Coolsculpting : Le Dr Xavier Tenorio de Genève nous en parle

La Première Consultation

Évaluation Personnalisée

Discussion des Attentes : Le Dr Xavier Tenorio prend le temps de discuter avec chaque patient pour comprendre ses attentes et ses objectifs concernant la réduction des graisses.

Évaluation des Zones à Traiter : Un examen physique est effectué pour identifier les zones spécifiques de graisse localisée qui peuvent bénéficier du CoolSculpting.

Présentation des Options : Le Dr Tenorio explique en détail comment fonctionne le CoolSculpting, les résultats attendus et le nombre de séances nécessaires pour atteindre les objectifs souhaités.

Contre-indications Médicales

Grossesse et Allaitement

Attente Recommandée : Il est recommandé d'attendre la fin de la grossesse et de l'allaitement avant de subir un traitement de CoolSculpting. Maladies du Système Immunitaire

Évaluation des Risques : Les patients atteints de maladies du système immunitaire doivent discuter des risques potentiels avec leur médecin. Certaines conditions peuvent augmenter les risques de complications ou affecter la guérison. Troubles de la Circulation

Évaluation des Troubles : Les troubles de la circulation, comme la maladie de Raynaud, peuvent rendre le CoolSculpting inapproprié en raison du risque accru de réactions indésirables au froid. Infections Actives

Traitement Préalable : Toute infection active doit être traitée avant le traitement pour minimiser les risques de complications post-traitement.

Déroulement du Traitement

Préparation à la Séance

Nettoyage de la Peau : La zone à traiter est nettoyée pour éliminer toute impureté.

Positionnement de l'Applicateur : L'applicateur est placé sur la zone marquée et utilise une combinaison de succion et de refroidissement pour cibler les cellules graisseuses.

Temps de Traitement : Chaque séance de CoolSculpting dure généralement entre 35 et 60 minutes par zone traitée. Pendant ce temps, le patient peut se détendre, lire ou même dormir. Après le Traitement

Massage de la Zone Traitée : Une fois l'applicateur retiré, la zone traitée est massée pendant quelques minutes pour aider à briser les cellules graisseuses cristallisées et améliorer les résultats.

Post-Traitement et Convalescence

Soins Immédiats

Éventuels Effets Secondaires : Les effets secondaires mineurs, tels que des rougeurs, des gonflements ou une sensibilité dans les zones traitées, sont temporaires et se résolvent généralement en quelques jours à quelques semaines. Résultats Progressifs

Apparition des Résultats : Les premiers résultats peuvent être visibles dès trois semaines après le traitement, mais les résultats les plus spectaculaires apparaissent après deux à trois mois, lorsque le corps élimine progressivement les cellules graisseuses traitées.

Rendez-vous de Suivi : Des rendez-vous de suivi réguliers sont planifiés pour évaluer les résultats et discuter de toute séance supplémentaire si nécessaire.

Résultats Possibles pour les Hommes et les Femmes

Pour les Femmes

Affinement de la Silhouette : Réduction des dépôts de graisse au niveau de l'abdomen, des hanches, des cuisses et des bras pour une silhouette plus harmonieuse.

: Réduction des dépôts de graisse au niveau de l'abdomen, des hanches, des cuisses et des bras pour une silhouette plus harmonieuse. Contournement Corporel : Amélioration des contours corporels et réduction de l'apparence de la cellulite.

: Amélioration des contours corporels et réduction de l'apparence de la cellulite. Affinement des Zones Ciblées : Traitement des zones spécifiques telles que le dos, les fesses et les poignées d'amour.

Pour les Hommes

Sculpture de la Silhouette : Réduction des graisses résistantes au niveau de l'abdomen, des flancs et de la poitrine pour une apparence plus définie et athlétique.

: Réduction des graisses résistantes au niveau de l'abdomen, des flancs et de la poitrine pour une apparence plus définie et athlétique. Affinement des Zones Problématiques : Traitement des zones spécifiques comme le menton pour réduire le double menton et affiner le profil.

La première consultation est une étape cruciale pour toute procédure esthétique. Elle permet d'évaluer les besoins du patient et de discuter des attentes et des objectifs.Avant de procéder à un traitement de CoolSculpting, certaines contre-indications médicales doivent être prises en compte :Le CoolSculpting est une procédure non invasive qui ne nécessite ni anesthésie ni temps de récupération important. Voici comment se déroule une séance typique de CoolSculpting :Le CoolSculpting nécessite peu ou pas de temps de récupération, ce qui permet aux patients de reprendre leurs activités normales immédiatement après le traitement.Le CoolSculpting offre une gamme de résultats esthétiques bénéfiques, tant pour les hommes que pour les femmes, en ciblant les zones de graisse tenaces.Le CoolSculpting est une méthode efficace et non invasive pour éliminer les graisses tenaces et améliorer la silhouette. À l'Aesthetics Clinic, le Dr Xavier Tenorio et son équipe s'engagent à offrir des soins de haute qualité et des résultats naturels. Pour plus d'informations ou pour planifier une consultation, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous accompagner dans votre démarche de beauté et de bien-être.