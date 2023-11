Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Acide hyaluronique pour les rides, le Dr Grept Locher de Genève répond à nos questions

Vous en saurez plus sur les injections avec acide hyaluronique pour les rides en lisant cet article fait en collaboration avec le Dr Sandrine Grept Locher de Genève





• les rides,

• le relâchement cutané

• la perte de volume.

L'injection d'acide hyaluronique sous la peau permet de créer du volume dans les zones qui en manquent habituellement : lèvres, pommettes, joues, contour des yeux (cernes).



1. Principes des injections d'acide hyaluronique

L'acide hyaluronique est connu pour retenir l'eau (effet hydrophile), ce qui en fait un excellent produit de comblement pour aider à réduire les rides. L'acide hyaluronique est une substance naturellement présente dans les tissus cutanés de tous les organismes vivants. L'acide hyaluronique utilisé par un Dr injection acide hyaluronique ride est fabriqué en laboratoire. La substance n'est pas prélevée sur des animaux et est pure. La dégradation par l'organisme se fait naturellement, tout comme lorsque l'organisme produit et dégrade l'acide hyaluronique.



Injections d'acide hyaluronique : procédure

Les injections sont réalisées au cabinet du médecin AH pour rides. En fonction des recommandations et du traitement nécessaire, elles peuvent être réalisées avec ou sans anesthésie. Si une anesthésie est nécessaire, elle sera provoquée avec de la crème EMLA ou du froid, ou sous anesthésie locale traditionnelle.

Les injections de produits de comblement tels que l'acide hyaluronique permettent de traiter :

• les sillons nasogéniens,

• les plis d'amertume,

• les rides périorales,

• les cernes,

• les joues, les tempes,

• bajoues, affaissement de la mâchoire,

• rides du lion - glabelle,

• pattes d'oie ou toute ride autour des yeux,

• le front.



2. Injections d'acide hyaluronique : les raisons de s'adresser à un chirurgien plasticien

L'injection d'acide hyaluronique étant un acte relevant de la médecine esthétique et non de la chirurgie esthétique, elle peut être réalisée par d'autres praticiens.

La chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice est la seule spécialité médicale reconnue en France qui forme à tous les traitements médicaux et chirurgicaux. Les chirurgiens plasticiens seront les mieux à même de proposer aux patients une approche diagnostique et thérapeutique globale. De par leur formation de chirurgien, ils offrent une expertise de l'anatomie du visage avec une connaissance fine de chaque couche de la peau. Ils travaillent quotidiennement avec ces techniques chirurgicales. Les chirurgiens plasticiens savent généralement exactement sur quelle partie du visage les injections d'acide hyaluronique doivent être effectuées afin d'obtenir les meilleurs résultats.



Les produits de comblement à base d'acide hyaluronique pour la correction des rides

En tant que chirurgien esthétique, un Dr injection acide hyaluronique ride pourra expliquer et proposer aux patients des alternatives thérapeutiques à l'injection d'acide hyaluronique. Lors du premier entretien, il pourra conseiller le traitement qui donnera les meilleurs résultats en fonction de l'anatomie du patient :

Différents types de liftings qui vont étirer la peau vers le haut,

• Laser, peeling ou dermabrasion pour les rides "lisses",

• Lipostructure (comblement des rides avec de la graisse)



Les injections de Botox (toxine botulique), qui conviennent le mieux aux cicatrices.

Chaque traitement ayant des avantages et des inconvénients, le chirurgien esthétique peut proposer une réponse aux besoins du patient en optimisant le rapport bénéfice-risque.

Note : Pour vous aider à traiter les signes du vieillissement et à déterminer si un traitement à l'acide hyaluronique répondra à vos besoins et à vos attentes, un Dr injection acide hyaluronique ride propose un diagnostic de votre visage. Lors de ce diagnostic, une évaluation approfondie de la peau du visage du patient lui permettra de recevoir un traitement thérapeutique personnalisé.



3. Résultats des injections d'acide hyaluronique pour les rides du visage

Le résultat de la procédure peut être observé immédiatement après l'intervention. Les injections sont totalement indolores. Une rougeur et un petit œdème au niveau des zones injectées peuvent être visibles pendant quelques heures seulement. Plus rarement, un petit bleu peut apparaître, facilement dissimulé par du maquillage. La reprise normale des activités quotidiennes est possible immédiatement.

Durée des résultats :

L'acide hyaluronique est un produit résorbable et son effet tend à s'estomper avec le temps. La durabilité des résultats varie en fonction du type de peau et de la profondeur de la zone injectée. Le type de produit utilisé peut également avoir un impact.

En général, le résultat d'une injection d'acide hyaluronique est visible pendant environ 6 à 12 mois.

Les patients présentant les conditions suivantes ne doivent pas avoir recours aux injections d'acide hyaluronique :

• Maladies inflammatoires de la peau (doivent être traitées au préalable),

• Maladie auto-immune,

• Prise récente d'aspirine ou de corticostéroïdes,

• Grossesse, allaitement en cours.



Un clic pour lire plus : L'acide hyaluronique est un produit de comblement dermique naturel qui permet de lutter contre trois signes du vieillissement observés sur le visage :• les rides,• le relâchement cutané• la perte de volume.L'injection d'acide hyaluronique sous la peau permet de créer du volume dans les zones qui en manquent habituellement : lèvres, pommettes, joues, contour des yeux (cernes).L'acide hyaluronique est connu pour retenir l'eau (effet hydrophile), ce qui en fait un excellent produit de comblement pour aider à réduire les rides. L'acide hyaluronique est une substance naturellement présente dans les tissus cutanés de tous les organismes vivants. L'acide hyaluronique utilisé par un Dr injection acide hyaluronique ride est fabriqué en laboratoire. La substance n'est pas prélevée sur des animaux et est pure. La dégradation par l'organisme se fait naturellement, tout comme lorsque l'organisme produit et dégrade l'acide hyaluronique.Les injections sont réalisées au cabinet du médecin AH pour rides. En fonction des recommandations et du traitement nécessaire, elles peuvent être réalisées avec ou sans anesthésie. Si une anesthésie est nécessaire, elle sera provoquée avec de la crème EMLA ou du froid, ou sous anesthésie locale traditionnelle.Les injections de produits de comblement tels que l'acide hyaluronique permettent de traiter :• les sillons nasogéniens,• les plis d'amertume,• les rides périorales,• les cernes,• les joues, les tempes,• bajoues, affaissement de la mâchoire,• rides du lion - glabelle,• pattes d'oie ou toute ride autour des yeux,• le front.L'injection d'acide hyaluronique étant un acte relevant de la médecine esthétique et non de la chirurgie esthétique, elle peut être réalisée par d'autres praticiens.La chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice est la seule spécialité médicale reconnue en France qui forme à tous les traitements médicaux et chirurgicaux. Les chirurgiens plasticiens seront les mieux à même de proposer aux patients une approche diagnostique et thérapeutique globale. De par leur formation de chirurgien, ils offrent une expertise de l'anatomie du visage avec une connaissance fine de chaque couche de la peau. Ils travaillent quotidiennement avec ces techniques chirurgicales. Les chirurgiens plasticiens savent généralement exactement sur quelle partie du visage les injections d'acide hyaluronique doivent être effectuées afin d'obtenir les meilleurs résultats.En tant que chirurgien esthétique, un Dr injection acide hyaluronique ride pourra expliquer et proposer aux patients des alternatives thérapeutiques à l'injection d'acide hyaluronique. Lors du premier entretien, il pourra conseiller le traitement qui donnera les meilleurs résultats en fonction de l'anatomie du patient :Différents types de liftings qui vont étirer la peau vers le haut,• Laser, peeling ou dermabrasion pour les rides "lisses",• Lipostructure (comblement des rides avec de la graisse)Chaque traitement ayant des avantages et des inconvénients, le chirurgien esthétique peut proposer une réponse aux besoins du patient en optimisant le rapport bénéfice-risque.Note : Pour vous aider à traiter les signes du vieillissement et à déterminer si un traitement à l'acide hyaluronique répondra à vos besoins et à vos attentes, un Dr injection acide hyaluronique ride propose un diagnostic de votre visage. Lors de ce diagnostic, une évaluation approfondie de la peau du visage du patient lui permettra de recevoir un traitement thérapeutique personnalisé.Le résultat de la procédure peut être observé immédiatement après l'intervention. Les injections sont totalement indolores. Une rougeur et un petit œdème au niveau des zones injectées peuvent être visibles pendant quelques heures seulement. Plus rarement, un petit bleu peut apparaître, facilement dissimulé par du maquillage. La reprise normale des activités quotidiennes est possible immédiatement.Durée des résultats :L'acide hyaluronique est un produit résorbable et son effet tend à s'estomper avec le temps. La durabilité des résultats varie en fonction du type de peau et de la profondeur de la zone injectée. Le type de produit utilisé peut également avoir un impact.En général, le résultat d'une injection d'acide hyaluronique est visible pendant environ 6 à 12 mois.Les patients présentant les conditions suivantes ne doivent pas avoir recours aux injections d'acide hyaluronique :• Maladies inflammatoires de la peau (doivent être traitées au préalable),• Maladie auto-immune,• Prise récente d'aspirine ou de corticostéroïdes,• Grossesse, allaitement en cours.Un clic pour lire plus : https://www.sgl-esthetique.ch/acide-hyaluronique-geneve/



Marcia Parisis

Lu 21 fois









Flashback : < > Cryolipolyse, le Dr Smarrito de Lausanne réponds à nos questions Augmentation mammaire avec résultat naturel, le Dr Smarrito de Lausanne nous réponds Acide hyaluronique pour la Jawline, le Dr Grept Locher nous en parle Infos Business | Italia | Chirurgie Esthétique