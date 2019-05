Architecte d'intérieur Paris

Malheureusement, la plupart des personnes sont intimidés par l'idée d'engager un architecte d'intérieur professionnel. Le public imagine qu'avoirs recours à un designer coûte beaucoup d'argent. La vérité est que l'embauche d'un concepteur valorise un intérieur avec un cahier des charges précis. De plus, le décorateur aide à prendre des décisions d'aménagement ou de rénovation qui augmenteront la valeur d'un bien immobilier. Et si le budget est serré, un architecte d'intérieur saura toujours comment tirer le meilleur parti du budget de ses clients. Un concepteur expérimenté a l'habitude de travailler sur un budget par poste, il expose à ses demandeurs et où chaque centime va. Architecte d'intérieur ou décorateur d'intérieur, quelle est la différence? Avant de retenir les services d'un professionnel pour le relooking d'un intérieur, il faut se renseigner sur la différence entre le rôle d'un architecte d'intérieur et celui d'un décorateur d'intérieur. Bien que les termes soient souvent utilisés de façon interchangeable, il existe quelques distinctions importantes entre les professions et les services qu'ils offrent. QU'EST-CE QU'UN ARCHITECTE D'INTÉRIEUR ? Un architecte d'intérieur a réalisé des études, le plus souvent sous la forme d'un diplôme en design d'intérieur. Il possédera au moins cinq ans d'expérience dans un domaine connexe, comme le design industriel ou l'architecture. Les architectes d'intérieur sont souvent membres d'une association industrielle, ce qui leur permet de se tenir au courant des développements de l'industrie. S'il s'agit d'une nouvelle construction, un architecte d'intérieur collaborera souvent avec le concepteur du bâtiment dès le début du projet. Les architectes d'intérieur ne se concentrent pas seulement sur la création d'espaces esthétiques, mais aussi sur l'aménagement de pièces très fonctionnelles pour les habitants. Ils tiennent compte d'éléments tels que la lumière, l'acoustique, l'accessibilité, les matériaux et les considérations structurelles. Les architectes d'intérieur ont une connaissance approfondie des systèmes de construction, des normes du bâti en vigueur en France, de la conception durable, de la gestion de projet et des pratiques de construction. En cas de rénovation, un architecte d'intérieur n'hésitera pas à ouvrir des murs ou construire des verrières si cela améliore la fonction et l'esthétique globale de l'espace. Il jouera également un rôle de décorateur d'intérieur dans le choix des finitions, des couleurs et des meubles pour chaque pièce. Le rôle d'un décorateur d'intérieur ? Un décorateur d'intérieur peut détenir un diplôme en décoration intérieure mais il n'a pas les compétences requises pour se concentrer sur la conception et la construction du bâtiment. Généralement, le rôle principal d'un décorateur d'intérieur est d'améliorer l'esthétique de l'espace au lieu de s'impliquer dans la planification structurelle qu'un architecte d'intérieur doit assumer. Les décorateurs d'intérieur s'intéressent principalement aux espaces déjà construits. Leur attribution est de styliser le foyer pour qu'il reflète la personnalité et les besoins du résident. Ils se concentreront sur des éléments tels que les couleurs de peinture, les revêtements de sol, les meubles et les tissus. Ils sont souvent embauchés pour styliser des propriétés à vendre. CONSEILS POUR RETENIR LES SERVICES D'UN ARCHITECTE D'INTÉRIEUR OU D'UN DÉCORATEUR D'INTÉRIEUR Avant d'engager un professionnel décorateur pour transformer un espace de vie, il faut s'assurer qu'il est qualifié pour effectuer le travail et qu'il possède l'expérience dont on a besoin. Voici quelques conseils avant d'embaucher un décorateur ou un décorateur d'intérieur : Vérifiez leurs qualifications et leur niveau d'assurance. Demandez à voir leur portfolio de projets similaires et même des références. Rencontrez-les en personne pour vous assurer que vous pouvez bien communiquer et partager la même vision. Comparez les devis de deux ou trois autres professionnels. Renseignez-vous sur leurs ressources et leurs relations commerciales, surtout si votre maison est située dans une autre région.En savoir plus : https://www.exceptdesign.fr/