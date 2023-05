Appareil dentaire invisible, comment cela marche ?

La réponse est que cela dépend. Votre enfant accepte-t-il bien les consignes ? Pouvez-vous lui faire confiance pour porter les gouttières la majeure partie de la journée et les garder en lieu sûr lorsqu'il ne les porte pas ? Si la réponse est oui, Invisalign peut être un meilleur choix que les appareils orthodontiques traditionnels en métal. Mais si votre enfant est tout le contraire, s'il est très jeune ou s'il a du mal à se plier aux demandes, vous devriez peut-être y réfléchir à deux fois.



5 vérités sur le traitement Invisalign pour les enfants et les parents



En fin de compte, c'est vous qui connaissez le mieux votre enfant.



Le traitement Invisalign est-il destiné aux enfants ?

Tout le monde sait que le traitement Invisalign ne convient pas à tout le monde ou à toutes les situations, tout comme tout le monde sait à quel point les enfants peuvent être distraits et hésitants ! Mais que votre enfant soit un jeune écolier ou qu'il approche de la préadolescence, Invisalign vaut vraiment la peine d'être étudié. Il suffit de l'ajouter à la longue liste des tâches auxquelles vous devez vous atteler en tant que parent ! Si vous ou votre enfant envisagez un traitement Invisalign pour redresser les dents, ne vous laissez pas piéger par les hypothèses et les mythes.



Voici cinq vérités sur Invisalign pour les enfants, confirmées par des orthodontistes invisalign .

1. Vous pouvez manger ce que vous voulez

C'est vrai. Du pop-corn... des noix... des chewing-gums... ces serpents en gomme très cool qui n'en finissent pas. Toutes les bonnes choses que vous n'auriez pas été autorisé à manger en tant qu'enfant à la bouche métallique peuvent être facilement consommées par ceux qui portent des gouttières invisibles. Comme vous pouvez retirer les gouttières lorsque vous mangez, pratiquement rien n'est interdit. Parents, vous ne pouvez pas mettre votre interdiction de la malbouffe sur le compte d'Invisalign ! Enfin, vous pourriez. Nous ne le dirons pas.

2. Il est plus facile de garder vos dents propres lorsque vous portez des aligneurs transparents.

Du moins, c'est le cas lorsqu'on les compare aux appareils orthodontiques traditionnels en métal, c'est-à-dire aux pièges à nourriture. Avec les gouttières transparentes Invisalign, vous n'avez pas besoin de vous embarrasser d'un petit fil dentaire pour nettoyer entre vos dents, ni d'acheter une brosse à dents spéciale ou quoi que ce soit d'autre. Il vous suffit de retirer vos gouttières, puis de vous brosser les dents et d'utiliser du fil dentaire comme une personne normale. Mais pour l'amour du ciel, n'oubliez pas de placer vos gouttières dans un endroit sûr lorsque vous ne les portez pas !

L'hygiène est bien meilleure avec Invisalign qu'avec un appareil dentaire, car le nombre de caries, en particulier chez les enfants, est bien moindre, voire inexistant.

3. Invisalign peut fonctionner encore mieux chez les enfants

Si votre enfant est très vigilant et garde les gouttières en place jour et nuit, sauf pour manger, les résultats peuvent parfois être encore meilleurs pour ses parents. En fait, comme le souligne un Dr Invisalign Lausanne 2023 , les traitements des enfants se déroulent presque toujours mieux que ceux des adultes, principalement parce que les enfants s'adaptent mieux à la présence d'objets dans leur bouche et qu'ils ne les retirent pas constamment. S'ils respectent scrupuleusement le traitement, les enfants obtiennent les mêmes résultats, voire de meilleurs, que les adolescents ou les adultes. En fait, il existe un nouveau produit qui est parfait pour ce groupe d'âge et qui s'appelle Invisalign First.

4. Invisalign n'est pas exclu pour les cas complexes

Tous les cas ne sont pas simples. Si votre enfant souffre d'un cas grave, comme une situation de morsure agressive, vous pouvez vous demander si Invisalign seul est en mesure de corriger le problème. Certaines solutions créatives pourraient être appliquées, comme un plan de traitement utilisant un autre dispositif qui interagit avec les gouttières transparentes Invisalign. Cela dit, la technologie et les techniques évoluent constamment, ce qui nous rapproche de la possibilité de corriger TOUS les problèmes orthodontiques avec Invisalign.

5. Il existe ce qu'on appelle des "Aligner Chewies".