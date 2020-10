Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Agence Web Genève - Suisse

Vous êtes en recherche d'une agence Web sur Genève afin de développer un projet ou de développer vos ventes sur Internet. Sachez que sur le Web rien ne se fait par hasard. Sachez en plus en lisant notre article qui vous en dit plus sur le monde du Web.







Pourquoi devriez-vous confier votre entreprise à une agence web ? La réponse est simple : pour vous guider. Pour vous montrer le meilleur chemin. Pour vous aider dans le processus imprévisible et progressif de réalisation de vos objectifs en ligne.



Nous savons que cette réponse est assez générale. Nous sommes ici pour approfondir le sujet et vous donner un aperçu complet. Commençons par les bases : voyons ensemble ce qu'est une agence web, et surtout qui travaille dans une agence web.



Qu'est-ce qu'une agence web ?



Une agence web est une entreprise qui fournit des services liés à l'internet. Du site web aux profils sociaux, des newsletters aux blogs, c'est à l'agence web de gérer tous vos projets en ligne. Pour ce faire, elle utilise un groupe de collaborateurs choisis, mieux s'ils sont passionnés et amoureux de leur travail, qui suivent les différents clients en travaillant en équipe.



En Suisse, il existe différents types d'agences web. Il y a ceux qui sont spécialisés dans la définition de l'identité de marque - qui diffusent ensuite cette identité sur les canaux du web -, ceux qui sont sensibles à la communication sur les médias sociaux, ceux qui se concentrent sur la création de sites de commerce électronique. En bref, il existe une agence web pour chaque besoin.



Un conseil : réfléchissez bien à vos objectifs commerciaux avant de confier vos idées à une agence web. Que vous vouliez vous concentrer sur le contenu biologique ou améliorer votre stratégie de vente, choisir une agence web ayant une expérience de niveau dans un domaine spécifique n'est jamais le mauvais choix. Ce faisant, vous donnez confiance à ceux qui se distinguent dans ce domaine et vous êtes sûr d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés.



Qui travaille dans une agence web ?



Quel que soit le sujet pour lequel elle est le mieux préparée, une agence web peut compter sur une équipe de professionnels plus ou moins importante. Chaque expert, du spécialiste du référencement au développeur web, est constamment confronté aux autres membres du groupe afin de développer et d'optimiser les commandes et les projets en ligne.



En général, les chiffres inclus dans l'équipe d'une agence web sont : les gestionnaires de comptes et de projets - des médiateurs directs entre les besoins des clients et les besoins plus pragmatiques des collègues ;

Les concepteurs de l'UX et les graphistes - personnes chargées de créer des images et des interfaces graphiques utilisables ;

les rédacteurs et les gestionnaires de contenu web - responsables de la création et de la gestion du contenu textuel ;

les responsables des médias sociaux - chargés de l'élaboration des plans éditoriaux et de la mise à jour des profils sociaux ;

les vidéastes - responsables de la création et du montage des vidéos pour le site et les réseaux sociaux ;

Spécialistes en SEO et SEM - experts en Google et en techniques d'optimisation pour les moteurs de recherche organiques et payants ;

les développeurs web et les applications - qui se consacrent au développement de sites web et d'applications sur la base des directives des comptes et des chefs de projet. Maintenant que vous avez une idée plus claire de la structure et des tâches d'une agence web, nous pouvons essayer de répondre à la question fatidique : vaut-il mieux s'en remettre à une agence web ou à un professionnel individuel ? Examinons ensemble les avantages et les inconvénients des deux alternatives.



Mieux vaut une agence web ou un professionnel individuel ?



Quels sont les avantages de s'appuyer sur une agence web ? La conscience d'être en interface avec une équipe complète et préparée, capable de répondre aux demandes et de résoudre les doutes ; la certitude d'être suivi, du début à la fin, par une seule équipe ; la certitude de commander un projet cohérent et raisonné dans toutes ses parties. Et les inconvénients ? Les horaires de travail plus dilatés et l'obligation d'acheter l'ensemble du paquet sans savoir personnellement qui s'occupera des différentes étapes.





Quels sont les avantages de faire appel à un professionnel indépendant ?



Le contact en personne avec le spécialiste, souvent recommandé par des amis ou des connaissances pour ses compétences ; la réponse simplifiée et plus informelle ; la possibilité de "scinder" les phases du travail, en les confinant dans des limites de temps précises. Et les inconvénients ? Le fait de n'avoir qu'une seule personne comme point de référence, pour le meilleur ou pour le pire - en cas de malentendu, le professionnel pourrait décider de partir sans avoir terminé le travail -, et plus généralement l'imprévisibilité de la collaboration.



4 raisons de faire appel à une agence web



Nous venons de mettre sur la balance les avantages et les inconvénients des deux alternatives : quelle assiette penche en votre faveur ? Il n'y a pas de bonne réponse, cela dépend de ce que vous cherchez. Nous voulons ici nous concentrer sur les raisons pour lesquelles vous devriez envisager l'agence web.



Nous vous en donnons notamment quatre.

1. Spécialisation



Les personnes qui travaillent dans une agence web sont hautement spécialisées. Le rédacteur connaît les secrets de l'écriture pour le web, le concepteur de sites web sait comment rendre l'expérience de navigation agréable, les développeurs sont là pour "traduire" les repères graphiques en objets numériques visibles sur tous les écrans. L'avantage est que l'expérience de l'individu est mise à la disposition de l'équipe, dans un processus d'échange continu d'idées et d'opinions, dans un sens bidirectionnel.



Pourquoi se tourner vers des freelances isolés, alors que l'agence web regroupe déjà toutes les personnalités que vous recherchez et, qui plus est, les incite à travailler ensemble pour gagner votre prochain défi ?



2. Mise à jour



Ce point est lié au précédent. Pour se tenir au courant, les professionnels participent à des cours de formation, des leçons en ligne, des webinaires, etc. Peu d'agences web peuvent se permettre d'investir dans la mise à jour constante de leurs employés - oui, parce que les formations coûtent de l'argent ! - ; ces quelques agences web ont compris l'importance d'être toujours à la page, dans un monde qui change à la vitesse de la lumière.



Lorsque vous prenez contact avec une agence web, informez-vous de sa réflexion sur la formation : la qualité d'un travail fini passe aussi par ce "petit" détail.



3. Technologie



Mettre à jour signifie aussi apprendre à utiliser les outils les plus avancés du marché. La plupart d'entre eux, tout comme les cours de formation, sont payants ; de SEMrush, qui est essentiel pour obtenir des rapports sur la concurrence des mots-clés en ligne, à HubSpot, une plateforme de marketing numérique qui automatise tous les processus en suivant les contacts dans un CRM : une agence web qui se respecte et qui utilise les principaux outils.



Demandez ouvertement à votre interlocuteur de l'agence les outils payants et non payants qu'il utilise. Vous aurez ainsi un élément de plus pour juger sa proposition.



4. Flexibilité



Les agences web sont généralement plus flexibles que les professionnels indépendants car elles sont habituées à traiter avec différents types de clients, du directeur d'une entreprise locale à un petit ou moyen entrepreneur, ayant des objectifs commerciaux différents, et donc des demandes différentes. Ils sont comme des caméléons : ils doivent s'adapter rapidement aux changements de direction soudains et sont super entraînés à la résolution de problèmes.



Considérez bien cet aspect à la lumière de ce que vous attendez d'une agence web. Si des événements imprévus sont à l'ordre du jour dans votre travail, alors vous savez déjà ce que vous devez faire.



Conclusion : les avantages de s'appuyer sur une agence web



Il est temps de faire le calcul. Si vous demandez "quels sont donc les avantages de confier mes projets à une agence web au final", la réponse sera la suivante : d'avoir un guide pour vous aider à atteindre vos objectifs en ligne ;

avoir le soutien d'un groupe de professionnels sélectionnés et passionnés ;

d'être calme quant à la qualité du projet, raisonné dans toutes ses parties ;

de pouvoir compter sur une équipe unie et soudée, toujours à l'écoute de vos demandes ;

soyez sûr d'être suivi, du début à la fin, par une équipe unique ;

poser des questions à des spécialistes qui sont à jour dans leurs domaines d'intérêt respectifs ;

s'appuyer sur des professionnels qui utilisent les derniers outils de marketing web ;

