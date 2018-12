Achat Immobilier Nyon

Maison entièrement rénovée avec beaucoup de savoir faire et des matériaux de qualités supérieurs. Vous avez rarement vu chers lecteurs et chères lectrices une rénovation de cette qualité en Suisse.



Avec ses 400 m2 habitables et sa surface utile de 514 m2 elle saura vous séduire. Vous avez de l'espace partout, vous avez de l'espace pour laisser libre votre imagination pour meubler votre futur chez vous comme vous le souhaitez à 100% !



La maison surplombe la Vue grandiose sur le Mont Blanc et la campagne environnante. Quoi de mieux pour bien commencer votre journée en Suisse sur Nyon ou ailleurs.



Adossée à une forêt, c'est un paradis sur terre. C'est une maison faîte pour les amoureux de la nature et des forêts.



Maison de 11 pièces dont 5 suites, une chambre, 2 bureaux, un séjour avec cheminée centrale, une cuisine ouverte et salle à manger. Vous avez de quoi imaginer votre nouvelle vie en Suisse !



Sauna, dressings, salle de sport et bien plus.... Cette maison mérite vraiment une visite tant son potentiel est intéressant et tant son potentiel est grand !



Un ascenseur pour desservir la maison du sous-sol au 1er.



De nombreuses terrasses et balcons pour organiser toutes sortes d'événements pour qui aime recevoir ses amis ou sa famille !



5 places sous garage et de nombreuses places de parcs extérieurs.



Découvrez ce bien immobilier UNIQUE en Suisse !

Données techniques

Nombre de pièces: 11 Surface jardin (m2): 3'015 Nombre de chambres: 5 Box(s): 5 Nombre de salles de bain: 5 Parc(s) extérieur(s): 5 Surface habitable (m2): 530 Surface du terrain (m2): 20'756 Surface utilisable (m2): 712 Volume (m3): 1'681

