissus et, par conséquent, un probable relâchement de la peau, surtout en cas de prise de poids importante. Si la patiente décide de subir une abdominoplastie avant la grossesse, il est probable qu'une révision chirurgicale sera nécessaire. Si la grossesse est planifiée relativement rapidement afin que la qualité de vie de la patiente ne soit pas compromise pendant une longue période, il est conseillé de se faire opérer après l'accouchement.