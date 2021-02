Acheter une maison à Lausanne

L'achat d'une maison est un de ces moments qui changent le cours de la vie d'une personne : c'est une de ces décisions qui impliquent vraiment un tournant et qui doivent être prises avec le plus de conscience possible, sans se laisser (trop) emporter par l'enthousiasme du moment et en évitant de faire des faux pas dus à l'inexpérience.Il y a beaucoup de choses à garder à l'esprit et de nombreuses façons d'aborder cette décision. Examinons donc une courte liste des erreurs à éviter absolument lorsque l'on décide d'acheter une maison.1) Bien sûr, l'achat d'une maison est une étape importante et tend à couronner une période heureuse de la vie d'une personne. Il est juste de se laisser emporter par un sain enthousiasme : il y a tant de choses à décider, tant de choses à faire, tant de choses à construire. L'achat d'une maison apporte du changement, de la nouveauté et des possibilités. Mais vous devez faire attention à ne pas être ébloui par cet enthousiasme (ou par l'excitation) et n'oubliez pas de garder les pieds bien sur terre, ne vous laissez jamais emporter uniquement par l'émotion. Si la décision d'acheter une maison est plus émotionnelle que rationnelle, l'achat peut s'avérer mauvais. Si calme et si froid : c'est l'une des décisions les plus importantes de la vie, il faut la peser correctement.2) Une fois convaincu, il faut alors rester objectif : même si ce que vous avez trouvé semble être la maison de vos rêves, vous ne devez pas perdre le sens de ce qui est cher ou économique. Vous devez toujours procéder à une évaluation consciente et informée du bien, en recherchant des informations statistiques et en comparant les prix du marché.3) Il est également utile de vous fixer un budget à l'avance, au-delà duquel vous ne devez pas aller pour quelque raison que ce soit. Si le vendeur demande plus, vous devez essayer de négocier. Et si le prix ne baisse pas, le mieux est de laisser tomber : vous pouvez voir que ce n'était pas la bonne maison.4) Et si vous ne trouvez pas la maison que vous cherchez ? Ne paniquez pas et surtout ne soyez pas pressés : ne vous précipitez en aucun cas dans des décisions motivées, par exemple, par la conviction (erronée) que les prix sont destinés à augmenter de plus en plus, et que plus vous attendez, plus vous paierez. Les données sur la reprise du marché ne sont pas évidentes mais seulement partielles et valables seulement pour certaines zones : si les prix de l'immobilier dans le centre deont augmenté, on ne dit pas que la même chose se produit dans les petites villes vaudoises.5) Cela peut paraître idiot, mais le prix d'achat de la maison n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il faut y ajouter environ 10 % des dépenses comme la TVA dans le cas d'une nouvelle maison ou la taxe d'enregistrement, ainsi que les taxes cadastrales et tout dépôt, qui doit être versé à l'avance, constitue toujours une dépense particulièrement importante, bien qu'il soit ensuite récupéré. Vous devez donc bien vous informer sur l'imposition de la propriété et tenir compte des impôts et des dépenses supplémentaires, comme les frais mensuels de copropriété, les frais d'entretien et les dépenses communes (au cas où vous achetez un appartement dans une copropriété).6) L'erreur courante consiste donc à sous-estimer le budget, surtout lorsqu'on oublie de compter les coûts d'ameublement et de rénovation - si nécessaire - ainsi que la possibilité de garder un petit fonds "pour les imprévus" qui n'ont pas nécessairement trait à l'achat de la maison.Pour que les choses soient claires : nous avons tous vu le Titanic, essayons d'éviter que le budget familial ne finisse comme ça.Prendre le mauvais crédit hypothécaire7) L'achat d'une maison implique souvent la demande d'un prêt hypothécaire. Même dans ce cas, il ne faut pas sous-estimer le risque de se retrouver en difficulté financière : bien que nécessaire, un prêt hypothécaire implique des dépenses et des impôts, et parfois les banques exigent également une assurance hypothécaire, pour se prémunir contre des risques tels que la perte d'emploi ou le décès de l'entrepreneur.8) Comment choisir le prêt hypothécaire ? Ici, les écoles de pensée sont nombreuses et différentes, mais il existe au moins deux règles d'or qui conviennent plus ou moins à tout le monde. Premièrement, évitez les prêts hypothécaires dont l'échéance est trop longue : pour calculer les intérêts dus, il n'est pas pratique de prendre un prêt hypothécaire sur 25 ans car le prix de la maison augmenterait de façon exorbitante. Deuxièmement, évitez de contracter des dettes supérieures à 30 % de vos revenus.9) Il y a aussi la question des garanties. Souvent, vous demandez de l'aide à vos amis et à votre famille, ce qui peut être bien, mais pas lorsque la situation se complique : dans ce cas, vous finissez par entraîner dans vos ennuis aussi ceux qui vous entourent, ce qui n'est jamais agréable.Source à connaître : https://inp-finanz-romandie.ch/financement-immobilier/lausanne/