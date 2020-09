Après l’accord historique: premier vol direct entre Israël et les Émirats

Suite à la surprenante accord arraché mi-août, Israël et les Emirats ont déjà mis en exécution leur volonté réelle d’apporter la paix dans le Moyen Orient. Pour la première fois, un avion commercial israélien a relié par un vol direct Israël et l’État du Golfe. Des émissaires des deux pays doivent maintenant élaborer des accords plus concrets sous la médiation des États-Unis.

L'avion de la compagnie aérienne israélienne El Al a pris son envol lundi de l'aéroport international Ben Gourion près de Tel-Aviv pour rejoindre Abu Dhabi. Sur le cockpit du vol LY 971 se trouvait le mot "paix" en arabe, en anglais et en hébreu. Le pilote israélien Tal Becker a déclaré aux journalistes que c'était le vol le plus important de sa vie et la plus important de sa carrière. Il a selon lui un "sentiment très spécial".

Il y avait du beau monde dans ce vol. Outre la grande délégation israélienne, le médiateur américain Jared Kushner et les conseillers américains et israéliens en matière de sécurité Robert O'Brien et Meir Ben-Schabat étaient aussi à bord.

Kushner, le gendre du président américain Donald Trump, a qualifié ce vol avant son départ d'un "vol historique", le premier vol commercial entre Israël et un Etat du Golfe. Il a prié au Mur des Lamentations "que les musulmans et les Arabes du monde entier prennent conscience que nous sommes tous des enfants de Dieu et que le passé n'a pas à déterminer l'avenir". Kushner a exprimé l'espoir d'une unification entre Israël et les autres Etats de cette région du Moyen Orient. "Tant de paix et de prospérité sont possibles dans cette région et dans le monde entier".



Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré aux journalistes lundi soir : "C'est un jour historique, un jour de joie pour tout le peuple d'Israël". Il avait chargé Ben Shabat d'inviter une délégation des Emirats en Israël qui seront reçus de la meilleure des manières, notamment avec le tapis rouge, tout comme ils nous ont reçus".

Le vol qui devait durer trois heures environ passait par l'Arabie Saoudite, avec laquelle Israël n'a pas encore de relations diplomatiques. Le vol retour est prévu pour mardi. Selon les médias, l'avion de ligne israélien est équipé d'un système de protection spécial qui peut, entre autres, repousser les missiles surface-air.

Selon des sources israéliennes, la suite des discussions de travail entre les équipes des deux pays et sous l’égide des États-Unis prévues à Abu Dhabi devraient couvrir les domaines suivants : la finance, la diplomatie, le trafic aérien, les visas, la santé, la culture et le tourisme. Il a aussi entendu les voyages dans l'espace, la science et les investissements, sans oublier l'innovation et le commerce. Divers accords de coopération doivent être élaborés.