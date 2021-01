Acheter sa première voiture

Comment faire vos recherches avant de choisir une voiture

Quelle voiture acheter : évaluer les caractéristiques ?

Quel type de voiture acheter ?La première question que vous devez vous poser lorsque vous voulez acheter une voiture est de comprendre de quel type de voiture vous avez réellement besoin. Il faut notamment s'arrêter sur deux points fondamentaux :Évaluer le budgetÉvaluer l'utilisationIl est évident que le premier point de départ de la phase d'évaluation de la voiture est toujours le budget disponible. Sur cette base, vous pouvez faire une première sélection en éliminant tous les modèles de voitures qui sont hors de notre portée. Vous devrez ensuite évaluer l'usage que vous ferez de la voiture. Si, par exemple, vous n'utilisez la voiture qu'en ville pour le trajet domicile-travail, la voiture à acheter sera nécessairement une citycar ou au moins une compacte à hayon afin de ne pas trop souffrir lorsque vous irez chercher une place de parking.Si, au contraire, vous utilisez la voiture principalement pour les trajets extra-urbains, le choix peut alors se porter sur des modèles plus grands, comme les voitures du segment C ou D, capables de voyager dans un confort total.Contrairement à ce qui se passait il y a vingt ans, lorsque les seules sources permettant de connaître les mérites et les défauts d'une voiture étaient les magazines spécialisés, aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, vous pouvez connaître instantanément toutes les caractéristiques d'une voiture que vous souhaitez acheter.Comme toujours, il est essentiel de choisir des sites connus pour obtenir des informations fiables, et il est également possible d'admirer les essais routiers réels des voitures qui vous intéressent grâce aux nombreuses chaînes YouTube qui leur sont consacrées.Avant d'acheter une nouvelle voiture, vous devez vous renseigner sur les prix, les équipements et les moteurs disponibles, afin de pouvoir choisir la voiture qui répond le mieux à vos besoins, mais ce n'est pas tout.En effet, tout automobiliste qui se respecte doit également faire une estimation des frais d'exploitation du véhicule qu'il a l'intention d'acheter. Le coût de l'assurance, de la taxe routière, de l'entretien et de la maintenance devra être pris en compte afin de comprendre s'il y aura ou non un budget disponible pour entretenir la future voiture.Après avoir évalué le type de voiture qui répond le mieux à vos besoins et avoir effectué toutes les recherches nécessaires, il est maintenant temps de faire une évaluation des caractéristiques des voitures considérées comme les plus intéressantes, telles queMoteurFacultatifFormules d'achatVous devrez tout d'abord comprendre quel type d'alimentation électrique choisir : essence, diesel, hybride ou électrique.Cette décision dépend évidemment de l'utilisation que vous faites de la voiture. Si vous parcourez de longues distances chaque année, le choix du diesel est le plus évident, tandis que si l'utilisation de la voiture est sporadique, l'alternative forcée est le moteur à essence.L'hybride peut être une bonne solution si vous utilisez la voiture principalement en ville, car la mise en service de la partie électrique vous permet de réduire la consommation, tandis que l'électrique peut être un bon choix même en cas d'utilisation en dehors de la ville, à condition de prévoir à l'avance les arrêts pour une recharge rapide.Considérez également les options que vous voulez sur la voiture à acheter. Il est inutile d'enrichir la liste des accessoires et de se retrouver ensuite avec une facture salée à payer.Pensez plutôt à ces dispositifs que vous considérez comme absolument indispensables dans la cabine et sans lesquels vous n'auriez que des désagréments. Vous pouvez ainsi configurer la voiture selon vos goûts sans dépenser beaucoup d'argent.Enfin, vous devez également envisager d'autres options d'achat, comme la location à long terme ou Leasing ou la possibilité de prendre possession d'une voiture prête à être livrée.Dans le premier cas, vous ne deviendrez pas propriétaire de la voiture mais vous irez la louer en payant une redevance mensuelle qui comprend de nombreux services tels que l'assurance, le droit de timbre et l'entretien, tandis que dans le second cas, vous aurez la possibilité de ramener chez vous une nouvelle voiture à un prix avantageux en choisissant parmi ce qui est déjà disponible chez le concessionnaire sans avoir la possibilité d'ajouter des options supplémentaires.