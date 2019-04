Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Acheter un bien immobilier en Suisse Acheter un bien immobilier en Suisse demande une certaine expertise ! Sachez en plus en lisant notre article dédié !







1. Trouvez un endroit que vous voulez acheter.



2. Acompte = 20% du prix de vente



20% est le chiffre magique ici. Les Suisses sont plutôt réservés, d'où le grand nombre. J'ai entendu des cas où des gens ont négocié la banque à 15 ou même 10%, mais comme la situation économique a un peu changé au cours de la dernière année, de nombreuses banques respectent la règle des 20%. 100 et le fait est que si vous ne pouvez pas vous permettre de leur donner les 20 %. (même si vous négociez à 10 %. ) alors elles ne vous prêteront rien.



3. Calculez l'abordabilité



De la même manière que on calcule si vous pouvez payer votre loyer en vous assurant qu'il est égal ou inférieur à 1/3 de votre salaire mensuel, elle s'assure que vous pouvez également vous permettre d'acheter une maison.



Les taux d'intérêt sont peut-être historiquement bas en ce moment, mais chaque banque utilise une méthode simple pour déterminer si vous gagnez assez d'argent pour vivre confortablement avec un prêt hypothécaire. Les taux d'accessibilité sont basés sur un taux d'intérêt de 5 % quel que soit le prix actuel. Si vous n'avez pas les moyens de payer un dépôt de 20 % et une hypothèque à intérêt de 5 %, la banque ne vous appuiera pas.



Évidemment, si le taux d'intérêt est de 8 à 10 %, il faudrait aussi que vous puissiez vous le permettre pour que la banque vous prête de l'argent, mais comme les taux sont près de zéro en ce moment, chaque banque calcule en fonction de la moyenne de 5 %.



Pour calculer vos coûts mensuels, vous pouvez tout brancher sur une simple feuille Excel et vérifier les chiffres pour voir si l'achat vous convient. En plus des versements d'intérêts mensuels, vous devez amortir votre hypothèque de 1 % par mois. Le coût des services publics que vous payez normalement avec votre loyer est estimé à environ 0,7% de la valeur de votre propriété, avec un fonds de renouvellement de 0,3%. Les propriétaires d'appartements versent dans un fonds de renouvellement communal pour réparer des choses comme les toits et les propriétaires de maisons épargnent pour tout payer eux-mêmes.



Cela représente donc 1 % de plus que votre hypothèque et 1 % de moins que le prix de vente. Le paiement mensuel total doit toujours être inférieur à 1/3 de votre revenu mensuel dans le modèle de 5% pour qu'une banque considère cet achat comme un achat sûr.



Voici un modèle d'accessibilité rapide pour une maison de 1 million de CHF :



Modèle suisse d'abordabilité



Si l'on dispose d'un capital de 200 000 CHF pour la mise de fonds, acheter 1 million de maisons en CHF n'est pas la chose la plus folle au monde à l'heure actuelle. Il faudrait cependant un revenu annuel du ménage d'environ 180'000 CHF. (4583,33 CHF X 13 mois de salaire = 178 749 CHF)



Mais quand j'ai fait des recherches sur l'achat d'une maison, j'ai appris une autre leçon importante : toutes les maisons et tous les appartements en Suisse ne coûtent pas des millions ! Il y a en fait une poignée d'appartements disponibles pour 300-500k CHF ainsi que beaucoup d'autres dans la gamme 500-800k. A quoi ressemble l'abordabilité d'un appartement de 500'000 CHF ?



Modèle suisse d'accessibilité financière 2



Une fois que vous avez la mise de fonds de 100 000 CHF, les acheteurs n'auraient qu'un revenu annuel du ménage de 90 000 CHF pour se payer une maison à ce prix. Et 1250CHF par mois sur le modèle actuel représente moins de la moitié de ce que nous payons actuellement pour le loyer. C'est ce genre de chiffres qui m'a poussé à chercher !



Le modèle d'abordabilité peut également être utilisé à l'envers. Pour savoir combien coûte une maison vous pouvez vous permettre de payer, multipliez simplement votre épargne par 5 pour voir quelles maisons vous pouvez vous permettre de payer. Avec 80 000 CHF vous pouvez probablement vous permettre une maison de 400 000 CHF Avec 150 000 CHF vous pourriez vous permettre une maison de 750 000 CHF



4. Faire une offre



La partie amusante de faire une offre, de contrecarrer et, probablement, de recueillir combien d'argent vous voulez dépenser. Le marché de l'immobilier est assez serré ici et la plupart des vendeurs profitent de quelques rondes d'offres de soumissionnaires qui se battent pour acheter une maison.



Vous pouvez être sûr que si vous achetez une maison préexistante dans un endroit agréable, il y aura beaucoup de gens qui cherchent à l'acheter. Certaines personnes passent des années à chercher une maison à acheter et il est très probable que votre expérience d'achat de maison sera remplie de beaucoup de chagrin d'amour, à moins que vous êtes capable de débourser beaucoup d'argent.



5. Trouver une hypothèque



Souvent, les gens visitent certaines banques avant de commencer à chercher à acheter des maisons pour savoir qu'il existe déjà des institutions financières qui vont soutenir un achat.



Après avoir trouvé un endroit et convenu d'un prix (Hah ! Plus facile à dire qu'à faire !), il est temps de trouver la meilleure hypothèque. C'est là que vous pouvez magasiner pour trouver la meilleure offre, les prêteurs se penchant vers l'arrière pour faire de vous leur client.



6. Fermeture et remise



Lorsque vous aurez surmonté toute la merde compliquée de la conclusion d'un contrat de vente, d'avoir un avocat ou une agence d'assurance pour prouver le contrat et recommander des changements, des inspections de la maison, et un tas de documents sur la maison et le terrain remontant à des centaines d'années, vous devrez faire authentifier le contrat de vente et vous entendre sur un calendrier de paiement et un processus de transfert de possession.



Les frais de notaire se situent généralement entre 1,5 et 2 % du prix de vente, mais selon le type de maison que vous achetez, vous pourriez également avoir à payer pour les demandes de registre foncier et de permis, ce qui pourrait porter le nombre à 2 à 5 % du prix de vente.



Le calendrier des paiements varie selon que vous achetez une maison neuve ou une maison ancienne. Les maisons plus anciennes peuvent nécessiter une petite mise de fonds, puis le montant restant sera payé lorsque votre permis sera approuvé. Pour les personnes qui construisent un bâtiment, il y a généralement une mise de fonds importante, un paiement progressif à mi-parcours et le dernier tiers environ est dû lorsque les clés sont remises.



Une fois que vous avez compris combien vous pouvez vous permettre de payer, tout le processus est relativement simple. Soyez prêt à passer beaucoup de temps à visiter les maisons et les chantiers de construction et encore plus préparé pour toute la paperasse qui viendra à votre rencontre si vous décidez d'acheter.



