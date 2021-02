Achat vélo électrique

Questions à se poser lors du choix d'un vélo électriqueQuestions à se poser lors du choix d'un vélo électriqueLorsqu'une personne recherche un vélo électrique / Ebike, elle doit avoir une idée claire de ce qu'elle attend du vélo, des performances et de l'utilisation qu'il doit avoir, afin que le choix et les composants soient inhérents à ses besoins, voici quelques questions que chaque cycliste devrait se poser avant d'en arriver à l'achat proprement dit.1) Comment doit être un Ebike : homme, femme ou enfant ?2) Quel type de vélo électrique ? Ville/ville, VTT, Trekking, Pliage, Course, Cargo.3) Quel est le budget disponible ?4) Vélo électrique à utiliser principalement en ville ou pour nous faire également des excursions ?5) Pour un usage quotidien ou occasionnel ?6) Avez-vous besoin de transporter des charges telles que des produits alimentaires, des enfants, des marchandises en général ?7) Le vélo a-t-il un pédalage "assisté" ou le moteur doit-il "remplacer" complètement le pédalage ?8) Un vélo léger ou une montée plus puissante ?9) Les montées de vos itinéraires sont nombreuses, de quel type et avec quelle pente, vous vous arrêtez souvent et recommencez à monter ?10) Préférez-vous un vélo amortisseur pour amortir le fonds qui n'est pas lisse pour la plupart ?11) De quelle autonomie de batterie avez-vous besoin pour vos itinéraires ?12) Est-il facile pour vous de recharger la batterie sur vos trajets habituels ?13) Quelle est votre structure physique ? Le poids, la hauteurPeu de gens savent que les vélos électriques ont une histoire étonnamment longue. Retourner en arrière signifie remonter environ 150 ans en arrière. En effet, dès l'introduction des premiers vélocipèdes, on a essayé de leur appliquer les machines à vapeur alors en vogue. À cette époque, l'histoire des vélos électriques et celle des motos sont intimement liées, un peu comme pour les hommes et les singes, qui ont des ancêtres communs à partir desquels différentes espèces ont évolué.Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que les vélos à moteur électrique ont commencé à apparaître ; le principal problème à l'époque (et encore aujourd'hui, d'une certaine manière) était les batteries, dont la taille et le poids étaient énormes par rapport à celles utilisées aujourd'hui.Pendant une grande partie du XXe siècle, à une époque de faible conscience écologique et de pétrole bon marché, l'intérêt pour les vélos (électriques ou autres) a continué à décliner : l'ère de la motorisation de masse a commencé, et ce sont les voitures et les motos qui ont capté l'intérêt du public. Les vélos n'étaient utilisés que par les quelques personnes qui ne pouvaient même pas se permettre d'en acheter 500.Avec les chocs pétroliers des années 70 et la diffusion des premiers mouvements écologiques, l'intérêt pour les véhicules électriques a été renouvelé, mais à cette époque, les gens étaient habitués aux grandes vitesses et aux grands réservoirs des voitures et des motos, si bien que seuls quelques pionniers se sont réellement tournés vers l'utilisation de la bicyclette, surtout en Italie.Aujourd'hui, la situation de ce point de vue s'améliore. Les innovations technologiques ont conduit à des batteries plus légères et plus capacitives, qui peuvent facilement remplacer une voiture sur de courtes ou moyennes distances. Au cours des vingt dernières années, le nombre de modèles de vélos électriques mis à la disposition du public a considérablement augmenté et divers fabricants ont expérimenté des solutions techniques innovantes pour parvenir à une intégration toujours meilleure entre le pédalage et l'assistance motrice.Dans ces pages, nous allons examiner de plus près l'histoire des vélos électriques, avec des articles consacrés aux inventions les plus curieuses d'il y a 150 ans.Sites à voir :