Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Acide hyaluronique pour la Jawline, le Dr Grept Locher nous en parle



Le remodelage du contour de la mâchoire à l'acide hyaluronique est un traitement non chirurgical qui améliore la forme et la définition du contour de la mâchoire. L'acide hyaluronique est une substance naturelle présente dans le corps qui est responsable du maintien de l'hydratation et de l'élasticité de la peau. Le traitement consiste à injecter de l'acide hyaluronique dans la ligne de la mâchoire, ce qui ajoute du volume et de la définition à la zone.



Pourquoi ce traitement est-il si efficace ? L'un des nombreux avantages de l'injection d'acide hyaluronique dans le contour de la mâchoire est qu'il s'agit d'un traitement non chirurgical. Cela signifie qu'il n'y a pas besoin d'anesthésie, d'incisions ou d'une longue période de convalescence. Les résultats sont immédiats et les patients peuvent reprendre leurs activités normales immédiatement après l'intervention. Le traitement est également relativement indolore, la plupart des patients ne signalant qu'une légère gêne pendant les injections. Contournement de la mâchoire avec l'acide hyaluronique : Un guide complet Une autre caractéristique importante de ce traitement est qu'il produit des résultats d'apparence naturelle. L'acide hyaluronique utilisé dans les injections est une substance naturelle déjà présente dans le corps. Par conséquent, le traitement ne crée pas un aspect artificiel ou "surfait", mais améliore plutôt les contours naturels du visage. À propos du traitement Avant le traitement, le praticien procède à une première consultation afin d'évaluer les besoins et les attentes du patient. Au cours de cette consultation, le praticien expliquera la procédure et répondra à toutes les questions du patient. Qu'est-ce que le contour de la mâchoire ? Le traitement lui-même dure environ 30 minutes. Le praticien injecte de petites quantités d'acide hyaluronique dans la ligne de la mâchoire à l'aide d'une fine aiguille. La plupart des patients ne ressentent qu'une légère gêne pendant les injections et n'ont pas besoin d'anesthésie. Guide de traitement étape par étape : • Consultation initiale avec le praticien

• Préparation de l'acide hyaluronique

• Application d'une crème anesthésiante

• Injection de l'acide hyaluronique dans la mâchoire

• Évaluation finale par le praticien À qui s'adresse ce traitement ? Le remodelage du contour de la mâchoire à l'aide d'acide hyaluronique convient à toute personne souhaitant améliorer la forme et la définition de sa mâchoire. Ce traitement est particulièrement efficace pour les personnes dont la ligne de la mâchoire est faible ou mal définie, ou pour celles qui ont perdu du volume dans cette zone en raison du vieillissement. Qui ne devrait pas recevoir ce traitement ? Le remodelage du contour de la mâchoire à l'acide hyaluronique n'est pas recommandé aux femmes enceintes ou allaitantes, aux personnes ayant des antécédents d'allergies graves ou à celles qui souffrent d'une infection active ou d'une affection cutanée dans la zone de traitement. Résumé Le modelage de la mâchoire avec l'acide hyaluronique est un traitement non chirurgical qui améliore la forme et la définition de la mâchoire. Le traitement est relativement indolore, produit des résultats d'apparence naturelle et ne nécessite qu'un temps d'arrêt minime. Il convient aux personnes qui souhaitent améliorer l'apparence de leur mâchoire et n'est pas recommandé aux femmes enceintes ou qui allaitent, ni à celles qui souffrent de certaines maladies. De nombreux patients ont fait état de résultats positifs et d'un degré élevé de satisfaction à l'égard de ce traitement. Avec quoi les injectionsfait Acide hyaluronique jawline? Sur la recommandation des chirurgiens plasticiens de renom, on utilise Juvéderm VOLUX® pour rendre votre mâchoire plus galbée et plus ferme. Le contour du menton et du visage donne une apparence plus jeune, l'effet est visible jusqu'à 2 ans. Le contour du menton donne une apparence plus définie.

Pourquoi choisir les traitements de comblement à l'acide hyaluronique Juvéderm® ?

Juvéderm® est l'une des premières marques mondiales de produits de comblement contenant de l'acide hyaluronique.

• Effet naturel et durable grâce à l'intégration en profondeur des tissus.

• Le résultat est visible pendant 9 à 24 mois, en fonction du traitement choisi.



En savoir plus L'un des nombreux avantages de l'injection d'acide hyaluronique dans le contour de la mâchoire est qu'il s'agit d'un traitement non chirurgical. Cela signifie qu'il n'y a pas besoin d'anesthésie, d'incisions ou d'une longue période de convalescence. Les résultats sont immédiats et les patients peuvent reprendre leurs activités normales immédiatement après l'intervention. Le traitement est également relativement indolore, la plupart des patients ne signalant qu'une légère gêne pendant les injections.Une autre caractéristique importante de ce traitement est qu'il produit des résultats d'apparence naturelle. L'acide hyaluronique utilisé dans les injections est une substance naturelle déjà présente dans le corps. Par conséquent, le traitement ne crée pas un aspect artificiel ou "surfait", mais améliore plutôt les contours naturels du visage.Avant le traitement, le praticien procède à une première consultation afin d'évaluer les besoins et les attentes du patient. Au cours de cette consultation, le praticien expliquera la procédure et répondra à toutes les questions du patient.Le traitement lui-même dure environ 30 minutes. Le praticien injecte de petites quantités d'acide hyaluronique dans la ligne de la mâchoire à l'aide d'une fine aiguille. La plupart des patients ne ressentent qu'une légère gêne pendant les injections et n'ont pas besoin d'anesthésie.• Consultation initiale avec le praticien• Préparation de l'acide hyaluronique• Application d'une crème anesthésiante• Injection de l'acide hyaluronique dans la mâchoire• Évaluation finale par le praticienLe remodelage du contour de la mâchoire à l'aide d'acide hyaluronique convient à toute personne souhaitant améliorer la forme et la définition de sa mâchoire. Ce traitement est particulièrement efficace pour les personnes dont la ligne de la mâchoire est faible ou mal définie, ou pour celles qui ont perdu du volume dans cette zone en raison du vieillissement.Le remodelage du contour de la mâchoire à l'acide hyaluronique n'est pas recommandé aux femmes enceintes ou allaitantes, aux personnes ayant des antécédents d'allergies graves ou à celles qui souffrent d'une infection active ou d'une affection cutanée dans la zone de traitement.Le modelage de la mâchoire avec l'acide hyaluronique est un traitement non chirurgical qui améliore la forme et la définition de la mâchoire. Le traitement est relativement indolore, produit des résultats d'apparence naturelle et ne nécessite qu'un temps d'arrêt minime. Il convient aux personnes qui souhaitent améliorer l'apparence de leur mâchoire et n'est pas recommandé aux femmes enceintes ou qui allaitent, ni à celles qui souffrent de certaines maladies. De nombreux patients ont fait état de résultats positifs et d'un degré élevé de satisfaction à l'égard de ce traitement.Sur la recommandation des chirurgiens plasticiens de renom, on utilise Juvéderm VOLUX® pour rendre votre mâchoire plus galbée et plus ferme. Le contour du menton et du visage donne une apparence plus jeune, l'effet est visible jusqu'à 2 ans. Le contour du menton donne une apparence plus définie.Pourquoi choisir les traitements de comblement à l'acide hyaluronique Juvéderm® ?Juvéderm® est l'une des premières marques mondiales de produits de comblement contenant de l'acide hyaluronique.• Effet naturel et durable grâce à l'intégration en profondeur des tissus.• Le résultat est visible pendant 9 à 24 mois, en fonction du traitement choisi.En savoir plus https://www.sgl-esthetique.ch/acide-hyaluronique-geneve/joues/ en 1 clic



josie bonet

Lu 46 fois









Flashback : < > Acide hyaluronique pour le visage, le Dr Grept Locher en parle Liposuccion en Suisse le Dr Tenorio répond à vos questions Convalescence après une Liposuccion ? Infos Business | Italia | Chirurgie Esthétique