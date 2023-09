Abdominoplastie en Suisse, où faire l'opération ?

Comment puis-je me préparer à une abdominoplastie ?

La plastie abdominale est une intervention chirurgicale importante et il vous faudra donc un certain temps avant de vous rétablir complètement. Il est judicieux de penser à votre préparation à la plastie abdominale avant de vous rendre à l'intervention. Vous devez vous accorder suffisamment de temps pour vous reposer et guérir après l'opération.



Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour préparer votre plastie abdominale :



Tâches ménagères

Il peut être utile de s'occuper des tâches ménagères telles que la lessive et les poubelles avant l'opération. Vous pouvez placer sur le comptoir de la cuisine les objets difficiles à atteindre, tels que les tasses et les assiettes, afin de ne pas fatiguer vos incisions en essayant de les attraper.

Comme vous ne pourrez pas soulever de charges lourdes immédiatement après l'opération, vous pouvez faire de grosses courses à l'avance et préparer des repas pour le congélateur.



Enfants et animaux domestiques

Comme vous devrez vous reposer après l'opération, demandez à vos amis et à votre famille de vous aider à vous occuper de vos enfants et de vos animaux domestiques pendant votre convalescence. Il se peut que vous ne puissiez pas soulever des enfants en bas âge pendant plusieurs semaines après l'opération. De plus, les chiens qui tirent sur une laisse peuvent être douloureux et avoir un impact négatif sur la cicatrisation de vos plaies. Vous n'allez probablement pas non plus sauter du lit pour aller faire les courses à l'école, c'est pourquoi il est nécessaire de demander à un ami, à un partenaire ou à un voisin de prendre en charge ces tâches.

Alimentation

Le maintien d'un régime alimentaire sain vous aidera pendant votre convalescence. Essayez de manger des aliments riches en protéines, pauvres en sodium et comprenant beaucoup de légumes et de fruits. Hydratez bien votre corps en buvant beaucoup d'eau et en évitant les boissons contenant de la caféine.

Vêtements

Portez des vêtements confortables et faciles à porter pendant votre convalescence. Choisissez des chemises qui se ferment facilement sur le devant ou dans le dos, des pantalons faciles à enfiler et des chaussures à enfiler. Vous devrez porter un vêtement de compression après l'intervention. Votre chirurgien vous donnera les instructions à ce sujet, y compris la durée du port.

Le sommeil

Vous aurez besoin de beaucoup de repos après votre opération. Pendant les premières semaines qui suivent l'opération, vous devrez dormir sur le dos, alors assurez-vous d'avoir beaucoup d'oreillers supplémentaires sur votre lit ! Essayez de vous reposer et de dormir sur le dos en position inclinée pendant 1 à 2 semaines après l'opération. Il est également important de ne pas dormir sur le ventre pendant les 6 semaines qui suivent l'opération.

Organisation des déplacements

Comme vous ne serez pas en mesure de conduire immédiatement après l'opération, vous devrez demander à un membre de votre famille ou à un ami de vous raccompagner chez vous après l'opération. Vous devez également être sous la surveillance d'un adulte pendant les 24 heures qui suivent votre sortie, car vos capacités cognitives et motrices peuvent être affectées par l'anesthésie.

Votre chirurgien vous donnera des conseils spécifiques sur la meilleure façon de vous préparer à une abdominoplastie. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à en parler à votre conseiller en soins aux patients.

Dois-je subir une liposuccion ou une abdominoplastie ?

Votre chirurgien est la personne la mieux placée pour vous conseiller sur la question de savoir s'il est préférable pour vous de subir une abdominoplastie ou une liposuccion. Si vous avez une peau lâche qui a perdu son élasticité en raison d'une grossesse, du vieillissement ou d'une perte de poids, une plastie abdominale peut être une intervention plus appropriée pour vous. Si vous êtes plus jeune, que votre IMC est faible, que votre peau est saine et élastique et que vous souhaitez simplement améliorer votre silhouette et lisser les contours de votre corps, la liposuccion peut vous convenir davantage.

FAQ sur la plastie abdominale

Les deux procédures peuvent également être combinées pour affiner les contours de l'abdomen après l'élimination de l'excès de peau et la remise en tension des muscles abdominaux.

Il est donc important de discuter de vos besoins et de vos attentes avec votre conseiller en soins aux patients, qui pourra vous donner des explications plus détaillées. En fin de compte, c'est votre corps qui décidera de la procédure qui vous convient, et non vous qui choisirez une procédure en particulier.

La liposuccion sera-t-elle incluse dans ma plastie abdominale ?

L'utilisation de la liposuccion lors d'une abdominoplastie peut aider à remodeler la forme de l'abdomen. Certains chirurgiens choisissent d'inclure la liposuccion dans leurs interventions, d'autres non. Ce choix dépend de vos besoins personnels et de la pratique habituelle du chirurgien. Il vaut la peine de demander à votre chirurgien s'il inclut la liposuccion dans son intervention.

La plastie abdominale permet-elle de se débarrasser des vergetures ?

L'objectif principal de la plastie abdominale est d'enlever l'excès de peau et de resserrer les muscles abdominaux qui se séparent souvent à la suite d'une grossesse ou d'une perte de poids importante. S'il y a des vergetures sur la peau enlevée, il est évident qu'elles ne seront plus présentes sur le ventre. Toutefois, l'intervention ne vise pas à éliminer toutes les vergetures de l'abdomen. Parlez à votre chirurgien de vos attentes et il sera en mesure de savoir ce qui est possible pour vous.

Ai-je besoin d'une recommandation d'un médecin généraliste pour une abdominoplastie ?

Vous n'avez pas besoin d'une recommandation de votre médecin généraliste pour subir une abdominoplastie. Votre chirurgien peut toutefois contacter votre médecin généraliste afin d'obtenir vos antécédents médicaux complets.

Cependant, il est important de noter que certaines conditions médicales peuvent nécessiter l'accord de votre médecin généraliste avant de subir une abdominoplastie. Votre conseiller en soins aux patients pourra vous indiquer si c'est le cas pour vous.

Qu'adviendra-t-il de mon nombril après une abdominoplastie ?

Dans tous les cas, vous conserverez votre nombril d'origine après une abdominoplastie. Cependant, en particulier lors d'une abdominoplastie complète, il sera nécessaire de créer une nouvelle fenêtre à un endroit plus élevé de la peau du torse. Il se peut donc que votre nombril se retrouve dans une position plus élevée qu'auparavant.