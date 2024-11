Apologie du terrorisme : une controverse politique en cours

Le ministre de la Justice a récemment réaffirmé que l’apologie du terrorisme devait être combattue vigoureusement, soulignant que ce délit vise à prévenir toute forme de justification ou d’excuse pour des actes terroristes. D’autres acteurs politiques et juridiques, cependant, dénoncent un usage excessif de cette incrimination. Certains estiment qu’elle est devenue un outil de censure, limitant les débats et engendrant des autocensures par crainte de poursuites.



Des universitaires, tels que Vanessa Codaccioni, spécialisée dans les politiques répressives, critiquent également cette évolution. Elle estime que le cadre actuel a transformé l’apologie du terrorisme en un moyen de limiter la liberté d’expression, en particulier lorsqu’il s’agit de sujets sensibles comme les conflits internationaux.



Les chiffres témoignent d’une augmentation significative des poursuites depuis 2014. Alors qu’elles étaient rares avant cette date, elles ont explosé en 2015 et 2016, notamment après des attentats marquants. Cette tendance s’est poursuivie, avec des centaines de condamnations chaque année. Plus récemment, les événements internationaux, comme l’attaque du Hamas en 2023, ont intensifié les signalements et les poursuites, mettant en lumière les tensions entre la lutte contre le terrorisme et la protection des libertés fondamentales.