Aligner Invisible, appareil dentaire invisible Suisse

Comment fonctionnent les gouttières transparentes ?

Les gouttières transparentes comme Invisalign sont conçues pour redresser les dents au fil du temps. Ces gouttières exercent une pression sur vos dents pour les déplacer lentement dans la bonne direction. Vous recevrez votre série complète de gouttières et les remplacerez chaque semaine par une nouvelle série qui continuera à ajuster vos dents vers la position finale.

La principale différence entre les gouttières et les appareils orthodontiques traditionnels est que vous pouvez retirer les gouttières. Les gouttières sont transparentes et presque totalement invisibles, mais vous pouvez toujours les retirer pour des événements importants ou pour manger. Cependant, vous voudrez porter vos gouttières le plus possible (l'utilisation recommandée est de 20 heures par jour). Plus vous portez les aligneurs, plus votre traitement est efficace et plus vos dents sont droites.