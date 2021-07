Achat vélo E bike

Le vélo électrique est un vélocipède presque identique aux bicyclettes conventionnelles les plus courantes et aux "push" : la principale différence qui rend ce véhicule unique est la présence d'un moteur électrique, alimenté par une batterie ou un accumulateur.De plus en plus populaire, aimé et utilisé pour des trajets courts ou longs, il représente une véritable innovation ainsi qu'une solution utile à faible impact environnemental, visant à promouvoir la micro-mobilité.Ce qui permet d'affronter facilement les montées les plus raides, tout en réduisant l'effort au minimum, c'est précisément le moteur, qui est en mesure de réduire considérablement la fatigue, même lors d'un pédalage musclé : un facteur fondamental qui permet l'utilisation des vélos électriques, indépendamment de l'âge et de la condition physique.Voici un guide utile qui explique le fonctionnement des vélos électriques et qui vous permet de comprendre les principales caractéristiques de l'e-bike.Fonctionnement du vélo électrique avec assistance au pédalageLe vélo électrique à assistance au pédalage, est équipé d'un moteur électrique d'une puissance maximale de 250 watts, qui s'active automatiquement dès les premiers coups de pédale, pour prendre progressivement de la vitesse.Il s'agit en fait d'une unité de contrôle informatisée équipée de capteurs de mouvement pour déterminer une propulsion progressive, à partir du début du pédalage musculaire : en augmentant ensuite la rotation des pédales, les impulsions reçues par ces mêmes capteurs deviennent plus fréquentes, permettant à l'unité de contrôle et au moteur d'augmenter la vitesse, jusqu'à atteindre le seuil maximal autorisé.Le pédalage, défini comme "assisté" pour cette raison, devient de plus en plus fluide et facile. Conformément à la réglementation en vigueur pour ce type de véhicule à deux roues, le moteur est automatiquement désactivé lorsque la vitesse maximale de 25 kilomètres par heure est atteinte ou, alternativement, lorsque le pédalage musculaire est interrompu.Les bicyclettes électriques à pédalage assisté ne sont pas considérées comme équivalentes aux cyclomoteurs en raison de la puissance de leur propre moteur, qui est faible dans ce cas. Par conséquent, ils ne nécessitent pas d'homologation, de plaque d'immatriculation ou de moto Rc.fonctionnement du vélo électrique avec assistance au pédalageComment fonctionnent les pedelecsIl en va différemment pour les S-pedelecs ou Speed Pedelecs : bien que ce type d'e-bike nécessite également une propulsion humaine et inclut le pédalage musculaire, la principale différence réside dans la puissance du moteur.Dans le cas des S-pedelecs, la puissance du moteur peut atteindre 500 watts, et reste active jusqu'à 45 kilomètres par heure. Cela signifie que le Code de la route le considère comme un cyclomoteur à part entière, avec des conséquences.Pour pouvoir conduire un S-pedelec électrique, vous devez avoir au moins 16 ans et être en possession d'un permis dit AM.Comme un cyclomoteur, une bicyclette électrique S-pedelec doit également être homologuée, avoir une plaque d'immatriculation et être enregistrée.S'il est nécessaire de remplacer partiellement les composants du vélo électrique, chaque pièce détachée doit également être homologuée et conforme aux dispositions de la carte grise du véhicule : il doit également être équipé d'un rétroviseur, et muni d'un klaxon ainsi que rendre obligatoire le port du casque pour le conducteur.Quand acheter une bicyclette électriqueAcheter un vélo électrique est toujours une bonne idée : en effet, il y a un nombre croissant de cyclistes, professionnels ou amateurs, qui choisissent d'orienter leur choix vers un e-bike, un moyen de transport proverbialement écologique, durable et pratique.Parfait pour ceux qui vivent en ville, le vélo électrique est sans aucun doute le meilleur moyen d'affronter le trafic typique des zones urbaines. Agile et vif, il permet de profiter des pistes cyclables en réduisant considérablement le temps de l'itinéraire choisi.Un avantage significatif par rapport à l'utilisation de la voiture ou des transports publics, qui, en plus d'être particulièrement polluants en raison des émissions de particules, apparaissent sensiblement chers, grâce au prix du carburant ainsi qu'à un abonnement mensuel.Le vélo électrique, au-delà de l'investissement initial lié à l'achat, ne prévoit pas de coûts continus et élevés : la simple recharge de la batterie nécessite de l'électricité, facturée selon les prix communément en vigueur à partir de 18 centimes par kilowatt.Il va sans dire que le vélo électrique à assistance au pédalage, en plus d'être pratique et sain, permet d'économiser considérablement sur le transport, n'ayant qu'un impact marginal sur le portefeuille.Adapté aussi bien aux débutants qu'aux professionnels de tous âges, le vélo électrique à assistance au pédalage est donc un choix conscient qui, dans le respect total de l'environnement, grâce à sa durabilité, vous permet de rester en forme, en minimisant l'effort physique.Extrêmement polyvalent, il permet d'affronter tout type de parcours routier, offrant d'agréables balades sur le plat comme en ville : toutefois, pour les cyclistes les plus exigeants, il existe également des VTT électriques adaptés aux parcours hors route, toujours sous le signe du dynamisme et de l'adrénaline.Quand acheter une bicyclette électrique ? Chaque occasion est bonne pour faire ce choix : il est inestimable de pouvoir utiliser un e-bike, même sur de longues distances, en toute sécurité et avec la fiabilité qui le rend unique.