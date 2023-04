Appareil dentaire pour adulte

Quel est le meilleur moment pour suivre un traitement orthodontique ?



Il est préférable de procéder à ce traitement pendant l'enfance, lorsque les défauts d'alignement des dents et les corrections de l'occlusion sont plus faciles et plus efficaces à corriger. Toutefois, le traitement orthodontique est pratiqué avec succès chez les enfants comme chez les adultes, l'âge n'est donc pas un facteur limitatif. L'âge du patient peut entraîner des différences dans la tactique, les outils et la durée du traitement, mais les résultats restent les mêmes.



Traitement orthodontique à un âge plus avancé



De plus en plus d'adultes décident de redresser leurs dents et de corriger leur occlusion parce que cela n'a pas été fait dans leur enfance. À un âge plus avancé, le traitement orthodontique peut à la fois guérir la malocclusion et redresser toute forme de malformation des dents lorsque l'état des dents et des gencives permet l'utilisation de la force orthodontique. Par conséquent, les personnes de tout âge peuvent bénéficier d'un traitement orthodontique dans une clinique.



Qu'est-ce qu'un traitement orthodontique ?

L'orthodontiste évaluera l'état de vos dents et tiendra compte de vos besoins, et vous recommandera le système orthodontique le meilleur et le plus efficace pour vous, et ne recommandera pas de traitement orthodontique dans le cas d'un état dentaire défavorable.



Comment savoir si on a besoin d'un traitement orthodontique ?

Les patients décident généralement d'eux-mêmes qu'ils ont besoin d'un traitement orthodontique en se basant sur des signes évidents tels que des dents tordues, mal alignées ou encombrées, des espaces entre les mâchoires lors de la morsure, une asymétrie du visage ou des difficultés à mastiquer. Cependant, il arrive souvent que la nécessité d'un traitement orthodontique ne puisse être confirmée par les spécialistes qu'après avoir pris en compte des signes qui peuvent ne pas être remarqués par le patient lui-même, tels qu'une occlusion irrégulière, l'usure et la fissuration des dents. Ainsi, même si vous pensez que vos dents sont droites et que votre occlusion est correcte, cela ne signifie pas que vous n'avez pas besoin d'un traitement orthodontique. Votre orthodontiste pourra vous donner une réponse précise lors de votre consultation.



Quels sont les types de systèmes orthodontiques ?

Il existe deux types de systèmes orthodontiques utilisés pour le traitement orthodontique des adultes :

• les appareils fixes

• les coiffes de redressement.

Le patient choisit souvent entre les deux, mais il y a des cas où les coiffes de redressement ne sont pas possibles et où les appareils dentaires sont nécessaires pour réussir le traitement orthodontique.

Les systèmes d'appareils orthodontiques fixes sont en constante évolution et il existe de nombreux types d'appareils plus ou moins visibles, tels que les appareils standard, les appareils en céramique et saphir, les appareils métalliques Empower, les appareils métalliques Empower Clear, les appareils métalliques Damon Clear, les appareils métalliques Damon Q, les appareils métalliques Damon Q et les appareils à languettes.

Les gouttières transparentes, que les patients appellent invisibles, sont disponibles auprès de deux fabricants : Airnivol et Invisalign

.

À quelle fréquence dois-je consulter mon orthodontiste pendant le traitement ?

Si le patient porte un appareil dentaire et doit faire resserrer le système, les visites chez l'orthodontiste doivent être programmées tous les 1 à 2 mois, sauf indication contraire du médecin. Lorsque le patient porte des gouttières, les visites sont beaucoup moins fréquentes car il change les gouttières à la maison selon le calendrier indiqué par l'orthodontiste.



Quelle est la durée d'un traitement orthodontique ?

La durée du traitement orthodontique dépend de la complexité de l'état dentaire et occlusal initial et est très individuelle pour chaque patient, allant d'une à plusieurs années.



Le traitement orthodontique est-il douloureux ?

Il est naturel de ressentir une gêne, une pression et une sensibilité des dents aux aliments durs dès que le patient commence à porter le système orthodontique, mais cette sensation désagréable disparaît au bout d'une à deux semaines. En outre, chaque fois qu'un jeu d'appareils est resserré ou qu'un nouveau jeu de capuchons est remplacé, vous pouvez ressentir la même gêne qu'au début du traitement orthodontique. Cela s'explique par le fait que les dents sont déplacées et poussées vers leur position correcte. Lors du port d'un appareil dentaire, les parties métalliques de l'appareil peuvent commencer à frotter contre la muqueuse. Pour éviter cette gêne, l'orthodontiste recommande d'appliquer de la cire orthodontique sur la partie de l'appareil qui cause la sensibilité.



Les dents restent-elles longtemps en place après un traitement orthodontique ?

Dans la plupart des cas, les résultats d'un traitement orthodontique peuvent être appréciés toute la vie. Toutefois, même après un traitement orthodontique très réussi, un mouvement minime des dents est possible, de sorte qu'un orthodontiste ne peut pas garantir un succès absolu à vie. Cela dépend de divers facteurs tels que le grincement, les mauvaises habitudes, le tabagisme, les déséquilibres hormonaux, l'utilisation de contraceptifs, etc.



ORTHODONTIE POUR ADULTES

Après un traitement orthodontique avec des bagues, l'orthodontiste peut attacher un fil spécial à l'intérieur des dents pour aider à maintenir les dents droites et dans la bonne position. Après un redressement avec des capuchons, tout est beaucoup plus facile, car le patient peut mettre le dernier jeu de capuchons de temps en temps, empêchant ainsi les dents et l'occlusion de revenir à leur position d'origine.

