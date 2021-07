Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Acide hyaluronique

Comment peut-on corriger les rides ?

En fonction du type de ride (statique ou dynamique), votre médecin choisira le meilleur traitement. Pour une ride statique, on utilisera en général un traitement de comblement, tandis que dans le cas d'une ride dynamique, l'utilisation de la toxine botulique (Botox) sera envisagée.



Comment corriger un abdomen adipeux et relâché ?

Tout d'abord, il est essentiel d'avoir une alimentation correcte et un entraînement adéquat des muscles abdominaux pour améliorer le tonus musculaire. Pour les accumulations adipeuses, il est possible d'utiliser la mésothérapie lipolytique avec des principes actifs capables de dissoudre la graisse (qui sera naturellement éliminée de l'organisme avec les selles et les urines) ou la carboxythérapie à haut débit, en exploitant son action lipoclasique (décomposition de la cellule adipeuse).



Comment éliminer la graisse localisée ?

Pour les graisses localisées qui résistent aux régimes, il est possible d'utiliser la mésothérapie lipolytique ou la carboxythérapie.

Comment réduire les accumulations adipeuses des hanches, des cuisses externes et internes ?

L'accumulation adipeuse dans certaines zones spécifiques au sexe (pour les femmes, les cuisses, les fesses et l'extérieur des cuisses, et pour les hommes, l'abdomen et la taille) ne répond guère au régime alimentaire. Une solution efficace consiste donc à traiter l'adiposité localisée avec des substances à action lipolytique (mésothérapie lipolytique) ou avec la carboxythérapie à haut débit pour une action lipoclasique.



Comment éliminer la stagnation des liquides dans la peau et les tissus sous-cutanés (rétention d'eau) ?

La cellulite et la rétention d'eau sont des altérations du tissu sous-cutané dont les causes sont multifactorielles (génétiques, hormonales, environnementales). Les traitements les plus efficaces restent la mésothérapie et la carboxythérapie drainantes, qui permettent de lutter contre les causes sous-jacentes de la rétention d'eau et de la peau d'orange.



Quel est le meilleur traitement pour obtenir un effet drainant / réducteur / raffermissant et anti-cellulite durable ?

Les traitements les plus efficaces pour combattre la cellulite et la rétention d'eau sont la mésothérapie drainante et la carboxythérapie. Les deux traitements ont des avantages différents : drainer, réduire, raffermir. En fonction de l'état du patient, le médecin spécialiste optera pour l'un ou l'autre traitement, en étudiant un protocole personnalisé en fonction des caractéristiques du patient. Le médecin choisira également les principes actifs les plus appropriés à la situation particulière, composant de manière personnalisée le cocktail de mésothérapie le plus adapté au cas individuel.



Comment éliminer les chéloïdes et les cicatrices inesthétiques ?

En fonction de la cicatrice (plate, atrophique ou chéloïde), le traitement le plus adapté sera choisi parmi les injections de cortisone, le peeling chimique ou le microneedling.



Comment éliminer les paupières tombantes et les "poches" ?

En cas de laxité de la peau des paupières, il est possible d'intervenir avec une blépharoplastie non chirurgicale. Il est donc possible d'améliorer radicalement l'aspect des paupières tombantes sans recourir au bistouri et à la chirurgie.



Comment favoriser un rajeunissement global du visage ?

En matière de rajeunissement, la meilleure approche est toujours l'approche globale. Il ne suffit pas de combler une seule ride, mais il faut tenir compte de toutes les composantes : vieillissement de la peau, capitons graisseux, remodelage osseux. Par conséquent, le plus important est de parler à votre spécialiste qui analysera les besoins de votre peau et vous déciderez ensemble du plan d'action le plus approprié en vue d'obtenir un véritable rajeunissement global.



Que faire lorsque mon visage a l'air fatigué et sans teint ?

Un aspect fatigué peut être causé par une peau terne et sans tonalité ou par les ombres qui se créent lorsque le vieillissement affecte les structures de soutien plus profondes (notamment les coussinets graisseux). Les approches peuvent être différentes : peelings chimiques et biorévitalisations pour améliorer la qualité de la peau, acide hyaluronique plus ou moins dense pour restructurer les éléments de soutien ou fils de traction lorsque l'indication est de remonter des tissus lourds et tombants. Discutez avec votre spécialiste pour choisir le meilleur traitement en fonction de vos besoins et de ceux de votre visage.



Comment obtenir une peau lisse, saine et hydratée ?

En général, une série de peelings chimiques peut améliorer la qualité et l'aspect général de la peau en améliorant la texture, la taille des pores, en unifiant le teint et en le rendant plus lumineux. Pour une hydratation adéquate, la biorévitalisation reste le traitement le plus performant et indiqué à tout âge.



Comment remodeler efficacement ma silhouette ?

Les capitons adipeux et la cellulite peuvent altérer la silhouette. La mésothérapie et la carboxythérapie sont des traitements valables pour améliorer l'apparence de la silhouette. Votre spécialiste en médecine esthétique pourra vous conseiller sur le meilleur traitement en fonction du problème sous-jacent (prépondérance de la rétention d'eau ou graisse localisée).



Comment puis-je remodeler mon nez et le rendre plus harmonieux ?

Rhinofiller est un traitement de plus en plus populaire qui peut donner des résultats très satisfaisants s'il est réalisé par des mains expertes. Cette technique permet d'améliorer efficacement de nombreux défauts du profil nasal, en masquant les "bosses" disgracieuses ou en modifiant la projection de la pointe. Consultez toujours un médecin expérimenté dans ce type de traitement.



Est-il possible de remodeler les lèvres de manière naturelle ?

Absolument ! L'acide hyaluronique est le parfait allié pour remodeler les lèvres. Les éléments importants sont au nombre de trois : le type d'acide hyaluronique utilisé, la capacité technique et les connaissances anatomiques de l'opérateur. Il est possible d'obtenir un résultat naturel grâce au positionnement correct du produit à l'intérieur de la lèvre et en choisissant un acide hyaluronique d'excellente qualité spécifiquement pour le traitement des lèvres.



Comment puis-je rajeunir la peau de mon visage ?

Il existe de nombreux traitements indiqués pour le rajeunissement de la peau : peelings chimiques, biorévitalisation, thérapie d'induction de collagène, biostimulation par fils de traction de nouvelle génération. Votre spécialiste, après une évaluation minutieuse, sera en mesure de vous conseiller sur le traitement le plus adapté à vos besoins.



Comment traiter les peaux brillantes, grasses ou à tendance acnéique ?

Les peelings, par exemple à l'acide salicylique ou à l'acide pyruvique, sont des traitements appropriés pour ces problèmes.



Comment puis-je me débarrasser des cicatrices d'acné ?

Les cicatrices d'acné peuvent être traitées efficacement grâce à des peelings spécifiques à ce problème et au microneedling pour induire la production de collagène nécessaire au remodelage de la zone et surtout de la cicatrice.



Suffit-il de combler les rides pour obtenir un visage rajeuni ?

Non. Du point de vue du rajeunissement global, le simple comblement de la ride ne semble pas une approche adéquate.



Est-il préférable d'utiliser des fils de tractions ou de l'acide hyaluronique ?

Elle dépend de l'état des tissus et des mécanismes de vieillissement qui ont conduit au relâchement ou à l'aspect vieilli de la peau. L'acide hyaluronique a une action volumisante tandis que les fils de traction ont un effet liftant. Ce sont des méthodes complémentaires qui ne s'excluent pas mutuellement. Vous pouvez décider d'intervenir avec l'une ou l'autre ou de combiner les méthodes afin de tirer le meilleur parti des effets synergiques des deux techniques.



Comment éviter les ecchymoses après un traitement ?

La formation d'une ecchymose est une possibilité directement liée à l'introduction d'une aiguille dans la peau. Par conséquent, la possibilité d'avoir des bleus ne peut être éliminée. Des crèmes chélatrices peuvent être utilisées pour accélérer la résorption de l'hématome créé pendant le traitement.



J'ai des cernes foncés sous les yeux, que puis-je faire ?

Les cernes sous les yeux sont un problème multifactoriel qui touche un grand nombre de personnes. Il est possible de les éclaircir en utilisant une série de peelings dépigmentants spécifiques au contour des yeux, associés à une mésothérapie avec des principes actifs qui agissent sur les principales causes de la coloration foncée de cette zone.



Mes yeux ont toujours l'air fatigués, que puis-je faire ?

Les yeux fatigués peuvent avoir différentes causes : paupières tombantes, rides autour des yeux, cernes sous les yeux. Les traitements peuvent donc être variés en fonction du problème de base à traiter : il est possible d'intervenir avec des peelings spécifiques, du Botox, des solutions bio-revitalisantes et éclaircissantes pour effectuer un lifting non chirurgical de la paupière.



Quelle est la durée moyenne d'utilisation de l'acide hyaluronique ?

La durée de l'acide hyaluronique dépend de nombreux facteurs : le mode de vie (par exemple, l'habitude de fumer), la capacité à métaboliser l'acide hyaluronique, la zone d'injection et la qualité spécifique de l'acide hyaluronique utilisé. Il existe différentes formulations sur le marché, avec une durée moyenne comprise entre 3 et 12 mois.



