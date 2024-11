Alerte météo à Marseille

En plus des pluies et des orages, un autre phénomène notable concerne les vents violents. Un vent d'Est soufflera fortement sur la région, avec des rafales pouvant atteindre les 80 km/h. Ces rafales seront particulièrement ressenties sur les côtes, du golfe de Gênes au large des côtes provençales. Les conditions de vent auront pour effet de rendre la mer particulièrement agitée, avec des vagues pouvant atteindre 3 à 4 mètres. Il est donc fortement déconseillé de se rendre en mer, en particulier en raison du risque de submersion côtière, bien que celui-ci reste localisé.





Le passage de cette perturbation climatique aura également des conséquences sur les montagnes environnantes. Dès 1600 mètres d’altitude, des chutes de neige sont attendues. Dans le massif du Mercantour, la neige pourrait atteindre jusqu’à 40 cm au-dessus de 2500 mètres. Cependant, un effet d'isothermie pourrait abaisser la limite de la neige à des altitudes plus basses. Ainsi, dans le nord du Var, la limite pluie-neige pourrait descendre jusqu’à 1000 mètres, et 1400 mètres sur les hauteurs d'Isola 2000. Ces chutes de neige pourraient perturber la circulation sur les routes secondaires en montagne, avec des accumulations rapides de neige, notamment dans l’heure suivant l’arrivée de la perturbation.





Le vent d’Est qui souffle sur la région provoquera une mer agitée, voire forte. En particulier, les côtes du Var et les îles du Levant connaîtront des conditions très difficiles avec des rafales pouvant atteindre 90 km/h, voire 100 km/h dans certains secteurs. Ces conditions risquent de rendre la navigation en mer extrêmement dangereuse, d'autant plus que les vagues de 3 à 4 mètres risquent de provoquer des risques de submersion dans certaines zones côtières.





Les températures chuteront également de manière significative ce mardi. En matinée, les thermomètres ne dépasseront pas les 10°C à Marseille, et même dans l'après-midi, les températures resteront fraîches, avec un maximum de seulement 13°C. Ce refroidissement soudain, combiné aux fortes pluies et aux orages, pourra rendre les conditions extérieures inconfortables pour les résidents et les visiteurs de la ville. Cependant, le temps devrait se stabiliser à partir de mercredi, avec un retour du soleil attendu dans l'après-midi. En effet, après les perturbations météorologiques, les conditions devraient se calmer, laissant place à un temps sec, bien que toujours nuageux.



Face à ces conditions météorologiques extrêmes, il est important de suivre les consignes de sécurité émises par les autorités locales et météorologiques. En cas de pluie intense, il est recommandé de limiter les déplacements dans les zones sensibles aux inondations et de rester à l’abri en cas de forte pluie et de vent. Les habitants des zones littorales doivent également être particulièrement vigilants aux risques de submersion et de vagues de grande ampleur. De plus, il est conseillé de ne pas s'aventurer en mer pendant cette période.



Les autorités locales et Météo-France recommandent également de prêter attention aux avis et alertes météo en temps réel, car la situation pourrait évoluer rapidement. Les habitants sont invités à éviter les zones exposées aux risques d'inondation, et les conducteurs doivent être prudents, notamment en montagne, où des chutes de neige peuvent rendre les routes glissantes.