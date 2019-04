Achat immobilier Lausanne

Vie économique Lausannoise

Le Musée Olympique, inauguré en 1993, exprime l'objectif des Jeux Olympiques modernes : l'union du sport, de l'art et de la culture. L'utilisation des technologies les plus avancées en fait un musée vivant, interactif et particulièrement éducatif.

La ville est en plein développement : économique, urbain, transports publics, mobilité. Comme on peut le lire sur le site internet de la ville, Lausanne se distingue par sa vocation de ville olympique et de lieu de formation E culture. Destination touristique prisée depuis le XIXe siècle, elle a également accueilli de nombreuses entreprises internationales et, en particulier, le siège de sociétés multinationales. La qualité de vie et l'attractivité économique sont un atout de la ville : ci-dessous, nous allons essayer d'explorer certains aspects pertinents de la ville, et avec un entretien avec un habitant, nous allons essayer de confirmer à quel point cette ville est en expansion.La situation centrale au cœur de l'Europe, une fiscalité compétitive sur le plan international, une main-d'œuvre qualifiée, une administration publique active et pragmatique font de Lausanne un site attractif pour les entreprises, qui s'étend au paysage et au cadre de vie de la ville. Lausanne fait partie de la région Arc lémanique, où les principales activités sont la finance et les assurances, les télécommunications et les sciences du vivant. La forte compétitivité de cette région augmente la population de 1% par an et la présence d'une forte densité d'expertise caractérise la région. La proximité de l'industrie et les moteurs d'innovation que représentent les universités favorisent le passage des technologies dans les domaines des sciences de la vie, de la biomédecine et de la nutrition.La technopole crée un lien entre la science et l'industrie. L'Université de Lausanne (UNIL) et l'Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) ont pour objectif d'animer une intense activité de congrès tout au long de l'année. Les entreprises multinationales basées à Lausanne et dans ses environs immédiats sont : Philip Morris, Adecco, Logitech, Medtronic, Nespresso, Debiopharm, Nestlé. Parmi ces entreprises, nous connaissons certainement certains produits : Philipp Morris, une entreprise liée à la production de cigarettes/tabac, basée à Lausanne.Le service d'Adecco, leader mondial de la médiation du travail, offre un large éventail de métiers dans différents secteurs.logitechcrea produits qui accompagnent chaque jour la vie des gens, pour de nouvelles expériences en musique, jeux, vidéo, home control et informatique.headquarters Nespresso, Lausanne Nous pouvons donc dire que Lausanne est une ville où le secteur principal est celui du service.Le tourisme touristique est un secteur de l'économie qui mérite un chapitre à part entière. Comme on l'a déjà dit, Lausanne jouit d'une situation privilégiée. Situé sur les rives du lac Léman avec une vue directe sur les Alpes, il offre aux touristes un paysage à couper le souffle. Les paysages que l'on peut voir ont été décrits par des écrivains célèbres dès le XIXe siècle. Mary Shelly a écrit Frankenstein sur les rives de ce lac. Malgré ce qui a été décrit, ce n'est pas le tourisme de loisirs qui attire la majorité des touristes à Lausanne, mais le tourisme d'affaires qui représente 65% des visites annuelles. Le tourisme lausannois est aussi animé par le Mouvement Olympique, les championnats et les rencontres attirent les visiteurs, comme Athletissima, l'une des six étapes où les stars de l'athlétisme mondial se rencontrent.35% des visiteurs alimentent chaque année le tourisme de loisirs comme mentionné ci-dessus pour profiter des paysages fabuleux.75% des touristes sont étrangers.Dans ce chapitre, seule une partie des innombrables possibilités d'activités proposées par la ville est présentée. Lausanne abrite une vingtaine de musées et plus d'une trentaine de salles de spectacles, et les habitants ainsi que les touristes ont la possibilité de participer à de nombreux festivals. Les musées les plus importants sont :Sites Internet à découvrir :