Achat vélo électrique

Les amateurs rêvent de sorties en ville, les citadins rêvent de laisser la voiture au garage au profit d'une balade en plein air. Entre les routes de campagne cahoteuses et les traversées de ville difficiles, certains d'entre vous peuvent tourner le nez à l'effort de pédaler pendant des heures. Pas de problème car la technologie, comme toujours dans notre siècle, vient à notre secours pour soulager la fatigue et nous garantir des excursions relaxantes. Comment ? Grâce au vélo électrique avec assistance au pédalage ! Une révolution relativement récente mais qui a ses racines même à la fin des années 800 ! Quand le vélo électrique est-il né ?







Une histoire plus que centenaire



Si vous pensez que le vélo électrique est un moyen de transport dès le plus jeune âge, vous vous trompez lourdement. Le père putatif de cette invention est Gustave Trouvè, un ingénieur français qui a été attiré par le rêve de créer un moyen de transport électrique innovant. Le 19 avril 1881, sa perspicacité l'amène à faire circuler pour la première fois un véhicule électrique dans les rues de Paris. Il a roulé en tricycle avec un petit moteur électrique à travers le centre de la capitale française, la rue Valois pour être précis. L'étonnement des passants, à mi-chemin entre l'incrédulité et l'incompréhension. M. Trouvè venait d'inventer l'ancêtre du vélo de ville électrique moderne mais, comme cela arrive souvent avec les grands génies, son idée a été sous-estimée et l'invention n'a pas pu être brevetée.

Quand le vélo électrique est-il né ? Histoire et succès de l'assistance au pédalage

Trouvé avait déjà imaginé l'avènement du pédalage assisté dans les années 1800.



Les premières tentatives



L'ingénieur français a ouvert la voie à une série de tentatives intéressantes. Quelques années plus tard, en 1895, l'Américain Ogden Bolton Jr a été le premier à déposer un brevet pour un vélo à assistance au pédalage. Son projet n'était rien d'autre qu'un moteur placé sur la roue arrière du vélo qui, une fois activé, fournirait un pédalage plus puissant et plus performant aux utilisateurs. C'est certainement un concept visionnaire, mais à l'époque, il n'a pas enflammé le cœur des fabricants et des passionnés. Ce n'est qu'aujourd'hui, plus de cent ans plus tard, que l'histoire donne à M. Bolton Jr. le crédit qu'il mérite, avec le vélo électrique qui est populaire dans les grandes villes et dans les garages de la nouvelle génération de cyclistes.



Le brevet d'Odgen Bolton Jr, bien que rudimentaire et basique, a ouvert un grand vide dans le cœur des scientifiques et des ingénieurs, qui ont pris à cœur l'idée d'un vélo avec assistance au pédalage. En Amérique également, il y a eu plusieurs tentatives pour affiner les initiatives de Bolton Jr. Un inventeur de Boston, né Hosea J. Libbey, a breveté une bicyclette alimentée par deux moteurs avec un contrôleur pour les moteurs eux-mêmes. Objectif ? Pour aider à pédaler en montée. Du continent américain, certainement beaucoup plus actif que l'Europe dans les premières années, est venue une autre tentative signée par John Schnepf de New York. Son idée comprenait le positionnement d'un embrayage à rouleaux capable d'entraîner la roue arrière. Au tournant des années 50, ce fut le tour de Jesse D. Tucker, un Californien qui a breveté une bicyclette avec un engrenage inséré dans le moteur. Ainsi, l'utilisateur pourrait facilement décider de pédaler avec ou sans l'aide du moteur électrique.



Spacelander, le premier prototype de bicyclette électrique



Excités par les inventions venues d'outre-mer, finalement aussi les enthousiastes européens ont commencé à aborder l'idée de pouvoir construire un vélo assisté par un moteur électrique. C'est en 1946 que l'ingénieur britannique Benjamin Bowden a lancé sur le marché le prototype appelé Spacelander. Le vélo, de forme extrêmement aérodynamique et avant-gardiste, prévoyait la présence d'un moteur à batterie capable de se recharger pendant la descente et de donner un coup de pouce en montée. Le marché n'a pas répondu comme espéré, c'était même un véritable flop. Mais l'idée était si innovante qu'aujourd'hui, en revanche, tous les collectionneurs du secteur feraient de fausses cartes pour avoir cette pièce futuriste dans la maison.



Quand le vélo électrique est-il né ? Histoire et succès de l'assistance au pédalage



Une amélioration lente mais constante



La proposition de Bowden a été rejetée par le grand public, mais elle est restée dans le cœur des ingénieurs qui ont essayé de perfectionner la conception dans les années à venir. Dans la seconde moitié du XXe siècle, la plus grande poussée, ça va sans dire, est venue du Soleil Levant, avec le Japon au premier plan. Une étape nécessaire et hyper productive a été le remplacement de la batterie classique, lourde et encombrante, par des accumulateurs nickel-cadmium. En 1989, Yamaha a introduit le premier vélo électrique et l'a commercialisé en 1994. En 1996, il est arrivé en Europe, suivi de près par la production d'Aprilia (avec le modèle Enjoy) et de Piaggio (modèle Albatros). Nous étions à la fin du siècle, mais pour les vélos à pédalage assisté, ce n'était que l'aube d'une nouvelle vie.



Le vélo électrique aujourd'hui



Mais à quoi ressemblent les vélos à pédalage assisté aujourd'hui ? À vrai dire, peu de choses ont changé depuis les incroyables intuitions de Bolton Jr à la fin du XIXe siècle. Les vélos électriques, comme on les appelle aujourd'hui, sont très complexes dans leur construction mais très similaires à une bicyclette normale. La position du moteur électrique peut varier (surtout dans les bricolages !) et donc être inséré dans la roue arrière, dans la roue avant ou sur l'axe de la pédale. Chaque poste comporte des avantages et des inconvénients et l'évaluation de l'achat doit être faite en calculant le mode d'utilisation prévu. Les vélos électriques modernes ne manquent pas d'éléments qui contribuent à rendre leur utilisation plus conviviale, tels que le capteur de course de pédale, qui a pour tâche de communiquer à l'unité de commande si vous pédalez réellement afin d'activer le moteur, le capteur d'effort ou le capteur de rotation.



Un marché en expansion



Comme vous l'avez compris dans les paragraphes précédents, la genèse de l'e-bika a une histoire longue et tortueuse, caractérisée par des inventions brillantes et un faible attrait commercial. C'est pourquoi il est difficile de définir clairement la date de naissance du vélo électrique. Malgré cela, si nous pouvons aujourd'hui garantir de longs trajets sans alourdir notre corps, nous devons remercier les ingénieurs et inventeurs tenaces qui, au fil du temps, ont travaillé dur pour créer un moyen de transport à la fois intelligent et utile. Aujourd'hui, le marché des vélos électriques compte entre 30 et 40 millions de pièces vendues chaque année et le terme récent "E-Bike" qui les identifie est l'un des plus recherchés sur les marchés. Les estimations parlent même d'un marché tourbillonnant dont les ventes ont doublé depuis 2016. 