Revue de presse: Oû en est l'Ukraine dans la guerre et le monde

Sommet du G7 en direct : les dirigeants du monde entier se réunissent en Italie avec l'Ukraine et la guerre entre Israël et Gaza à l'ordre du jour



selon theguardian.com, les Etats-Unis, le Japon, le Canada, l'Allemagne, la France, l'Italie et la Grande-Bretagne se réunissent dans la région italienne des Pouilles.



Que se passe-t-il aujourd'hui ?



L'ordre du jour du sommet prévoit que la présidente du conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, accueillera les chefs de délégation à partir de 10h30 heure locale (9h30 BST / 4h30 EDT). Il y aura ensuite la traditionnelle photo de famille d'ouverture des chefs de délégation.



Les sessions de discussion prévues aujourd'hui portent sur les thèmes suivants



Afrique, changement climatique et développement



Moyen-Orient (avec déjeuner de travail)



Ukraine (format G7 + Ukraine)



Ukraine (format G7)



Une cérémonie du drapeau et une séance de photos auront également lieu en soirée.



L'Italie accusée d'avoir supprimé la garantie d'un avortement sûr dans la déclaration du G7



Angela Giuffrida à Rome et Ashifa Kassamin Madrid pour le Guardian



Le gouvernement de Giorgia Meloni a été accusé d'avoir supprimé une référence garantissant l'accès à des avortements "sûrs et légaux" dans le texte de la déclaration finale du sommet du G7.



Citant des sources issues des délégations des membres du G7, les médias italiens ont rapporté jeudi qu'une clause annexe sur les droits à l'avortement avait été exclue d'une dernière version de la déclaration finale diffusée mercredi.



Cette clause, défendue en particulier par la France et le Canada, visait à renforcer l'accord conclu par les membres du G7 au Japon l'année dernière, selon lequel ils garantiraient "un accès efficace et sûr à l'avortement".



Le G7 s'est également engagé à garantir les droits à la santé sexuelle et reproductive pour tous, "y compris en abordant la question de l'accès à un avortement sûr et légal et aux soins post-avortement".



Des sources du bureau de M. Meloni ont nié que la référence ait été supprimée, déclarant à l'agence de presse Ansa que la déclaration était toujours en cours de négociation et que "tout ce qui sera inclus dans le document final sera des points finaux résultant des négociations".



source : theguardian.com







Comment les Klitschko ont mis leur notoriété au service de l'effort de guerre de l'Ukraine



Selon bbc.co.uk, Vitali Klitschko n'avait pris sa retraite de boxeur que depuis un an lorsqu'il a été élu maire de la capitale ukrainienne, Kiev, en 2014.



Huit ans plus tard, l'ancien champion des poids lourds s'est retrouvé à essayer désespérément de maintenir la cohésion de sa ville alors que la Russie envahissait le pays.



Un nouveau documentaire suit Klitschko, ainsi que son jeune frère et collègue boxeur Wladimir, alors qu'il utilise sa notoriété pour faire campagne en faveur d'un soutien militaire et collecter des fonds face à l'agression russe.



Klitschko : More Than A Fight, qui a ouvert le festival du documentaire de Sheffield mercredi, explore les défis auxquels il a été confronté dans une guerre qui n'est pas encore terminée.



"Je voulais faire un film sur deux célébrités qui utilisent leur notoriété pour toucher un public très large", explique Kevin Macdonald, le réalisateur du film, à BBC News à Sheffield.



"J'ai eu la chance que ces deux célébrités ne soient pas des chanteurs pop ou autres. Ce sont des combattants dans l'âme, et il est difficile de résister à la métaphore selon laquelle ils se battent sur le ring et ensuite pour leur pays.



Le documentaire présente de nouvelles interviews des deux frères, qui parlent ouvertement de la façon dont leur notoriété les a aidés dans l'effort de guerre.



source : bbc.co.uk





Un avion de guerre ukrainien tire pour la première fois sur une cible à l'intérieur de la Russie



Selon news.sky.com, "Bien que l'évaluation des dommages soit toujours en cours, il est confirmé qu'il s'agit d'un tir direct", a déclaré une source militaire ukrainienne à Sky News.



Un avion de guerre ukrainien a, pour la première fois, tiré une arme qui a touché une cible à l'intérieur de la Russie, a déclaré une source militaire ukrainienne à Sky News.



Selon cette source, un "nœud de commandement russe" a été touché dimanche dans la région de Belgorod, dans l'ouest de la Russie.



Belgorod est proche de la frontière avec le nord-est de l'Ukraine.



Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement quel type de munition avait été utilisé lors de l'attaque, ni s'il s'agissait ou non d'une arme occidentale.



Les États-Unis et la France ont récemment déclaré que les forces armées ukrainiennes étaient autorisées à utiliser leurs armes pour frapper des cibles militaires à l'intérieur de la Russie, d'où les forces russes lancent des attaques contre l'Ukraine.



Selon les nouvelles directives approuvées par le président Joe Biden, des munitions américaines peuvent être utilisées sur le sol russe pour aider à défendre la ville de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine.



Lord Cameron, le ministre britannique des affaires étrangères, s'est montré moins précis, se contentant de dire qu'il appartenait à l'Ukraine de décider de l'utilisation des armes britanniques, telles que les missiles de croisière Storm Shadow, qui peuvent être tirés par des avions de chasse ukrainiens.



source : news.sky.com