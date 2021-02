Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Achat maison à Genève, trouver un prêt immobilier

Le choix d'une maison à acheter peut être vite compliqué ! Nous espérons que cet article fait par INP Finanz vous aidera à faire votre choix.







Le choix d'acheter ou de louer peut déterminer votre avenir, c'est une étape importante, qui peut vous mettre en crise.



Nous avons aussi souvent tendance à penser que l'achat d'un logement est obligatoire à un moment donné. "Avoir un toit au-dessus de la tête" est une façon de dire que vous avez besoin de la certitude que quoi qu'il arrive, vous aurez toujours un endroit où vivre et que vous pourrez appeler dans le vrai sens du terme : votre maison.



Cependant, acheter n'est pas nécessairement mieux que louer ; les deux solutions de logement peuvent avoir des connotations à la fois positives et négatives. En fait, le choix d'acheter ou de louer un bien immobilier peut varier en fonction de vos besoins. L'achat d'une maison ne doit donc pas être un choix forcé, mais une décision réfléchie qui dépend également de vos conditions économiques et de travail.

Pourquoi choisir de louer ?



Avant de choisir s'il vaut mieux louer ou acheter une maison, il est bon que vous connaissiez les avantages et les inconvénients des différentes solutions. Une chose est certaine, tout le monde a besoin d'un foyer, mais louer est-il vraiment un ennemi dont on peut s'échapper ? En fait, vivre en loyer a aussi ses aspects positifs.



En choisissant de vivre en location avec option d'achat, vous pouvez bénéficier de plusieurs avantages, principalement du point de vue du crédit.



Souvent, lorsque vous choisissez de prendre un prêt hypothécaire ou d'acheter une maison avec de l'argent liquide, vous pouvez limiter votre capacité à investir.



Si vous avez l'intention d'investir de grosses sommes d'argent à l'avenir, le fait de contracter un prêt hypothécaire ou de vous priver de vos économies vous empêchera d'investir en conséquence. En fait, lorsque vous prenez un prêt hypothécaire, vous faites un investissement dans la propriété, de sorte que les banques auront du mal à vous accorder à nouveau de grosses sommes d'argent pour pouvoir payer d'autres types de projets. Dans ce cas, en payant un loyer, vous pouvez choisir d'investir votre argent différemment à la place.



L'un des aspects positifs de la location est que vous pouvez déménager quand vous le souhaitez, et vous pouvez choisir de partir à tout moment pour changer de travail, parce que vous avez été promu, ou parce que vous êtes tombé amoureux de quelqu'un à l'étranger ou dans une autre ville. Les événements de la vie sont changeants et tout peut changer d'un jour à l'autre.



Vous pensez peut-être : "Tout au plus, si j'achète une maison et que je dois déménager, je peux toujours la vendre". En réalité, cependant, la vente d'une maison peut prendre beaucoup de temps et si le marché immobilier est en récession, vous risquez de vendre la maison à un prix trop bas. Enfin, si vous remboursez votre prêt hypothécaire, il se peut que vous ne puissiez pas le couvrir entièrement par la vente de la maison et vous risquez de devoir payer à la fois le prêt hypothécaire et le loyer d'une nouvelle maison.

La location est-elle moins chère ?



En cas de doute, de nombreuses personnes se fient à un simple calcul des coûts mensuels de location et des coûts mensuels d'un prêt hypothécaire pour décider d'acheter ou de louer.



Considérons le coût de la location dans la Valle Camonica et ses municipalités telles que Darfo Boario Terme, Niardo, Breno, Pisogne. Dans ces différents endroits, par exemple, une maison à louer peut coûter entre 250 euros par mois pour un simple studio et vous pouvez obtenir jusqu'à 500-600 euros par mois pour une villa ou un appartement de trois pièces meublé et plus luxueux.



Le coût de la location peut donc être inférieur, tandis que le coût de l'hypothèque peut varier en fonction de la valeur de la maison. Le choix entre l'achat ou la location d'une maison ne peut donc pas être basé uniquement sur une simple estimation économique mensuelle, mais doit également tenir compte du type de maison que vous souhaitez louer ou acheter.



En fait, même si la location coûte moins cher, si vous vivez dans une location pendant une vingtaine d'années, tout cet argent aura été "perdu" car vous ne l'aurez pas investi et il ne vous donnera rien en retour.



L'un des principaux inconvénients d'une maison à louer est donc de ne pas pouvoir disposer de sa propre propriété après tant d'années, mais si vous avez toujours voyagé pour votre travail, vous aurez eu en retour la possibilité de vivre dans différentes maisons à différents endroits, sans les tracas d'une résidence fixe.



Louer ou acheter une maison



En outre, le loyer, malgré l'hypothèque, peut mieux convenir à vos finances, en effet vous pouvez vivre dans une maison plus modeste et moins chère si votre salaire ne vous permet pas de dépenser beaucoup, au contraire vous pouvez choisir de vivre dans de belles maisons en payant un loyer très élevé, mais toujours moins cher que ce qu'il en coûterait pour acheter une maison de luxe.

L'achat d'une maison en vaut-il la peine ? Les avantages de l'achat d'un bien immobilier



L'achat d'une maison est un investissement, il fut un temps où investir dans des briques et du mortier était l'une des meilleures options que vous pouviez avoir, parce que cela resterait à jamais l'entreprise et immuable dans le temps, en investissant également dans l'achat d'une maison, vous pourriez avoir quelque chose à léguer à vos enfants et petits-enfants.



L'achat d'un logement peut être une bonne utilisation de votre argent, surtout si vous pensez à votre avenir et si vous voulez avoir un endroit qui vous appartienne vraiment pour toujours. Lorsque vous choisissez d'acheter votre première maison, vous avez la possibilité de modifier chaque aspect de votre logement à votre goût, vous pouvez choisir de faire ce que vous voulez sans avoir à demander la permission au propriétaire comme vous le faites lorsque vous louez.



Le fait d'avoir votre propre maison vous apportera la certitude que, quoi qu'il arrive, vous aurez toujours un endroit où vivre et d'où personne ne pourra vous renvoyer. En effet, lorsque vous vivez dans une maison louée, le propriétaire peut, du jour au lendemain, vous envoyer une lettre d'expulsion ou bien décider de vendre la propriété et, dans les deux cas, dans un délai de six mois, vous devrez quitter votre maison louée et en trouver une autre.



Le choix d'acheter votre première maison vous amènera à réfléchir à vos priorités et à vos projets de vie, que vous ayez déjà une famille, un partenaire ou que vous ayez un emploi stable que vous n'avez pas l'intention de quitter. Ou si vous êtes sûr de ne pas vouloir vivre ailleurs dans le monde, l'achat d'une maison sera certainement plus avantageux qu'une vie entière de location au même endroit.



Marion Bizon













