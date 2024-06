Les éléphants s'interpellent par leur petit nom

Les éléphants d'Afrique s'appellent et répondent à des noms individuels – ce que peu d'animaux sauvages font, selon une nouvelle étude publiée lundi.



Ces noms font partie des grondements sourds des éléphants qu’ils peuvent entendre sur de longues distances à travers la savane. Les scientifiques pensent que les animaux dotés de structures sociales complexes et de groupes familiaux qui se séparent puis se réunissent souvent sont plus susceptibles d'utiliser des noms individuels.



"Si vous vous occupez d'une famille nombreuse, vous devez être capable de dire : "Hé, Virginia, viens ici !"", a déclaré Stuart Pimm, écologiste à l'Université Duke, qui n'a pas participé à l'étude.



Il est extrêmement rare que les animaux sauvages s’appellent par des noms uniques. Les humains ont bien sûr des noms, et nos chiens viennent quand leurs noms sont appelés. Les bébés dauphins inventent leurs propres noms, appelés sifflets de signature, et les perroquets peuvent également utiliser des noms.

Chacune de ces espèces possède également la capacité d’apprendre à prononcer de nouveaux sons uniques tout au long de sa vie – un talent rare que possèdent également les éléphants.



Pour l’étude publiée dans Nature Ecology & Evolution, les biologistes ont utilisé l’apprentissage automatique pour détecter l’utilisation de noms dans une bibliothèque sonore de vocalisations d’éléphants de savane enregistrées dans la réserve nationale de Samburu au Kenya et dans le parc national d’Amboseli.