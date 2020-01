Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Abdominoplastie Questions et réponses Nous continuons chez Editoweb pour nos lecteurs et lectrices un tour des prestations de chirurgie esthétique. Lisez notre article sur l'Abdominoplastie !







L'abdominoplastie est une chirurgie abdominale majeure. S'il peut résoudre de nombreux problèmes, tant esthétiques que fonctionnels, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un acte chirurgical. Avant de choisir de subir une chirurgie abdominale, il est bon d'être le plus informé possible.

10 questions que personne n'ose poser

On entend souvent parler de l'abdominoplastie. La chirurgie du ventre qui permet d'éliminer la graisse et la peau superflue et de retrouver une silhouette enviable. Jeune, agile et sculpté. Mais est-ce vraiment si facile ? La réponse est non. C'est pourquoi il est essentiel d'être préparé au choix de subir une chirurgie abdominale.



Directives générales



En général, on commence par dire que l'abdominoplastie est recommandée : aux personnes de poids normal (pour éliminer l'excès de peau après le régime ou pour corriger les muscles abdominaux en cas d'accouchement, d'amaigrissement fort ou de graisse résistante) ;

uniquement pour les patients adultes et en bonne santé ;

les femmes qui ne prévoient pas de tomber enceintes ;

ceux qui ont déjà subi une chirurgie bariatrique et qui ont maintenant atteint la forme de poids ;

en cas de dysfonctionnement objectif comme la laparalocèle ou la diastase du droit. Il ne faut jamais l'envisager :



un moyen de perdre du poids (pour cela il faut s'engager dans un régime et de l'exercice, seulement à l'atteinte de l'objectif de la forme de poids on peut penser à "retoucher" le travail fait avec l'abdominoplastie ou la mini-abdominoplastie) ;

un traitement simple, car il s'agit d'une intervention chirurgicale à affronter avec un chirurgien spécialisé, dans une structure qualifiée et consciente.



Que sait-on sur l'abdominoplastie ?



Trop souvent, les patients viennent à la clinique avec des idées très confuses sur la chirurgie esthétique abdominale. Il y a des questions qu'ils ont honte de poser ou des doutes réticents. Dans cet article, nous aborderons les dix FAQ les plus fréquentes.



Tout le monde peut avoir une abdominoplastie ?



La réponse est non. Parlons de la vraie chirurgie abdominale. Comme pour toute chirurgie, le candidat doit être admissible. Avant de donner le feu vert, le chirurgien plasticien évaluera certains paramètres : l'état de santé général du patient ;

motivation pour laquelle il veut subir une opération abdominale ;

le mode de vie du patient (par exemple s'il est fumeur, s'il est une personne qui aura tendance à reprendre du poids, s'il est une femme qui voudra avoir des grossesses dans le futur). En général, les patients adultes en bonne santé sont acceptés, avec des attentes réalistes quant au résultat de la chirurgie. Conscientes qu'elles ne rechuteront pas dans l'obésité à l'avenir et qu'elles ne pourront pas avoir de grossesse.

2. Est-ce que les hommes et les femmes peuvent faire une abdominoplastie ?



Absolument. Ce type de chirurgie est applicable à la fois à l'abdomen féminin et à l'abdomen masculin. L'intervention consiste à enlever la graisse abdominale superflue, à repositionner les muscles abdominaux (s'ils sont divisés par un diastasis, par exemple), à exciser les hernies ou les laparocèles éventuelles et à suturer la peau pour donner à l'abdomen un aspect lisse et tonique.

3. Après l'opération, mon ventre sera-t-il aussi parfait que les modèles que je vois dans les journaux ou sur Instagram ?



Non, ce n'est pas toujours une attente réaliste. Il est possible que cela se produise si, dans votre jeunesse ou avant de donner naissance, votre corps était déjà comme ça. Cependant, chacun a sa propre physicalité. Sûrement, grâce à l'abdominoplastie vous l'obtenez :



l'élimination de la graisse ;

la reconstruction du muscle abdominal et son repositionnement correct ;

le lissage des plis, des vergetures, des marques de peau ;

le repositionnement du nombril ;

l'excision de toute protubérance telle qu'une hernie ou une laparocele.



4. Aurai-je une grande cicatrice ?



Non. Un bon chirurgien fera une petite incision dans la zone dite du "bikini". C'est-à-dire la partie inférieure du ventre, à cheval avec le début du pubis. De cette façon, la cicatrice sera couverte par un sous-vêtement ou un maillot de bain. Dans tous les cas, la marque aura tendance à s'éclaircir et à devenir peu visible avec le temps. Cependant, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez envisager de traiter la cicatrice avec des traitements doux ciblés dans le futur.

5. Après l'abdominoplastie, vous verrez "que je l'ai refait" ?



Non. Si vous choisissez soigneusement le chirurgien, qui est également spécialisé dans le comptage du corps, le résultat de la chirurgie abdominale sera si naturel qu'il ne suscitera aucun soupçon chez ceux qui ne savent pas qu'ils ont subi une chirurgie esthétique.

6. Pouvez-vous voir le résultat immédiatement ?



Dans ce cas également, la réponse est non. Après l'opération, l'abdomen peut être gonflé et enfler pendant quelques jours. Au fil du temps, il s'améliorera de plus en plus jusqu'à ce qu'il prenne son apparence finale après environ six mois.

7. L'opération est-elle douloureuse ?



Grâce aux techniques chirurgicales modernes, certainement moins invasives que celles d'il y a quelques décennies, l'abdominoplastie est aujourd'hui une opération de routine. Il est possible de ressentir une légère douleur ou un léger inconfort dans les 48 à 72 heures suivant l'opération. Cependant, il suffira de traiter la gêne avec une simple thérapie anti-douleur, qui peut également être effectuée à la maison.

8. Comment se déroule la procédure post-opératoire ?



Dans les jours qui suivent l'opération, un repos, une thérapie anti-douleur et une gaine seront recommandés. Ce ventre doit être porté pendant environ 30 jours. Vous pourrez reprendre vos activités habituelles après une semaine. Pour faire du sport après environ quatre semaines. Il est important de faire des examens réguliers pendant l'année qui suit la chirurgie.

9. Combien coûte une abdominoplastie ?



Les prix de la chirurgie plastique ne peuvent pas être classés dans une liste de prix fixes. Tout dépend de l'ampleur du défaut à corriger. Plus la chirurgie abdominale est étendue et exigeante, plus elle coûte cher. Si d'autres traitements, tels que la liposuccion, le lipofilling ou le remodelage, sont combinés à une abdominoplastie, le coût peut être différent de celui d'une chirurgie de base.

10. Que dois-je faire après une abdominoplastie ?



Toute personne qui subit une opération de remodelage du ventre devrait le savoir : vous devrez essayer de maintenir votre poids idéal, car si vous prenez du poids, le résultat sera vain ; Vous ne pouvez pas tomber enceinte sans perdre inévitablement le résultat de l'opération.

Ceux qui choisissent d'intervenir sur leur abdomen dans un but purement esthétique doivent acquérir une conscience importante. Il est essentiel de savoir ce qui peut être réalisé et quels seront les résultats finaux car c'est la seule façon de tirer le maximum de satisfaction de l'intervention. Les avantages de l'abdominoplastie

Si vous vous attaquez au remodelage abdominal avec la bonne motivation et l'enthousiasme nécessaire, vous pouvez obtenir de nombreux avantages : amélioration physique objective, silhouette plus mince, ventre plat, peau lisse ;

une augmentation de l'estime de soi ;

la conquête d'une physicalité qui représente mieux sa personnalité ;

une meilleure qualité de vie ;

retrouver la forme physique de votre jeunesse ou d'une période prénatale importante ou d'une perte de poids. Site internet source : https://www.riccardomarsili.fr/chirurgie-esthetique/chirurgie-du-corps/abdominoplastie

