Abdominoplastie Paris, les questions à se poser

Et la Mini abdominoplastie ?

L'abdominoplastie permet :

Éviter les cicatrices visibles

Amélioration significative de la forme et de la taille de l'abdomen

Éviter la réadaptation à long terme

L'est une intervention chirurgicale complexe visant à améliorer la forme, à réduire le volume et à renforcer la surface antérieure de la paroi abdominale, ainsi qu'à déplacer le nombril distendu vers sa position naturelle. L'abdominoplastie est souvent réalisée en conjonction avec une liposuccion. En cas d'excès de peau important, une abdominoplastie peut être indispensable dans le cadre d'un lifting corporel.En cas de distension importante des tissus de la paroi abdominale antérieure, qui apparaît souvent à la suite d'une grossesse, l'comprend l'excision de l'excès de peau et la chirurgie plastique des muscles de la paroi abdominale antérieure. L'abdominoplastie permet non seulement de retrouver un ventre plus ferme, mais aussi de créer une taille fine et d'obtenir une silhouette véritablement sculptée.Laest pratiquée lorsque les muscles abdominaux et de grandes quantités de peau ne doivent pas être excisés. Il s'agit d'une abdominoplastie à traumatisme minimal, conçue pour éliminer la peau distendue excessive sous le nombril et obtenir un résultat esthétique.La mini-endoscopique est réalisée lorsque l'excision de la peau n'est pas nécessaire, mais qu'il y a une dilatation du rectus abdominis. Cette abdominoplastie est réalisée de la manière suivante : une petite incision est pratiquée au bas de l'abdomen, d'environ 5 centimètres de long (la cicatrice sera bientôt totalement invisible) et les muscles sont suturés par voie endoscopique.Rhinoplastie du nombrilCette intervention est souvent nécessaire dans le cas d'un nombril inesthétique ou d'une "perte" du nombril (par exemple, après une opération de dénudation). De même, la chirurgie plastique du nombril est souvent pratiquée lors d'une abdominoplastie, lorsque le nombril glisse vers le bas en raison d'une peau trop tendue, de sorte qu'il doit être repositionné ou qu'un nouveau nombril doit être créé.La longueur et l'emplacement des cicatrices d'une abdominoplastie varient en fonction de la méthode utilisée, mais elles seront toujours dissimulées de manière fiable par des sous-vêtements normaux. En outre, lors d'une abdominoplastie, les cicatrices des opérations précédentes peuvent également être retirées en même temps.L'permet de supprimer les nombreuses vergetures du post-partum, l'excès de peau de la paroi abdominale antérieure (le fameux "tablier"), de ramener le nombril à sa position initiale, de renforcer la musculature de la paroi abdominale antérieure et d'obtenir ainsi un beau ventre plat.Après une, vous devrez porter un bandage pendant un mois. Après une semaine ou deux, vous pourrez aller travailler, et après un mois, vous pourrez facilement partir en vacances, y compris dans les pays chauds. Il est seulement important de protéger la cicatrice fraîche après une plastie abdominale de la lumière directe du soleil.IMPORTANT : si après la grossesse et l'accouchement, la silhouette ne revient pas à la normale et que, malgré tous les efforts, l'abdomen reste "gonflé", il vaut la peine de profiter des possibilités de l'. Ni le sport ni un régime ne peuvent ramener à la normale des tendons extrêmement étirés, pas plus qu'ils ne peuvent éliminer l'excès de peau ou atténuer les vergetures dues à la grossesse.Source sur l'abdominoplastie : https://www.riccardomarsili.fr/chirurgie-esthetique/chirurgie-du-corps/abdominoplastie