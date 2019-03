Acheter une maison en Suisse

Un bon moyen d'acheter en un coup d'œil

Qu'est-ce qui nous importe le plus ?

Qu'est-ce qu'on veut ?

Quelle est notre idée ?

Acheter une maison neuve ou ancienne ?

Sites Internet à découvrir :

En ce qui me concerne, il y a quelques critères de base à suivre lorsque vous voulez acheter une propriété. La première chose à considérer est que vous ne devez jamais supposer que c'est l'achat final, l'affaire de la vie qui durera toujours. Les événements de la vie changent, il y a des enfants, des histoires de famille, des changements personnels, des changements de travail, etc. etc. etc.Acheter une propriété à un prix raisonnable, dans un secteur qui offre de bonnes possibilités de commercialisation et qui est facilement revendable. C'est facile de tomber amoureux à première vue, de faire une erreur, surtout si la hâte et la pression (peut-être d'un courtier immobilier) nous presse. Pendant trop de fois ce qui me semblait être l'achat de la vie, peut-être échappé au dernier moment pour diverses raisons, je ne l'aurais plus fait quelques mois plus tard seulement !Nous devons penser que, normalement, il y aura toujours une opportunité nouvelle et plus attrayante et que les grandes entreprises, pour être telles, doivent avoir des caractéristiques précises. Nous vivons dans un marché Suisse, où heureusement la propriété est considérée comme un havre de paix et où nos parents nous ont habitués à considérer la maison comme une chose importante. Il y a donc un marché actif et prospectif qui, même en état de crise dans le secteur, nous permet de raisonner rationnellement.À l'heure actuelle, les prix des maisons sont très éloignés des paramètres du marché d'il y a quelque temps. Le prix d'une propriété est influencé par l'idée du vendeur que sa maison vaut encore quelques années plus tôt. Les prix du marché sont trop variables d'une région à l'autre, d'une route à l'autre, et les éléments qui déterminent la valeur d'une maison sont trop subjectifs.Certaines personnes qui regardent d'abord la vue.D'autres qui considèrent l'exposition comme fondamentale (nord, sud, est, est, ouest). Nombreux sont ceux qui se soucient de la taille réelle de la propriété et qui n'achètent pas près de chez eux : faites des mesures méticuleuses. D'autres encore qui accordent une attention particulière aux dépenses de copropriété et à l'état des parties communes, etc.Chacun met en jeu ses propres critères subjectifs.Ainsi, tout d'abord, nous essayons de planifier l'achat en établissant quels sont "nos" paramètres et nos goûts, en fonction de nos besoins personnels et familiaux.Ensuite, nous sélectionnons un portefeuille de propriétés à visiter qui répondent aux exigences que nous avons identifiées ; nous commençons patiemment à visiter et à rédiger nos évaluations.Ici aussi, c'est une question de goût.Le nouveau bâtiment est généralement construit avec un critère plus moderne, basé sur des normes énergétiques plus avancées, avec les espaces les plus petits et les plus concentrés (ce qui permet d'économiser des mètres carrés) et surtout tout sera neuf et sous garantie.La propriété utilisée, cependant, peut être une bonne affaire surtout quand le prix payé est pratique et quand vous avez peut-être l'intention de faire une rénovation majeure.Si vous choisissez ensuite des quartiers ou des quartiers historiques, le seul choix peut être celui d'un bien d'occasion. Les nouveaux bâtiments sont généralement périphériques, même dans des zones bien équipées et bien urbanisées. Dans ce cas, nous avons mis en estimation les coûts élevés de restructuration qui augmentent toujours par rapport aux estimations initiales.Il faut également noter qu'au cours des 15 dernières années, nous avons conçu des maisons modernes, fonctionnelles et esthétiques avec des espaces extérieurs utilisables. Avec de grandes terrasses et des critères esthétiques de haut niveau. Le sommet est représenté par les piscines sur les terrasses des penthouses qui ont donné au dernier étage une valeur supérieure à celle des appartements de la villa.Un autre conseil est d'être concret. Ne vous arrêtez pas devant un petit étau esthétique, une couleur qui n'aime pas, mais regardez la substance de l'investissement. Les couleurs changent, les revêtements aussi, les murs tombent et les espaces changent, ce n'est qu'une question de frais supplémentaires.Ainsi, si la propriété vaut et correspond aux caractéristiques requises, ne vous arrêtez pas aux petits changements à faire.Peut-être calculerez-vous les coûts supplémentaires comme une remise à demander sur le prix d'achat, lors de la négociation.Achat auprès du constructeurIl y a quelques avantages : celui d'avoir une propriété neuve et sous garantie, où vous n'avez pas à dépenser de l'argent pour des rénovations ou des améliorations. Aussi nous ne devrions pas trouver de surprises.L'inconvénient est certainement le prix d'achat qui sera normalement plus élevé que celui d'un bien d'occasion (...et en plus négociable) d'un particulier. Mais l'aspect le plus pénalisant, comme nous l'expliquons plus loin, est donné par la taxation sur le prix total qui est exprimé avec la TVA à 4% (première maison) ou 10% (voir notre article achat auprès de particuliers ou de constructeurs).Achat auprès d'un particulierDe plus, étant utilisé, le bien peut faire l'objet d'une offre et d'une négociation et donc avoir un prix encore plus bas. L'inconvénient est qu'elle n'a pas de garantie sur la propriété, qui est achetée dans l'état de fait et de droit dans lequel elle est située. Il sera important, avant de payer le prix, de s'assurer que tout est en ordre et qu'il n'y a pas de vices ou de contraintes (comme les bâtiments dangereux, soumis à des contraintes hydrogéologiques ou aux Beaux-Arts.Soit intégré dans un contrat de construction (accord avec la commune ou la région) avec des contraintes telles que le prix de cession, les délais de revente, le droit à la terre, etc. Un autre inconvénient est que nous ne saurons presque rien sur qui l'a construit, comment il a été construit et l'histoire de la propriété.