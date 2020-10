Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Architecte d'intérieur

Samuel Elbilia nous parle comme promis du métier d'architecte d'intérieur dans ce nouvel article.



Chaque foyer est un souvenir. Je me souviens de nombreux détails de celle où je vivais, des carreaux fleuris de la cuisine, de la porte pliante marron, de l'odeur que l'on pouvait sentir dès que l'on ouvrait la porte du salon prohibitif, réservé aux moments de fête. Chaque détail apparemment superflu est fondamental à l'intérieur d'une pièce fermée, il est la clé de nos souvenirs, la réponse à notre mode de vie et le reflet de nos choix. Page à voir :

Choisir un architecte d'intérieur, c'est faire entièrement confiance au travail d'un professionnel qui, dans la plupart des cas, est inconnu, qui, en interprétant les besoins du client, crée en synergie avec les constructeurs et les magasins de meubles, la maison de ses rêves. Vous pouvez facilement prendre une décision en considérant 8 aspects, voyons les ensemble :



L'architecte d'intérieur



Donnons à César ce qui est à César. En Amérique, chaque profession est encadrée par un rôle précis. Lors de la conception d'un appartement, différentes personnalités interviennent, chacune étant hautement spécialisée dans un secteur spécifique : l'architecte, pour la partie construction, l'expert en énergie pour optimiser les coûts et l'énergie, le décorateur d'intérieur pour la définition des espaces intérieurs et le styliste d'intérieur pour la définition d'un style précis et le souci du détail le plus raffiné possible.



La figure de l'architecte d'intérieur est différente de celle d'un architecte générique, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est un spécialiste de l'espace intérieur, habitué à travailler à une échelle différente de celle du bâtiment, du paysage ou d'une maison nouvellement construite, capable de saisir immédiatement les particularités d'une maison.



Son travail est très étendu, malgré son appartenance à une branche de l'architecture, et consiste en la gestion complète de la conception, le contrôle de l'exécution de la construction et de l'artisanat, la réalisation de l'appartement fonctionnel du point de vue des flux et des parcours, sûr et éventuellement technologique. Il doit pouvoir travailler sur la beauté de chaque centimètre de votre maison, en sélectionnant d'abord les meilleures solutions de distribution, puis les matériaux de revêtement, les couleurs et l'éclairage les mieux adaptés à vos besoins, adaptés à vous et à votre maison.



La méthode



Que la recherche mène au web ou passe par des amitiés, la chose à ne jamais négliger est de parcourir son portfolio, du plus récent au plus ancien, en analysant sa méthode de travail et son point de vue.



Un bon architecte doit connaître chaque phase de la rénovation, les règles de construction qui vous permettent de produire les documents bureaucratiques corrects, mais il doit aussi être capable d'interpréter votre idée et vous aider à la réaliser de la meilleure façon possible, en tirant parti des connaissances techniques de son domaine. Je conseille toujours, lors du choix de l'entreprise de construction qui réalisera les travaux dans la maison, de demander des références, d'obtenir une liste détaillée avec les contacts des derniers clients pour lesquels il a travaillé, afin que vous puissiez les appeler et vous assurer que dans chaque phase l'architecte a bien travaillé.



Un budget adapté à l'ampleur de la tâche



En fonction de la taille et de l'ampleur du projet, il est nécessaire de déterminer un rapport final des travaux, à expliquer au propriétaire qui sera confronté à une rénovation totale. Le montant doit toujours être discuté à l'avance, selon une fourchette indicative tant pour les travaux de construction et d'artisanat que pour le mobilier. Je l'ai fait pour la dernière rénovation que j'ai faite à Gênes ; c'est un aspect qui, au début, effrayait le client, l'inhibait, mais sur la base de cela, j'ai pu proposer des solutions exactes, en termes économiques. Elle vous permet de ne pas exclure des travaux plus coûteux, ou au contraire de proposer des solutions hors de votre portée.



Il est souvent difficile d'interpréter le coût d'une rénovation, mais le technicien sera en mesure de vous expliquer le détail des dépenses, des plus importantes aux plus détaillées, réparties en catégories, et de vous proposer des alternatives plus ou moins économiques ou technologiques.



Un processus par étapes



La première étape consiste à idéaliser un processus. Je pense que c'est essentiel pour que vos attentes soient toutes réalisables en termes bureaucratiques, économiques et temporels. Il est bon que vous soyez informé de toutes les démarches à effectuer, depuis les documents à produire jusqu'aux autorisations à demander, dans une sorte de liste mieux décrite dans le devis qui vous sera fourni.



La clarté est un aspect que je considère vraiment essentiel, surtout si le client et le technicien doivent proposer une série de concepts et de besoins, et qu'ils doivent le faire pendant toute la durée de la rénovation, généralement entre 3 et 9 mois. Poser cette question à votre architecte devrait être une priorité, car cela vous aidera à comprendre si sa méthode de travail peut être alignée sur votre plan, en toute transparence et en toute liberté d'expression.



Il faut donc supprimer toutes les inhibitions.



Le style



Ce concept peut sembler trivial, mais je voudrais bien le souligner : choisissez un architecte dont le point de vue correspond au vôtre, afin de ne pas avoir à faire face à des propositions qui ne vous plaisent peut-être pas. À la fin de chaque projet, je fais une sorte de check-up, qui consiste aussi en une analyse esthétique : c'est bien de voir comment chaque maison finie a un style différent, cousu sur la personne qui l'habite, et c'est ce qui me rend le plus heureux. Cependant, je peux encore percevoir quelque chose d'inexplicable, lié à ma façon de concevoir. En fait, chaque designer a un caractère unique, mais il doit être modelé sur le client.

Trouver l'architecte dont le style correspond au vôtre, permettra de rationaliser chaque phase et d'adopter un langage plus compréhensible. Mon dernier conseil, lorsque vous discutez de vos goûts avec le designer, est d'être très précis sur ce que vous aimez ou détestez, y compris les formes et les couleurs.



Communication



Bien que vous puissiez faire confiance à l'expérience d'un architecte d'intérieur pour créer l'espace parfait pour vous, vous devez être capable de communiquer ce que vous voulez. Qu'il s'agisse de quelque chose de visionnaire ou de banal, vous devez vous sentir à l'aise pour communiquer vos désirs, comme si vous aviez devant vous un psychologue qui devra vous donner un aperçu de vous.



Les deux étapes auxquelles je suis toujours confronté, et que je pense être très importantes pour connaître le client, sont deux : Faire une interview, en découvrir les caractéristiques esthétiques et psychologiques, et les ramener dans l'espace qui vivra dans les années à venir. J'enquête sur les aspects qui lui tiennent le plus à cœur, en identifiant les styles, les genres et les couleurs. C'est la seule façon de concevoir une maison hautement personnalisée. Créer un moodboard, qui peut également être interprété dans une collection d'images. Je vous demande de consacrer une demi-heure à ce projet, et de me montrer une série de pièces, de matériaux, de motifs ou de belles couleurs pour eux. J'ai besoin qu'il comprenne ce qui se cache derrière son imagination, et qu'il propose des solutions conformes à son goût.



N'oubliez pas que, bien que chaque technicien soit un expert compétent, vous en êtes toujours le propriétaire, et vous avez le droit de le confronter et d'avoir votre mot à dire. Sur la disposition des pièces, par exemple, sur la gestion de la technologie, sur le mobilier et sur le choix des couleurs.







Le meilleur cadeau qu'un architecte puisse avoir est de suivre les besoins et les demandes de son client. Il est normal que chacun ait sa propre idée, mais l'esprit doit être ouvert à toute suggestion, en écoutant chaque considération et en interprétant les préoccupations et les pensées du client. Il est comme un bon ami, un compagnon de voyage pour une rénovation.





Le contrat



Toute relation de travail est définie dans un contrat écrit. Il comprend les modalités de paiement, généralement par tranches à trois dates, mais qui doivent encore être convenues ensemble, et les phases à traiter au cours du projet. Il est important de demander ces prescriptions, qui seront indiquées en interne : le degré de complexité de la mission la prévision des coûts jusqu'à la fin de la mission

De manière simple, le document doit préciser en quoi consiste la mission et fixer la rémunération. Ce dernier peut être remanié en cas de variations imprévues ou causées par un cas de force majeure, et donc imprévisibles au moment de la mission. Les frais supplémentaires seront bien entendu expliqués par écrit.





La règle de base



Engager un architecte pour effectuer un travail complet sur votre maison, c'est croire en ses capacités, mais il doit les démontrer dans l'accomplissement de sa tâche. La synergie entre lui, ou elle, et l'entreprise, ou les fournisseurs, est le secret d'un bon aménagement intérieur.



Lors des inspections de chantier, j'ai toujours appris quelque chose des ouvriers, écouté leurs conseils afin d'orienter les travaux en vue de créer une maison qui reflète la règle de l'art.



Chaque travail effectué doit respecter le processus et les fournitures établis par le calcul métrique, et l'architecte doit vérifier chaque phase. De la même manière, le client doit pouvoir compter entièrement sur le technicien, ce qui génère une sorte de confiance mutuelle.





Après avoir vérifié ces points, n'oubliez pas de choisir avec votre cœur aussi, car la conception de votre maison sera l'une des choses les plus belles et les plus passionnantes que vous puissiez faire dans la vie !



Samuel Elbilia Architecte d'intérieur à Paris Page à voir : https://www.exceptdesign.fr/decoration-d-interieur-paris/ Choisir un, c'est faire entièrement confiance au travail d'un professionnel qui, dans la plupart des cas, est inconnu, qui, en interprétant les besoins du client, crée en synergie avec les constructeurs et les magasins de meubles, la maison de ses rêves. Vous pouvez facilement prendre une décision en considérant 8 aspects, voyons les ensemble :L'architecte d'intérieurDonnons à César ce qui est à César. En Amérique, chaque profession est encadrée par un rôle précis. Lors de la conception d'un appartement, différentes personnalités interviennent, chacune étant hautement spécialisée dans un secteur spécifique : l'architecte, pour la partie construction, l'expert en énergie pour optimiser les coûts et l'énergie, le décorateur d'intérieur pour la définition des espaces intérieurs et le styliste d'intérieur pour la définition d'un style précis et le souci du détail le plus raffiné possible.La figure de l'est différente de celle d'un architecte générique, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est un spécialiste de l'espace intérieur, habitué à travailler à une échelle différente de celle du bâtiment, du paysage ou d'une maison nouvellement construite, capable de saisir immédiatement les particularités d'une maison.Son travail est très étendu, malgré son appartenance à une branche de l'architecture, et consiste en la gestion complète de la conception, le contrôle de l'exécution de la construction et de l'artisanat, la réalisation de l'appartement fonctionnel du point de vue des flux et des parcours, sûr et éventuellement technologique. Il doit pouvoir travailler sur la beauté de chaque centimètre de votre maison, en sélectionnant d'abord les meilleures solutions de distribution, puis les matériaux de revêtement, les couleurs et l'éclairage les mieux adaptés à vos besoins, adaptés à vous et à votre maison.La méthodeQue la recherche mène au web ou passe par des amitiés, la chose à ne jamais négliger est de parcourir son portfolio, du plus récent au plus ancien, en analysant sa méthode de travail et son point de vue.Un bon architecte doit connaître chaque phase de la rénovation, les règles de construction qui vous permettent de produire les documents bureaucratiques corrects, mais il doit aussi être capable d'interpréter votre idée et vous aider à la réaliser de la meilleure façon possible, en tirant parti des connaissances techniques de son domaine. Je conseille toujours, lors du choix de l'entreprise de construction qui réalisera les travaux dans la maison, de demander des références, d'obtenir une liste détaillée avec les contacts des derniers clients pour lesquels il a travaillé, afin que vous puissiez les appeler et vous assurer que dans chaque phase l'architecte a bien travaillé.Un budget adapté à l'ampleur de la tâcheEn fonction de la taille et de l'ampleur du projet, il est nécessaire de déterminer un rapport final des travaux, à expliquer au propriétaire qui sera confronté à une rénovation totale. Le montant doit toujours être discuté à l'avance, selon une fourchette indicative tant pour les travaux de construction et d'artisanat que pour le mobilier. Je l'ai fait pour la dernière rénovation que j'ai faite à Gênes ; c'est un aspect qui, au début, effrayait le client, l'inhibait, mais sur la base de cela, j'ai pu proposer des solutions exactes, en termes économiques. Elle vous permet de ne pas exclure des travaux plus coûteux, ou au contraire de proposer des solutions hors de votre portée.Il est souvent difficile d'interpréter le coût d'une rénovation, mais le technicien sera en mesure de vous expliquer le détail des dépenses, des plus importantes aux plus détaillées, réparties en catégories, et de vous proposer des alternatives plus ou moins économiques ou technologiques.Un processus par étapesLa première étape consiste à idéaliser un processus. Je pense que c'est essentiel pour que vos attentes soient toutes réalisables en termes bureaucratiques, économiques et temporels. Il est bon que vous soyez informé de toutes les démarches à effectuer, depuis les documents à produire jusqu'aux autorisations à demander, dans une sorte de liste mieux décrite dans le devis qui vous sera fourni.La clarté est un aspect que je considère vraiment essentiel, surtout si le client et le technicien doivent proposer une série de concepts et de besoins, et qu'ils doivent le faire pendant toute la durée de la rénovation, généralement entre 3 et 9 mois. Poser cette question à votre architecte devrait être une priorité, car cela vous aidera à comprendre si sa méthode de travail peut être alignée sur votre plan, en toute transparence et en toute liberté d'expression.Il faut donc supprimer toutes les inhibitions.Le styleCe concept peut sembler trivial, mais je voudrais bien le souligner : choisissez un architecte dont le point de vue correspond au vôtre, afin de ne pas avoir à faire face à des propositions qui ne vous plaisent peut-être pas.Trouver l'architecte dont le style correspond au vôtre, permettra de rationaliser chaque phase et d'adopter un langage plus compréhensible.CommunicationBien que vous puissiez faire confiance à l'expérience d'unpour créer l'espace parfait pour vous, vous devez être capable de communiquer ce que vous voulez. Qu'il s'agisse de quelque chose de visionnaire ou de banal, vous devez vous sentir à l'aise pour communiquer vos désirs, comme si vous aviez devant vous un psychologue qui devra vous donner un aperçu de vous.Les deux étapes auxquelles je suis toujours confronté, et que je pense être très importantes pour connaître le client, sont deux :N'oubliez pas que, bien que chaque technicien soit un expert compétent, vous en êtes toujours le propriétaire, et vous avez le droit de le confronter et d'avoir votre mot à dire. Sur la disposition des pièces, par exemple, sur la gestion de la technologie, sur le mobilier et sur le choix des couleurs.Le meilleur cadeau qu'un architecte puisse avoir est de suivre les besoins et les demandes de son client. Il est normal que chacun ait sa propre idée, mais l'esprit doit être ouvert à toute suggestion, en écoutant chaque considération et en interprétant les préoccupations et les pensées du client. Il est comme un bon ami, un compagnon de voyage pour une rénovation.Le contratToute relation de travail est définie dans un contrat écrit. Il comprend les modalités de paiement, généralement par tranches à trois dates, mais qui doivent encore être convenues ensemble, et les phases à traiter au cours du projet. Il est important de demander ces prescriptions, qui seront indiquées en interne :De manière simple, le document doit préciser en quoi consiste la mission et fixer la rémunération. Ce dernier peut être remanié en cas de variations imprévues ou causées par un cas de force majeure, et donc imprévisibles au moment de la mission. Les frais supplémentaires seront bien entendu expliqués par écrit.La règle de baseEngager un architecte pour effectuer un travail complet sur votre maison, c'est croire en ses capacités, mais il doit les démontrer dans l'accomplissement de sa tâche. La synergie entre lui, ou elle, et l'entreprise, ou les fournisseurs, est le secret d'un bon aménagement intérieur.Lors des inspections de chantier, j'ai toujours appris quelque chose des ouvriers, écouté leurs conseils afin d'orienter les travaux en vue de créer une maison qui reflète la règle de l'art.Chaque travail effectué doit respecter le processus et les fournitures établis par le calcul métrique, et l'architecte doit vérifier chaque phase. De la même manière, le client doit pouvoir compter entièrement sur le technicien, ce qui génère une sorte de confiance mutuelle.Après avoir vérifié ces points, n'oubliez pas de choisir avec votre cœur aussi, car la conception de votre maison sera l'une des choses les plus belles et les plus passionnantes que vous puissiez faire dans la vie !Samuel Elbilia Architecte d'intérieur à Paris

Voir la carte

Samuel Elbilia













Flashback : < > Blépharoplastie Paris - Réponses à toutes vos questions Abdominoplastie Paris ? Avoir un beau ventre Architecte intérieur Paris Monde: Toute l'Actu | France | Régions | L'Info en Temps Réel | Commerces et services | Publi-Reportages | Internet | L'Economie en temps réel et en continu | La Bourse en Direct | Faits Divers - Société | Humeurs - Rumeurs | Tribune Libre | Chroniques | Art et Culture | Histoire | Al Wihda International | Altermag | Forum laïc | Stars-Sailors-League