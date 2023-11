Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Aplasie mammaire, le Dr Smarrito de Lausanne nous en parle

L'aplasie mammaire est l'une des altérations du sein féminin causée par des défauts dans le développement embryonnaire. Elle consiste en une absence totale des glandes mammaires à l'exception du complexe mamelon-aréole. Il s'agit d'un problème esthétique pour les femmes, mais la chirurgie plastique offre une solution.





Les glandes mammaires

Les glandes mammaires sont en fait des glandes sudoripares modifiées situées entre la deuxième et la sixième côte dans la région pectorale.



Elles sont constituées de :

• Du tissu adipeux (graisse).

• La glande mammaire elle-même.



Le complexe mamelon-aréole (le premier est la partie érectile la plus saillante et le second, qui se trouve autour, est rugueux).

Chez les femelles (s'il n'y a pas d'altération), il y a deux seins, alors que les animaux comme les chats, les chiens ou les porcs ont beaucoup plus de mamelons pour nourrir plusieurs petits en même temps. La taille et la forme des seins varient d'une personne à l'autre.

La fonction principale des seins féminins est la production et la sécrétion de lait pour l'allaitement des petits. La deuxième fonction est sexuelle, car la stimulation des mamelons procure du plaisir. Les zones érogènes chez la femme sont plus éloignées du sexe que chez l'homme.



L'importance du sein féminin

Le sein féminin définit sans aucun doute la silhouette d'une femme. Idéalement, il doit être parfaitement adapté à la carnation, ni trop gros, ni trop petit. Les vêtements peuvent dissimuler les excès ou les carences, mais lorsque les seins n'existent pas, il n'y a rien à faire.

Comme tout ce qui apparaît par paire sur le corps n'est pas exactement symétrique, les seins ne le sont pas non plus. Il est normal que l'un soit légèrement plus grand que l'autre ou qu'ils ne soient pas complètement alignés, mais rien de tout cela ne sera perceptible, à moins que ce ne soit très évident. Dans ce cas, une intervention de chirurgie plastique sera nécessaire.

Développement des seins

Le développement des seins commence dans l'utérus de la mère, au cours duquel les mamelons et les canaux lactifères se forment. Les seins évoluent tout au long de la vie d'une femme, leur taille variant, ainsi que l'emplacement et le volume des aréoles.

À la puberté, ils atteignent leur volume définitif. Pendant les règles, les seins deviennent gonflés et hypersensibles, tout comme pendant la grossesse et l'allaitement. À la ménopause, les seins peuvent perdre leur forme en raison du manque d'œstrogènes.

Troubles mammaires congénitaux

Les altérations congénitales dont peuvent souffrir les seins sont les suivantes :

• En nombre.

Il arrive qu'il n'y ait qu'un seul sein ou plus de deux, au lieu de la paire habituelle.

• Forme.

Ils ont une forme tubulaire plutôt qu'arrondie et sont très espacés les uns des autres. On parle alors de seins tubéreux.

• Volume.

Lorsque les seins ne se sont pas suffisamment développés.

L'aplasie mammaire

L'absence de seins peut créer un véritable traumatisme pour celles qui en souffrent, car elles auront des problèmes d'estime de soi en voyant leur torse plat comme celui d'un homme. Pour y remédier, il sera nécessaire de recourir à la chirurgie réparatrice par mammoplastie d'augmentation.

Cette opération ne consiste pas seulement à placer les prothèses, mais aussi à recréer les seins, en leur donnant le volume et la forme nécessaires, en essayant toujours d'obtenir le plus grand naturel.

Mammoplastie d'augmentation en cas d'aplasie mammaire

Le chirurgien plasticien, grâce à sa compétence et à son expérience, créera de toutes pièces les seins de la femme souffrant d'aplasie mammaire et leur donnera un aspect totalement différent. Les prothèses qu'il mettra en place seront de la bonne taille, car il n'aura pas trop de peau à dilater.



Cette intervention nécessite une anesthésie générale.

Vous avez le choix entre des implants anatomiques et des implants ronds, les premiers donnant un aspect plus naturel. Après une hospitalisation de 24 heures, la femme peut passer la période postopératoire à domicile en suivant les instructions du médecin.

Différence entre l'aplasie mammaire et l'amastie mammaire

Comme indiqué ci-dessus, l'aplasie mammaire se caractérise par l'absence de glande mammaire, mais le mamelon et l'aréole sont présents, alors que l'amastie ne présente ni l'un ni l'autre.

Dr Smarrito Stéphane

